с чего всё началось

Хотя Ельцин напоминает, что до президентских выборов еще год, и "россияне будут иметь возможность оценить человеческие и деловые качества Путина", на самом деле власть он передаст преемнику раньше.

«Борис Николаевич, я не готов». Почему Ельцин назвал преемником Путина

Происшествия Журналистке Reuters вручили повестку в военкомат Журналистка агентства Reuters Мария Цветкова получила повестку в военкомат после того, как ее задержали на митинге в центре Москвы 27 июля.

Происшествия Суд арестовал фигуранта дела о массовых беспорядках Сергея Фомина Басманный суд Москвы принял решение арестовать на два месяца Сергея Фомина, которого обвиняют в участии в массовых беспорядках 27 июля, передает «Интерфакс».

Общество В Москве сильный ветер повалил 15 деревьев В Москве из-за сильного ветра упало 15 деревьев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

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Происшествия 19-летняя испанская футболистка погибла в ДТП 19-летняя испанская футболистка Альба Фрау скончалась после трагического дорожно-транспортного происшествия на Майорке.

Происшествия Восстановлена полная хронология убийства Михаила Круга Между Кругом и Веселовым завязалась борьба, бандит дважды выстрелил в шансонье и скрылся вместе со вторым грабителем.

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Политика Во Франции предложили России вернуть царские долги В 1997 году Россия и Франция заключили договор, согласно которому Россия рассчиталась с долгами времен империи.

Гаджеты Huawei представила собственную операционную систему Компания Huawei представила собственную операционную систему Harmony OS на конференции разработчиков в китайской провинции Гуандун.

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Политика Звонок Путину: Зеленский удостоился американской похвалы Тейлор назвал звонок Зеленского Путину и Макрону "очень смелым шагом", подчеркнув, что официальный Киев настойчиво ищет способы закончить войну на Донбассе – но на своих условиях.

Шоу-бизнес Алла Пугачева показала фото Лизы Галкиной в дизайнерском купальнике Алла Пугачева показала поклонникам младшую дочь в купальнике от российского дизайнера.

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Политика ЦИК окончательно отказал Яшину в регистрации кандидатом в Мосгордуму Центризбирком (ЦИК) отказался удовлетворить жалобу политика Ильи Яшина, пытавшегося оспорить отказ в регистрации на выборы в Мосгордуму.

Интернет В России предложили список отечественного ПО для замены иностранного Некоммерческая организация Институт развития интернета предложила список из российских программ и приложений, способных заменить иностранные аналоги в восьми наиболее востребованных интернет-пользователями категориях.

Общество В Поморье не выявили радиационной угрозы после взрыва на полигоне Управление Роспотребнадзора по Архангельской области в ходе проверки не нашел оснований для беспокойства за жизнь и здоровье северян после взрыва на военном полигоне.

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Политика Украина объяснила решение пустить российский самолет вопреки запрету Украина разрешила российскому самолету пролететь над своей территорией, чтобы избежать возможной аварийной ситуации.

Происшествия В Екатеринбурге один человек погиб при падении лифта в шахту Рабочий погиб, когда на него во время ремонтных работ в жилом доме в Екатеринбурге упала кабина лифта, прокуратура начала проверку, сообщает надзорное ведомство.