По мнению Минфина и ФНС, реальная налоговая нагрузка по ЕНВД составляет сейчас менее 1% выручки, режим используется в основном для налоговой оптимизации и остается последней «брешью» в системе налогообложения. В Госдуме и бизнес-объединениях с отказом от ЕНВД согласны.

с чего всё началось

Борис Титов предлагает продлить режим ЕНВД до 2024 года Бизнес-омбудсмен Борис Титов предлагает продлить до 2024 года действие отменяемого с 1 января 2021 года единого налога на вмененный доход (ЕНВД).

Борис Титов предлагает продлить режим ЕНВД до 2024 года

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