Политика
Борисов: Россия арендует порт Тартус в Сирии на 49 летRT на русском вчера в 12:32
Российский вице-премьер Юрий Борисов заявил, что морской порт Тартус в Сирии будет арендован Россией на 49 лет для транспортно-экономического использования. Об этом он заявил по итогам встречи с президентом Сирии Башаром Асадом.
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Вице-премьер Борисов анонсировал подписание соглашения об аренде порта Тартус на 49 лет
Коммерсантъвчера в 12:34
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