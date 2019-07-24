Политика
Борис Джонсон вступит в должность премьер-министра ВеликобританииТАСС вчера в 17:07
Британский евроскептик Борис Джонсон в среду официально вступит в должность премьер-министра Соединенного Королевства, сменив на этом посту Терезу Мэй, которая возглавляла правительство с 13 июля 2016 года.
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Джонсон вступит в должность премьер-министра Великобритании
Национальная служба новостейвчера в 17:49
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 11:09, Вашингтон
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Умер российский боксер Максим Дадашев
В США в результате полученных в ходе поединка травм в возрасте 28 лет умер российский боксер Максим Дадашев, сообщили представители команды спортсмена.
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