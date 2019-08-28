Экономика
КоммерсантъБорис Титов предлагает продлить режим ЕНВД до 2024 года
Борис Титов предлагает продлить режим ЕНВД до 2024 года Бизнес-омбудсмен Борис Титов предлагает продлить до 2024 года действие отменяемого с 1 января 2021 года единого налога на вмененный доход (ЕНВД).
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Борис Титов просит не вменять «преступное сообщество» к экономическим преступлениям
Современный Предприниматель28 августа в 02:31
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 03:32, Вашингтон
Происшествия
В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты 140 млн рублей
В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты сумку с крупной суммой денег.
Известия вчера в 12:17
Армия и оружие
В России началась разработка систем РЭБ нового поколения
В России начались работы по модернизации и созданию систем РЭБ нового поколения, которые придут на смену станциям радиоэлектронной борьбы "Красуха-4" и "Ртуть-БМ".
Российская газета вчера в 08:25
Происшествия
Лайнер Airbus А320 совершил аварийную посадку в Южно-Сахалинске
Политическая Экспертиза 02:00
Происшествия
При стрельбе в Алабаме пострадали 10 подростков
В результате стрельбы во время матча по американскому футболу в школе в Алабаме ранения получили 10 подростков.
RT на русском 01:47
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 29 августа в 06:33
Транспорт
В аэропортах Москвы задержали или отменили более 130 рейсов
РИА Новости 01:10
Происшествия
Три самолета экстренно сели в аэропорту Волгограда
Три самолета совершили экстренные посадки в аэропорту Волгограда за последние сутки.
Известия 02:02
Единоборства
Поветкин оказался тяжелее Хьюи Фьюри перед боем
ТАСС вчера в 09:43
Происшествия
В Башкирии мать найденного мертвым ребенка призналась в его убийстве
Следственные органы Башкирии задержали по подозрению в убийстве 28-летнюю мать найденного мёртвым младенца, сообщили в СУСК по региону.
РИА Новости 02:32
Авто
Рендерные изображения купе LADA Vesta появились в Сети
Необходимость появления кузова купе на базе «Весты» особенно остро встала после того, как в семействе появился спорт-седан Vesta Sport со 145-сильным двигателем.
Автоновости дня вчера в 07:39
Политика
Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы
Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
РИА Новости вчера в 10:54
Общество
Умер создатель американских мультфильмов Гордон Брэссак
Создатель американских мультфильмов 1990-х годов Гордон Брэссак скончался в пятницу, 30 августа, в возрасте 68 лет.
Известия вчера в 23:37
Хоккей
«Виннипег» может обменять Лайне на Свечникова
В минувшем сезоне 21-летний Лайне провёл 82 матча в регулярном чемпионате, забросив 30 шайб и отдав 20 результативных передач при показателе полезности -24.
Спорт БИЗНЕС Online 03:20
Политика
Украинцы вымогали десятки миллионов рублей от имени Зеленского
Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, украинцы от имени лидера страны требовали от экс-сотрудника украинской госкомпании $570 тыс. (более 38 млн. рублей).
Газета.Ru 02:58
Политика
Против иранского танкера Adrian Darya 1 США ввели санкции
США ввели санкции против иранского танкера Adrian Darya 1 и его капитана. Информация об этом размещена на сайте американского минфина.
Вести.Ru 00:34
Политика
Дональд Трамп отменил поездку в Польшу
Коммерсантъ 29 августа в 17:24
Фигурное катание
Загитова выразила соболезнования в связи со смертью мамы Глейхенгауза
Олимпийская чемпионка Алина Загитова посвятила пост в соцсети хореографу Людмиле Шалашовой, скончавшейся на 72-м году жизни.
РИА Новости 03:25
Гаджеты
Аналитики Google раскрыли хакерскую атаку на iPhone
Специалисты корпорации Google обнаружили ряд сайтов, посещение которых могло оказаться большой проблемой для владельцев iPhone.
Planet Today 02:47
Общество
На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону
Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
Известия вчера в 07:41
Происшествия
Десятки человек отравились на свадьбе в армянском Гюмри
30 человек попали в больницу после свадьбы в армянском городе Гюмри.
Известия 02:40
Происшествия
Пожар в ангаре в Ленинградской области локализовали
Сообщение о пожаре поступило в 07:25 мск. По прибытии было установлено, что горит кровля ангара, огонь перекинулся на соседнее здание.
ТАСС 02:55
Шоу-бизнес
Антон Макарский: «Когда-нибудь придется объяснять детям, почему на экране целуюсь с другой тетей»
StarHit.ru 03:00
Политика
ЦИК назвал интервью Памфиловой Associated Press некорректным
Центризбирком (ЦИК) назвал некорректной публикацию агентства Associated Press с цитатами главы комиссии Эллы Памфиловой.
Росбалт вчера в 07:57
Экономика
Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе
Бизнесмен сообщил рабочим, что санкции надолго и компании остается лишь бороться за продление лицензий Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США — дедлайна, до которого будет возможно совершать сделки с группой ГАЗ, не опасаясь действия санкций.
РБК вчера в 12:54
Шоу-бизнес
68-летний Олег Газманов станцевал в полотенце
Вчера жена Газманова — Марина опубликовала ролик, которым призвала фанатов заниматься спортом.
StarHit.ru вчера в 23:00
Общество
Роскачество рассказало, как правильно жарить картошку
РИА Новости вчера в 07:45
Политика
Трамп уволил помощницу из-за «обидных» высказываний о его семье
Интерфакс вчера в 22:47
Политика
Глава Боливии рассказал о помощи России в тушении пожаров
Глава Боливии Эво Моралес заявил, что российский самолет Ил-76 присоединится к тушению пожаров в стране Латинской Америки.
Газета.Ru вчера в 21:23
Футбол
Бистрович: думаю, ЦСКА может считать себя одним из фаворитов группы
Полузащитник ЦСКА Кристиан Бистрович прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа Лиги Европы.
Чемпионат вчера в 08:46
Политика
Валенса осудил отказ Польши позвать Путина на годовщину Второй мировой
Бывший президент Польши Лех Валенса раскритиковал решение действующих польских властей не приглашать президента России Владимира Путина на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны.
РБК 29 августа в 12:34