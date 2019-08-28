Экономика

КоммерсантъКоммерсантъБорис Титов предлагает продлить режим ЕНВД до 2024 года

Борис Титов предлагает продлить режим ЕНВД до 2024 года Бизнес-омбудсмен Борис Титов предлагает продлить до 2024 года действие отменяемого с 1 января 2021 года единого налога на вмененный доход (ЕНВД).
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

В России предложили избавить бизнес от налоговой путаницы

Росбалт28 августа в 11:11

Борис Титов предложил усовершенствовать систему налогообложения малого бизнеса

АБН28 августа в 09:24

Титов предложил усовершенствовать систему налогообложения малого бизнеса

ТАСС28 августа в 09:14

Отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) с 1 января 2021 года

Inform-24.com28 августа в 08:11

Борис Титов предлагает продлить режим ЕНВД до 2024 года

Коммерсантъ28 августа в 07:41

Борис Титов просит не вменять «преступное сообщество» к экономическим преступлениям

Современный Предприниматель28 августа в 02:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 21:29, Вашингтон
Транспорт

В России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту

Газета.Ru 03:46
Кино

Второй трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы» появился в Сети

Американская компания Paramount Pictures опубликовала в Сети новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы».
iReactor 07:02
Политика

США закроют россиянам безвизовый въезд на Гуам

США планируют прекратить предоставлять разрешение на безвизовый въезд для граждан России на Гуам и Северные Марианские острова, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на уведомление, опубликованное министерством внутренней безопасности в федеральном реестре.
Газета.Ru 16:08
Политика

Южная Осетия потребовала от Грузии ликвидации блокпоста на границе

Газета.Ru вчера в 17:49
Происшествия

На МКАД произошло ДТП, пострадавших эвакуировали вертолетом

Для эвакуации пострадавших была привлечен вертолет, сообщает ТАСС. ДТП произошло на 18 километре МКАД.
Вести.Ru 18:52
Политика

Режиссер Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга

Кандидат от КПРФ – режиссер Владимир Бортко отказался участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга.
Ведомости 12:03
Шоу-бизнес

Олеся Железняк: «Случается, что не хочется уступать мужу, но я себя сдерживаю»

StarHit.ru 21:00
Космос

Космонавты столкнулись с трудностями при запуске робота Федора на МКС

Космонавт Алексей Овчинин не смог с первого раза запустить робота Федора для работы на борту Международной космической станции (МКС).
Коммерсантъ 18:33
Авто

УАЗ объявил прием заказов на УАЗ «Патриот» с «автоматом»

Сегодня дан старт приёму заказов на новый "УАЗ Патриот" с автоматической трансмиссией.
Новые автомобили 11:58
Политика

«Собачье» отношение Трампа к жене возмутило Сеть

Пользователей Сети возмутило короткое видео, появившееся в Twitter писателя Джеймсона Фелтона.
Вечерняя Москва 11:56
Экономика

«Норникель» подорожал до исторического максимума

В пятницу, 30 августа, капитализация "Норникеля" (34,6% компании принадлежит структурам "Интерроса" Владимира Потанина) на Московской бирже достигла 2,6 трлн руб. Это исторический максимум с момента выхода компании в ее современном виде на биржу в 2001 г.: 2 декабря 2001г.
Ведомости 11:18
Происшествия

В Якутии два человека погибли при жесткой посадке самолета Ан-2

Два человека погибли, еще пять пострадали при жесткой посадке частного самолета Ан-2 в Якутии, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.
РИА Новости 09:58
Политика

Минфин США внес в санкционные списки иранский танкер Adrian Darya

США внесли в санкционные списки иранский нефтяной танкер Adrian Darya (Grace 1), ранее покинувший Гибралтар.
Российская газета 19:38
Общество

В Госдуме предложили продлить каникулы до 1 октября

Продлить летние каникулы для школьников и студентов до первого октября предложил депутат Госдумы Василий Власов.
Газета.Ru 03:51
Политика

Новый глава МИД Украины высказал позицию по Донбассу

Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что страна за полгода должна продвинуться в урегулировании конфликта в Донбассе.
Мойка78 вчера в 23:21
Здоровье

Люберецких рожениц отправляют в бассейн

Национальная служба новостей 13:53
Футбол

Миральяс стал игроком «Антверпена»

Бельгийский форвард Кевин Миральяс перешел в немецкий "Антверпен". Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Газета.Ru 12:58
Шоу-бизнес

Елена Ландер сыграла свадьбу в Италии

Влюбленные сыграли свадьбу в августе на родине жениха, куда прилетели родители невесты и ее друзья.
StarHit.ru 19:00
Футбол

«Реал» согласовал трансфер Фернандеша за 70 миллионов евро

Сообщается, что команды согласовали трансфер 24-летнего португальца за 70 миллионов евро.
Матч ТВ 14:14
Общество

Надвигающийся на США ураган усилился до третьей степени

Известия 15:27
Политика

Лукашенко собрал арбузы с девушками из службы делового протокола

Президент Белоруссии Александр Лукашенко организовал сбор урожая арбузов на своем приусадебном участке.
DP.RU 07:31
Происшествия

В Башкирии из дома пропал годовалый мальчик

В Дюртюлинском районе идут поиски пропавшего годовалого ребенка. По факту его исчезновения возбуждено уголовное дело.
Российская газета вчера в 08:31
Политика

Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы

Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
РИА Новости 10:54
Армия и оружие

Ракета «Рокот» с военным спутником запущена с космодрома Плесецк

Космические войска ВКС России запустили с космодрома Плесецк ракету-носитель «Рокот» со спутником военного назначения.
RT на русском 10:14
Культура

Главный хейтер блогера PewDiePie умер в возрасте 20 лет

Народные новости 05:17
Наука

Геями не рождаются. Генетика лишь на 25% определяет ориентацию

Генетика не полностью определяет сексуальную ориентацию, пишет Science.
Life.ru 07:09
Экономика

Аргентина оказалась на грани дефолта

После решения властей Аргентины реструктуризировать свой долг S&P понизило долгосрочные суверенные рейтинги страны в иностранной и национальной валюте с B- до SD, что означает выборочный дефолт.
Lenta.ru 06:55
Общество

На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону

Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
Известия 07:41
Футбол

Определились соперники «Краснодара» в Лиге Европы

В Монако 30 августа состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы, где сыграет ФК «Краснодар» «Краснодар» 27 августа после матча с «Олимпиакосом» выбыл из Лиги чемпионов и попал в Лигу Европы, где он вступит в борьбу на стадии группового этапа.
Юга.ру 08:01
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов: отпахал почти 100 дней

Газета.Ru 10:45
Как работают Яндекс.Новости?
Главное