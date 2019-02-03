Экономика
Борис Титов объявил 25 финалистов премии «Немалый бизнес»ТАСС вчера в 05:47
Организаторы премии "Немалый бизнес" по результатам онлайн голосования составили топ-25 участников конкурса, из которых в дальнейшем будут определены победители в пяти номинациях и Гран-при. Об этом сообщил ТАСС в субботу уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.
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Музыка
Рэпер Децл умер в возрасте 35 лет
Российский рэпер Кирилл Толмацкий, более известный как Децл, скончался в возрасте 35 лет.
Обновлено вчера в 23:51
Единоборства
Ковалев взял реванш у Альвареса и стал чемпионом мира
В американском Фриско состоялся вечер профессионального бокса, главным событием которого стал реванш между россиянином Сергеем Ковалевым и колумбийцем Элейдером Альваресом за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе.
Обновлено в 03:41
Гаджеты
Ростех сообщил о продаже в России телефона с защитой от прослушки
В России начали продавать телефон, который невозможно взломать или прослушать. Стоимость одного устройства - 85 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 21:33
Политика
На Украине намерены вести диалог с Россией при помощи графитовых бомб
Кандидат в президенты Украины Инны Богословской назвала угрозу применения графитовых бомб Киевом против Москвы будущей основой российско-украинских двусторонних отношений.
Обновлено в 01:58
Политика
В Киеве состоялась литургия по случаю возведения в сан главы новой украинской церкви
15 декабря 2018 года в Киеве представителями Константинопольского патриархата при активном участии украинской власти был проведен "объединительный собор", на котором было объявлено о создании так называемой Православной церкви Украины.
Обновлено в 03:13
Общество
Названы самые романтичные города мира
Нью-Йорк занял первое место в списке самых романтичных городов мира, сообщает Travel and Leisure.
Обновлено в 02:13
Происшествия
Семилетняя школьница из Санкт-Петербурга обвинила учителя в избиении
Обновлено вчера в 09:49
Происшествия
В Санкт-Петербурге пьяный мужчина напал на врача скорой помощи
Следователи начали проверку по факту нападения пьяного жителя Санкт-Петербурга на врача скорой помощи во время вызова.
Обновлено в 03:45
Политика
Зеленский решил сесть за стол переговоров с Путиным
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае своей победы на выборах намерен сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 23:42
Авто
Названы ТОП-5 автомобилей для путешествий
Эксперты побывали на туристической ярмарке в Дрездене и составили свой рейтинг лучших автомобилей для путешествий, пишет CarsWeek.
Обновлено вчера в 09:28
Происшествия
В США авиалайнер трижды возвращался в аэропорт из-за неисправностей
Авиалайнер американской компании Hawaiian Airlines, выполнявший рейс из международного аэропорта Лос-Анджелеса, штат Калифорния, в аэропорт Кахулуи на острове Мауи, штат Гавайи, трижды за день возвращался в аэропорт вылета из-за технических неполадок.
Обновлено в 00:56
Армия и оружие
Коалиция США нанесла удар по сирийской армии
Международная коалиция во главе с США в ночь на воскресенье нанесла авиаудар по артиллерийской установке сирийской армии, уничтожив ее и ранив двух военных, сообщил РИА Новости сирийский военный источник.
Обновлено вчера в 17:52
Общество
В Египте обнаружили некрополь с десятками мумий
Некрополь с 40 мумиями обнаружили в египетской провинции Эль-Минья. Об этом сообщает Ynetnews со ссылкой на власти Египта.
Обновлено вчера в 12:41
Происшествия
В Киеве произошёл крупный пожар на складе
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила о крупном пожаре на складе в Киеве.
Обновлено в 03:00
Экономика
Внезапная смерть: Tesla может обанкротиться уже в марте
Через месяц Tesla предстоит выплатить кредиторам почти миллиард долларов по облигациям.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Опубликовано видео взрыва метеорита в Кубе
Предположительно, в небе над кубинской провинцией взорвался метеорит.
Обновлено 01 февраля в 18:28
Происшествия
Бармен забил до смерти гостя на открытии Harat’s Pub в Москве
Обновлено вчера в 14:16
Транспорт
Дептранс поддержал объявившего голодовку таксиста
В дептрансе заявили, что поддерживают таксиста и согласны с ним в том, что тарифы должен устанавливать перевозчик, а не агрегатор, поскольку расходы на содержание и эксплуатацию автомобиля ложатся именно на перевозчика.
Обновлено в 03:25
Происшествия
Из Таиланда эвакуировали госпитализированную россиянку
В Россию в сопровождении врачей доставили россиянку Ирину Соколову, которая была госпитализирована в Таиланде в начале января с тяжелой формой пневмонии.
Обновлено в 03:02
Политика
ООН объяснилась за использование конструкции «на Украине»
Представители ООН объяснили в Twitter-аккаунте организации на русском языке, почему со словом «Украина» употребляют предлог «на», а не «в». Пользователи социальной сети, в частности украинские, раскритиковали организацию за употребление словосочетания «на Украине» в посте об исследовании, касающемся эпидемии ВИЧ и СПИД в стране.
Обновлено вчера в 14:28
Общество
В Москве автомобилистов предупредили о гололедице на дорогах
Столичных автомобилистов просят быть внимательнее за рулем в связи с гололедицей на дорогах в воскресенье, сообщает Московский транспорт в Twitter.
Обновлено в 01:54
Происшествия
Из-за дефекта трубы на Большевиков остались без тепла 485 домов
Обновлено вчера в 09:57
Общество
На Сахалине коммунальщики засыпали грязный снег чистым
На кадрах видно, что на обочине стелы, расположенной у выезда из аэропорта в районе Хомутово, люди в спецодежде засыпают грязный снег слоем чистого.
Обновлено вчера в 11:52
Армия и оружие
Ядерный «Посейдон» признали неуязвимым
О разработке стратегического беспилотника «Посейдон», способного переносить ядерные боезаряды, впервые официально объявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию в марте 2018 года.
Обновлено вчера в 21:44
Политика
Опрос: 88% японцев не верят в разрешение ситуации с Курилами при Абэ
Согласно проведённому агентством Kyodo опросу, 88,2% японцев не верят в разрешение территориального вопроса с Россией за время премьерства Синдзо Абэ.
Обновлено в 02:26
Общество
В Канаде продали лотерейный билет с выигрышем $20,3 млн
Джекпот популярной национальной лотереи Lotto Max в размере 26,6 млн канадских долларов ($20,3 млн) разыграли в Канаде.
Обновлено в 02:17
Гаджеты
В Сети появилось первое фото флагмана Xiaomi Mi 9
Обновлено в 02:06
Наука
Ученые раскрыли рецепт идеального кофе
Обновлено 01 февраля в 23:02