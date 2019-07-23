с чего всё началось

Как ожидается, 24 июля, после последней для Мэй сессии ответов на вопросы парламентариев в парламенте, королева Елизавета II примет отставку Мэй и попросит нового премьера сформировать правительство.

Шоу-бизнес Надежда Бабкина удивила подписчиков фотографией в ванне в 69 лет Подписчики звезды неоднозначно отреагировали на поступок 69-летней артистки. Бабкина опубликовала фотографию в ванне в своем Instagram.

Общество В Москву придет резкое похолодание В начале следующей недели в Москве резко похолодает.

Политика Российское гражданство получили около 7 тысяч жителей Донбасса Российское гражданство по упрощенной схеме получили около 7 тьсяч жителей Донбасса, еще 30 тысяч ждут такого решения.

Происшествия Житель Кубани посадил на цепь в сарае 10-летнего сына Следственные органы на Кубани возбудили уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Белореченска, который посадил на цепь в сарае своего 10-летнего сына, сообщили журналистам в понедельник в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Политика Кабул потребовал у Вашингтона разъяснить слова Трампа об Афганистане Кабул потребовал у Вашингтона разъяснений после заявления американского президента Дональда Трампа о том, что США способны выиграть войну в Афганистане за неделю.

Происшествия Врачи подтвердили планы ампутировать руку избитой девочке из Ингушетии Медики уточнили, что девочке удалось сохранить левую руку, однако из-за повреждения нервов она не может ей двигать, а восстановление может занять «очень длительное время».

Армия и оружие Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.

Авто Kia представила глобальный кроссовер Seltos Корейская компания Kia выпустила новый кроссовере Seltos, который планируется продавать на рынках всего мира.

Шоу-бизнес Собчак трогательно поздравила Богомолова с днем рождения Во вторник в день 44-летия Константина Богомолова Ксения Собчак опубликовала на своей странице в Instagram видео с возлюбленным.

Экономика МВФ ухудшил прогноз роста мирового ВВП на 2019-2020 годы Международный валютный фонд (МВФ) понизил свою оценку роста мирового валового продукта в 2019—2020 годах, следует из доклада «Перспективы развития мировой экономики», опубликованного 23 июля на официальном сайте фонда.

Происшествия Рейс «Аэрофлота» вернулся в Осло из-за неполадок на борту Российский пассажирский самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший из столицы Норвегии — Осло в Москву вернулся в аэропорт вылета из-за нештатной ситуации на борту.

Политика Скончался бывший премьер Госсовета КНР Ли Пэн В Пекине на 91-м году жизни умер бывший премьер Госсовета КНР Ли Пэн, сообщает Xinhuanet во вторник, 23 июля.

Происшествия Уехавшие из Чемодановки цыгане начали возвращаться в свои дома Около 180 цыган, уехавших из пензенского села Чемодановка после массовой драки 13 июня, стали возвращаться в свои дома.

Общество СМИ опубликовали список сериалов на лето Елизаветы II Помимо "Чисто английского убийства", королева выбрала комедийные сериалы "Соблюдая приличия" и "Бабье лето", детективы "Убийства в Мидсомере" и "Новые трюки", а также научно-фантастическое шоу "Доктор Кто", - рассказал английский актер Пол Николлс.

Происшествия Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».

Политика Зеленский назвал возможную кандидатуру на должность генпрокурора Президент Украины Владимир Зеленский назвал заместителя главы своей администрации Руслана Рябошапку одним из возможных претендентов на должность генерального прокурора страны вместо ушедшего в отпуск Юрия Луценко.

Футбол Конте опроверг слухи о возвращении в «Ювентус» "Ювентус" назначил тренером Сарри. Раз они приняли такое решение, значит у них были на то причины.

Технологии Требования по закону об изоляции Рунета назвали невыполнимыми Эксперты Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) изучили проект Минкомсвязи по защите от фишинга в рамках закона о «суверенном рунете» и нашли там требование, которое выполнить вряд ли удастся.

Происшествия Туристов избили в Крыму за отказ платить за фото с орлом В Крыму фотографы, предлагающие туристам снимки с животными, избили молодых людей за отказ заплатить за работу.

Происшествия Матчи третьего тура РПЛ начнутся с минуты молчания Российская премьер-лига выразила соболезнования родителям и близким погибших при пожаре в детском лагере под Хабаровском, пишет «Интерфакс».