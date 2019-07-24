Политика

Борис Джонсон назначен премьер-министром ВеликобританииИзвестия 10:38

Борис Джонсон официально вступил в должность премьер-министра Великобритании в среду, 24 июля. Для назначения на этот пост Джонсон прибыл в Букингемский дворец на аудиенцию к королеве Елизавете II.
Читать в источнике
Обсудить7
с чего всё началось
Бывший мэр Лондона и министр иностранных дел Борис Джонсон официально вступил в должность премьер-министра Великобритании, передает
 телеканал Sky News.
Ведомости10:55

Подробнее о событии

Прямой курс на Brexit. Борис Джонсон вступил в должность премьера Великобритании

ТАСС22:43

Евроскептик Борис Джонсон вступает в должность премьера Великобритании

Московский Комсомолецвчера в 18:30

Джонсон стал премьером Британии

РИА Новости10:40

Джонсон официально стал премьер-министром Великобритании

Национальная служба новостей11:22

Борис Джонсон официально стал премьер-министром Великобритании

iReactor10:43

Борис Джонсон вступил в должность премьера Великобритании

Эхо Москвы12:00

Политолог оценил новые назначения в кабмине Великобритании

RT на русском15:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 23:22, Вашингтон
Армия и оружие

Беспилотники йеменских хуситов атаковали авиабазу саудовских ВВС

Как уточняется, целью беспилотников были склады с боеприпасами и ангары с боевыми самолетами, находящиеся на авиабазе ВВС Саудовской Аравии вблизи города Хамис-Мушайт на юго-западе страны.
Обновлено в 21:23
Происшествия

В Турции ранили белорусского дипломата

Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции, дипломат госпитализирован, сообщает турецкая газета Hurriyet.
Обновлено в 15:02
Единоборства

Боксер Максим Дадашев скончался

Обновлено вчера в 11:11
Происшествия

Кассирша обмена валют присвоила 41 млн рублей клиента

Источник проинформировал о том, что правоохранительные органы разыскивают сотрудницу столичного пункта обмена валюты, укравшую у клиента 41 млн руб. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 20:25
Происшествия

У оппозиционера Дмитрия Гудкова проходят обыски

По мнению Обухова, обыски в квартире Гудкова связаны с намерением оппозиции провести несанкционированную акцию протеста 27 июля в Москве в поддержку ряда граждан, которым было отказано в регистрации на выборах в Московскую городскую думу.
Обновлено в 16:02
Общество

В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные

В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено в 09:17
Происшествия

В амстердамском аэропорту «Схипхол» отменили около 180 рейсов

Обновлено в 19:00
Экономика

Россияне начали экономить на стиральном порошке

Россияне стали экономить на стиральных порошках.
Обновлено в 07:37
Баскетбол

Пау Газоль продолжит карьеру в «Портленде»

Испанский «большой» Пау Газоль договорился о подписании 1-летнего контракта с «Портлендом».
Обновлено в 15:56
Политика

В команде Зеленского переписали историю и заявили о независимом Крыме

Советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам, кандидат в депутаты Никита Потураев сообщил о планах нового правительства включить в текст конституции страны пункт о «национальной автономии» Крыма.
Обновлено в 22:44
Политика

Власти Украины предлагают расширить санкции против России

Власти Украины выступили с предложением расширить санкции против Российской Федерации.
Обновлено в 17:39
Политика

На согласованный митинг в Петербурге пришли более двух тысяч человек

Обновлено в 17:26
Единоборства

Болельщики начали сбор средств для семьи боксера Дадашева

Поклонники скончавшегося в США российского боксера Максима Дадашева организовали сбор средств для семьи спортсмена на краудфандинговой платформе GoFundMe.
Обновлено в 21:05
Происшествия

В порту Кубани задержали судно с 14 гражданами Украины на борту

На борту задержанного в порту Кубани судна находились 14 граждан Украины, троих уже отправили домой, сообщила инспектор Международной федерации транспортных рабочих (ITF) в России Ольга Ананьина.
Обновлено в 08:00
Экология

Ситуацию со «смогом» в Екатеринбурге взял на контроль Роспотребнадзор

Позже появилась информация о том, что в одном из районов Екатеринбурга всё-таки было зафиксировано превышение содержания вредных веществ, а также об атмосферной аномалии, в результате которой над городом образовалась дымка.
Обновлено в 23:09
Кино

Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр

Актер умер еще 19 июля в своем доме в Голландии после непродолжительной болезни, но новость о его смерти появилась только в день похорон в среду, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 13:30
Экономика

В правительство внесли законопроект о нефинансовой отчетности компаний

Минэкономразвития подготовило законопроект «О публичной нефинансовой отчетности» (ПНО), документ внесли в правительство 19 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя министерства.
Обновлено в 19:59
Общество

Сироту из Новокузнецка оштрафовали за оскорбление Путина в соцсетях

Обновлено в 22:14
Спорт

Ласицкене выиграла золото на чемпионате России в Чебоксарах

Российская спортсменка Мария Ласицкене одержала победу в прыжках в высоту на чемпионате России по легкой атлетике.
Обновлено в 13:36
Политика

Time повторил обложку 1968 года с покорителями Луны без России

Новый номер журнала Time, посвященный покорению Луны, повторил обложку 1968 года, но убрал Россию.
Обновлено в 08:44
Политика

Тиль Швайгер сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу

Обновлено в 17:56
Политика

Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина

Президенту Украины Владимиру Зеленскому стало еще обиднее после отправки Владимиром Путиным поздравительной телеграммы новому премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, заявил телеведущий и журналист Владимир Соловьев.
Обновлено в 18:34
Технологии

Робот «Федор» получил эмблему по фреске Микеланджело

Как сообщили в госкорпорации «Роскосмос», на создание эмблемы с изображением кистей рук робота и человека в скафандре дизайнеры вдохновлялись фреской Микеланджело «Сотворение Адама».
Обновлено в 22:21
Общество

Гороскоп на 23 июля: любовь к порядку сослужит Тельцам добрую службу

Любовь к порядку сослужит Тельцам добрую службу.
Обновлено 22 июля в 18:00
Политика

Власти США и Украины пытались заполучить черные ящики MH17

Обновлено в 11:11
Политика

В МВД Украины объяснили переброску спецназа в Донецкую область

Ранее сообщалось, что украинское МВД направило вертолет со спецназом из-за акции протеста в Донецкой области.
Обновлено в 22:38
Политика

Путин встретился с бывшим президентом Кыргызстана

Обновлено в 13:03
Общество

Названы изменения в законодательстве России с 1 августа

С 1 августа в России вступает в силу ряд законопроектов, способных изменить жизнь населения.
Обновлено в 12:02
Происшествия

Реставратор сообщил о риске обрушения собора Парижской Богоматери

Обновлено в 17:09
Политика

Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы

Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено в 09:28
Выход Британии из ЕвросоюзаБольше новостей по теме
Главное