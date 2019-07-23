Политика
Борис Джонсон стал новым премьером ВеликобританииBFM.ru 08:54
Как ожидается, 24 июля, после последней для Мэй сессии ответов на вопросы парламентариев в парламенте, королева Елизавета II примет отставку Мэй и попросит нового премьера сформировать правительство.
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с чего всё началось
"Поздравляю Борис Джонсона с избранием лидером консерваторов, теперь нам нужно работать вместе над тем, чтобы реализовать Brexit, который подойдет для всей Великобритании, и не дать Джереми Корбину попасть в правительство", - написала Мэй в твиттере.Интерфакс08:04
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