Борисов: Россия арендует порт Тартус в Сирии на 49 летRT на русском вчера в 12:32

Российский вице-премьер Юрий Борисов заявил, что морской порт Тартус в Сирии будет арендован Россией на 49 лет для транспортно-экономического использования. Об этом он заявил по итогам встречи с президентом Сирии Башаром Асадом.

Борисов: Россия арендует порт Тартус в Сирии на 49 лет

Политика Общественники подписали резолюцию против «чипирования» россиян Резолюция направлена против удаленной биометрической идентификации и аутентификации россиян, «чипирования населения, уничтожения личной и семейной тайны», а также «передачи государственных функций банкам и другим коммерческим структурам».

Экономика Коломойский выиграл третий иск по делу «Приватбанка» Печерский суд Киева постановил расторгнуть договор личного поручительства олигарха и бывшего владельца Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования украинского «Приватбанка», которые были получены до вхождения государства в капитал этого банка на сумму 9 млрд гривен (около $330 млн).

Армия и оружие Кедми рассказал об отставании США от России в военной сфере По словам политолога, в Вашингтоне пугают развитием военных технологий России и способностью Москвы в ближайшем времени опередить США в этой сфере.

Авто Представлена премиальная «Нива» за 1,5 миллиона рублей Роскошное убранство, невольно напоминающее салон Mercedes-Benz G-Class, получило новую переднюю панель, функциональный центральный тоннель с подстаканником, электронным «ручником» и кнопками управления стеклоподъемниками, дорогую отделку из натуральной кожи и алькантары и полноценный мультимедийный комплекс, нашедший «продолжение» даже на подголовниках передних сидений.

Футбол «СКА-Хабаровск» победил в Воронеже «Факел» Воронежский «Факел» в матче 32-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) уступил в родных стенах «СКА-Хабаровск» — 1:3. Коллектив из столицы Черноземья встретился с дальневосточными «армейцами» на поле Центрального стадиона профсоюзов в субботу, 20 апреля.

Политика Суд отказался снимать Зеленского с выборов президента Украины Информационное агентство сообщает, что коллегия судей решила, что подкупа избирателей не было и не стала отстранять шоумена Зеленского от участия в выборах президента Украины.

Общество Большую часть Нотр-Дама удалось спасти от риска разрушения «Укреплены все особо слабые места — это северный и южный портал, а также часть западного портала, расположенная между двумя колокольнями», — сказал министр.

Хоккей У нападающего «Вашингтона» Оши диагностирован перелом ключицы После завершения пятого матча североамериканский журналист Барри Сврлуга сообщил, что у нападающего «Вашингтона» диагностирован перелом ключицы.

Музыка Дочь Алсу раскритиковали за исполнение песни Юлии Началовой Девочка исполнила песню Юлии Началовой, которая скончалась 16 марта. Однако выступление разозлило зрителей.

Политика Опубликованы финальные рейтинги Зеленского и Порошенко Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский за три дня до второго тура выборов серьезно опережает действующего главу государства Петра Порошенко.

Наука В загрязненных районах Арктики обнаружили аномальных улиток Аномалия в виде признаков псевдогермафродитизма, выявленная у улиток вида Boreocingula martyni, живущих в загрязненных припортовых арктических районах, может использоваться в качестве маркера экологической обстановки в Арктике — пишет издание Polar Biology.

Культура Резонеры и резонаторы: небесная гармония на прослушке Представлять отечественному читателю петербуржца Павла Крусанова уже давно не нужно: всякий, кто мало-мальски желает быть в курсе актуальной литературы, знаком хотя бы с его главными бестселлерами — «Укусом ангела» и «Бом-бом».

Шоу-бизнес Игорь Крутой назвал причину отказа дочери заниматься музыкой Как оказалось, Виктория Крутая до сих пор занимается музыкой, просто не настолько серьезно, как раньше, ведь семья для девушки - главное.

Политика США призывали запретить пропускать самолеты России в Венесуэлу Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ранее сообщила, что Кремль «учтет отказ Мальты» в двусторонних отношениях с островным государством.

Шоу-бизнес Виктория Лопырева поделилась новым фото с возлюбленным и сыном Виктория Лопырева после рождения сына Марка-Лионеля перестала скрывать своего возлюбленного Игоря Булатова.

Общество Wired (США): охота за ракетным ускорителем на российском Дальнем Востоке (Wired Magazine) Тремя годами ранее Алексей увидел в лесу ракетный ускоритель и попросил своих двоих взрослых сыновей, приехавших навестить родителей, помочь ему разобрать его.