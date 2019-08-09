Политика

«Борис Николаевич, я не готов». Почему Ельцин назвал преемником ПутинаРИА Новости 01:00

Хотя Ельцин напоминает, что до президентских выборов еще год, и "россияне будут иметь возможность оценить человеческие и деловые качества Путина", на самом деле власть он передаст преемнику раньше.
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с чего всё началось
В соответствии с Конституцией я обратился в Государственную думу с просьбой утвердить Владимира Владимировича Путина в должности председателя правительства России, — так начинается телеобращение
 Бориса Ельцина в августе 1999 года — за полгода до отставки главы государства.
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