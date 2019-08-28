По мнению Минфина и ФНС, реальная налоговая нагрузка по ЕНВД составляет сейчас менее 1% выручки, режим используется в основном для налоговой оптимизации и остается последней «брешью» в системе налогообложения. В Госдуме и бизнес-объединениях с отказом от ЕНВД согласны.

с чего всё началось

Борис Титов предлагает продлить режим ЕНВД до 2024 года Бизнес-омбудсмен Борис Титов предлагает продлить до 2024 года действие отменяемого с 1 января 2021 года единого налога на вмененный доход (ЕНВД).

Борис Титов предлагает продлить режим ЕНВД до 2024 года

Футбол Определились все участники группового этапа Лиги Европы По итогам матчей раунда плей-офф квалификации Лиги Европы определились все участники группового этапа турнира.

Игры В Humble Bundle можно бесплатно забрать DiRT Rally для Steam Магазин Humble Bundle на регулярной основе устраивает раздачи игр для посетителей.

Экономика Россиянам хотят разрешить выкупать свои долги у банков Поправки в законы о взыскании долгов физлиц (230-ФЗ) и «О микрофинансовой деятельности» обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.

Происшествия В Челябинске задержан сотрудник мэрии Верхнего Уфалея В Челябинске силовиками пойман сотрудник одного из отделов мэрии Верхнего Уфалея.

Экономика По картам «Мир» вводятся скидки на оплату поездок в московском метро До 31 декабря 2019 года держатели бесконтактных карт "Мир" любых банков смогут ездить в Московском метрополитене и на Московском центральном кольце (МЦК) со скидкой в 15 рублей, сообщает Национальная система платежных карт (оператор ПС "Мир").

Футбол «Аякс» продлил контракт с защитником Велтманом Воспитанник «Аякса» Йоел Велтман подписал с клубом новое соглашение, сообщает официальный сайт команды.

Музыка Стало известно место проведения следующего «Евровидения» Следующий музыкальный конкурс «Евровидение» пройдет в Роттердаме. Информация об этом появилась на сайте фестиваля Eurovision.tv.

Здоровье В Миассе из-за грозы больница осталась без электричества В результате часть Миасса осталась без света. Проблемы с электричеством возникли и в одной из больниц.

Политика Украинские моряки вернулись на родину Родные одного из задержанных в России украинских моряков проинформировали о том, что моряки уже находятся на украинской территории.

Политика Меркель и Путин по телефону обсудили транзит газа через Украину Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию с транзитом газа через территорию Украины.

Политика Лукашенко поддержал Путина отказом ехать в Польшу Лидер Белоруссии Александр Лукашенко не сможет явиться на празднование 80-летней годовщины начала Второй мировой войны, которое состоится в Варшаве, в связи с этим представлять Белоруссию на данном мероприятии будет посол.

Армия и оружие Российский Су-47 на МАКС-2019 восхитил западные СМИ Одним из самых необычных экспонатов аэрокосмического салона МАКС-2019 в подмосковном «Жуковском» стал истребитель Су-47 «Беркут».

Политика Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.

Шоу-бизнес Вдова Иосифа Кобзона поделилась воспоминаниями о жизни артиста Вдова легендарного артиста, общественного и политического деятеля Иосифа Кобзона Нинель Кобзон поделилась воспоминаниями о жизненном и творческом пути своего почившего мужа.

Транспорт Минтранс предложил ограничивать для водителей обгоны и перестроения Методичка адресована владельцам автодорог и содержит рекомендации по «ликвидации мест концентрации ДТП», включая запрет обгона и перестроения, установку камер и ограничения скоростного режима.

Гаджеты Lenovo анонсировала планшеты Tab M7 и Tab M8 стоимостью от €99 В преддверии ежегодной выставки IFA 2019, которая откроется 6 сентября в Берлине, компания Lenovo анонсировала два новых планшетных компьютера Tab M7 и Tab M8.

Общество В России намерены снять запрет на продажу БАДов в интернете Запрет на продажу биологически активных добавок (БАД) в интернете могут снять с 2021 года в рамках «регуляторной гильотины».

Происшествия Правоохранители пришли с обыском в офис «МРСК Сибири» в Красноярске Сотрудники правоохранительных органов пришли в офис «МРСК Сибири» в Красноярске и проверяют документацию, передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя компании.

Происшествия Тело главы компании Global Safe Group обнаружено в Москве-реке Тело президента Global Safe Group Дениса Щепетьева обнаружено в Москве-реке, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Космос НАСА испытало систему переднего обзора для «тихого» сверхзвукового самолета X-59 Источники, имеющие непосредственное отношению к созданию X-59, рассказали, что самолёт состоит в рамках проекта, согласно которому планируется создать максимально «тихий» сверхзвуковой пассажирский самолёт, то есть он должен совершать полёты над населённой частью суши, при этом, не беспокоя исходящим от него шумом людей, находящихся на земле.

Политика Памфилова выступила за обновление правил выборов в Мосгордуму Председатель российского Центризбиркома Элла Памфилова в интервью AP заявила, что правила регистрации кандидатов на выборах в Мосгордуму нужно обновить.

Армия и оружие Минобороны России рассекретило документы об освобождении Бухареста Министерство обороны Российской Федерации рассекретило документы, касающиеся освобождения Бухареста в годы Великой Отечественной войны.

Футбол Игроки «Барселоны» не хотят быть частью сделки по Неймару Трое игроков «Барселоны» отклонили предложение ПСЖ присоединиться к ним в обмен на Неймара.

Общество Васильева настоятельно рекомендовала запретить мобильные на уроках Глава российского Минпросвещения Ольга Васильева заявила, что школьникам на уроках совсем не нужны мобильные телефоны.

Политика Путин назвал нормальное число детей в семье Президент России Владимир Путин не согласился со словами врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в адрес многодетных семей.

Армия и оружие В США официально создано Космическое командование В Белом доме 29 августа 2019 года прошло мероприятие, посвящённое созданию Космического командования (SPACECOM).