с чего всё началось

Борис Джонсон официально вступил в должность премьер-министра Великобритании в среду, 24 июля. Для назначения на этот пост Джонсон прибыл в Букингемский дворец на аудиенцию к королеве Елизавете II.

Армия и оружие Беспилотники йеменских хуситов атаковали авиабазу саудовских ВВС Как уточняется, целью беспилотников были склады с боеприпасами и ангары с боевыми самолетами, находящиеся на авиабазе ВВС Саудовской Аравии вблизи города Хамис-Мушайт на юго-западе страны.

Происшествия В Турции ранили белорусского дипломата Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции, дипломат госпитализирован, сообщает турецкая газета Hurriyet.

Происшествия Кассирша обмена валют присвоила 41 млн рублей клиента Источник проинформировал о том, что правоохранительные органы разыскивают сотрудницу столичного пункта обмена валюты, укравшую у клиента 41 млн руб. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия У оппозиционера Дмитрия Гудкова проходят обыски По мнению Обухова, обыски в квартире Гудкова связаны с намерением оппозиции провести несанкционированную акцию протеста 27 июля в Москве в поддержку ряда граждан, которым было отказано в регистрации на выборах в Московскую городскую думу.

Общество В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.

Баскетбол Пау Газоль продолжит карьеру в «Портленде» Испанский «большой» Пау Газоль договорился о подписании 1-летнего контракта с «Портлендом».

Политика В команде Зеленского переписали историю и заявили о независимом Крыме Советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам, кандидат в депутаты Никита Потураев сообщил о планах нового правительства включить в текст конституции страны пункт о «национальной автономии» Крыма.

Политика Власти Украины предлагают расширить санкции против России Власти Украины выступили с предложением расширить санкции против Российской Федерации.

Единоборства Болельщики начали сбор средств для семьи боксера Дадашева Поклонники скончавшегося в США российского боксера Максима Дадашева организовали сбор средств для семьи спортсмена на краудфандинговой платформе GoFundMe.

Происшествия В порту Кубани задержали судно с 14 гражданами Украины на борту На борту задержанного в порту Кубани судна находились 14 граждан Украины, троих уже отправили домой, сообщила инспектор Международной федерации транспортных рабочих (ITF) в России Ольга Ананьина.

Экология Ситуацию со «смогом» в Екатеринбурге взял на контроль Роспотребнадзор Позже появилась информация о том, что в одном из районов Екатеринбурга всё-таки было зафиксировано превышение содержания вредных веществ, а также об атмосферной аномалии, в результате которой над городом образовалась дымка.

Кино Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр Актер умер еще 19 июля в своем доме в Голландии после непродолжительной болезни, но новость о его смерти появилась только в день похорон в среду, передает телеканал "Россия 24".

Экономика В правительство внесли законопроект о нефинансовой отчетности компаний Минэкономразвития подготовило законопроект «О публичной нефинансовой отчетности» (ПНО), документ внесли в правительство 19 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя министерства.

Спорт Ласицкене выиграла золото на чемпионате России в Чебоксарах Российская спортсменка Мария Ласицкене одержала победу в прыжках в высоту на чемпионате России по легкой атлетике.

Политика Time повторил обложку 1968 года с покорителями Луны без России Новый номер журнала Time, посвященный покорению Луны, повторил обложку 1968 года, но убрал Россию.

Политика Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина Президенту Украины Владимиру Зеленскому стало еще обиднее после отправки Владимиром Путиным поздравительной телеграммы новому премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, заявил телеведущий и журналист Владимир Соловьев.

Технологии Робот «Федор» получил эмблему по фреске Микеланджело Как сообщили в госкорпорации «Роскосмос», на создание эмблемы с изображением кистей рук робота и человека в скафандре дизайнеры вдохновлялись фреской Микеланджело «Сотворение Адама».

Политика В МВД Украины объяснили переброску спецназа в Донецкую область Ранее сообщалось, что украинское МВД направило вертолет со спецназом из-за акции протеста в Донецкой области.

Общество Названы изменения в законодательстве России с 1 августа С 1 августа в России вступает в силу ряд законопроектов, способных изменить жизнь населения.