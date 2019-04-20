Политика

Борисов: Россия арендует порт Тартус в Сирии на 49 летRT на русском вчера в 12:32

Российский вице-премьер Юрий Борисов заявил, что морской порт Тартус в Сирии будет арендован Россией на 49 лет для транспортно-экономического использования. Об этом он заявил по итогам встречи с президентом Сирии Башаром Асадом.
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Борисов: Россия арендует порт Тартус в Сирии на 49 лет

RT на русскомвчера в 12:32

Россия может получить сирийский порт Тартус в аренду на 49 лет

Эхо Москвывчера в 18:05

Россия арендует порт Тартус в Сирии

Газета.Ruвчера в 16:57

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Россия арендует на 49 лет сирийский порт Тартус

РИА Новостивчера в 19:29

Борисов: Россия может получить морской порт Тартус в аренду на 49 лет в ближайшее время

ТАССвчера в 12:22
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