Политика
Борис Джонсон стал следующим премьер-министром ВеликобританииИнтерфакс 07:14
Бывший глава британского МИД Борис Джонсон во вторник избран новым лидером Консервативной партии и, соответственно, следующим премьер-министром Великобритании.
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 15:11, Вашингтон
Происшествия
Число отравившихся едой из автоматов в Москве возросло до 86 человек
Число людей, отравившихся едой из вендинговых автоматов Healthy Food в Москве, выросло до 86, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.
Обновлено в 13:54
Политика
Кличко вызвали на допрос по делу о махинациях с землей
Уточняется, что допрос состоится 26 июля. Отмечается, что повестка в суд вручена по делу о земельных махинациях.
Обновлено в 12:25
Единоборства
Российский боксер Максим Дадашев умер от травм после боя
Обновлено в 12:16
Происшествия
В Петербурге завели дело по факту ДТП с участием такси
Обновлено в 11:38
Общество
В Москву придет сильное похолодание
Обновлено в 10:31
Происшествия
Число жертв пожара в детском лагере увеличилось до трех
Обновлено в 05:39
Футбол
16-летний воспитанник «Барселоны» перешел в «ПСЖ»
Полузащитник «Барселоны» Хави Симонс перешел в «ПСЖ» на правах свободного агента. Контракт футболиста с парижанами рассчитан до 2022 года.
Обновлено в 14:44
Кино
Warner Bros. экранизирует комикс о Супермене из советского колхоза
В 2020 году американская киностудия Warner Bros. планирует экранизировать графическую новеллу под названием «Супермен: Красный сын», написанную автором комиксов Марком Милларом.
Обновлено в 03:07
Шоу-бизнес
Ксения Собчак не скрывает своих чувств к Константину Богомолову
Ксения Собчак поделилась с подписчиками своей странички в Instagram романтичным видео с Константином Богомоловым, которому 23 июля исполнилось 44 года.
Обновлено в 11:00
Политика
Трамп пожаловался на «обдирание» США со стороны ЕС
Страны ЕС «обдирают» США в торговле хуже, чем Китай.
Обновлено в 14:33
Политика
Политик Константин Боровой попросил убежища в США
Бывший депутат Госдумы Константин Боровой попросил политического убежища в США, об этом он рассказал в интервью «Голосу Америки».
Обновлено в 13:45
Армия и оружие
Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи
Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
Обновлено в 00:11
Армия и оружие
Генерал Минобороны вынудил спецназовца отказаться от слов про стрельбу по протестующим
Опорочил честь семьи, страны и командиров На записи интервьюер тихим голосом сначала расспрашивает о том, где учился Епифанцев, затем около 45 минут спорит с ним, заявляя, что по документам Минобороны в вашей воинской части такого опроса не проводилось .
Обновлено в 10:06
Экономика
Приток мигрантов в Россию оказался аномальным
В 2018 году приток иностранцев в Россию был самым низким за последние годы (125 тысяч человек) и не смог компенсировать естественную убыль населения.
Обновлено в 07:11
Армия и оружие
Reuters узнал о планах Европы собрать коалицию для защиты от Ирана
По словам одного из источников Reuters, миссией по защите жизненно важных морских путей для транспортировки нефти от Ирана может руководить совместное франко-британское командование.
Обновлено в 13:44
Армия и оружие
Пентагон проводит секретную операцию возле Вашингтона
Пентагон при помощи американских военных и вертолетов Black Hawk проводит секретную операцию вблизи Вашингтона.
Обновлено вчера в 20:56
Шоу-бизнес
Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва»
Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 04:51
Общество
Полиция предостерегла от участия в митинге у московской мэрии 27 июля
"Московская полиция официально предупреждает, что запланированное на 27 июля на Тверской улице несогласованное мероприятие — незаконно, и обращается к жителям и гостям города с просьбой воздержаться от участия в нем. В случае участия в акции личная безопасность жителей и гостей столицы может оказаться под угрозой", — говорится в заявлении ведомства.
Обновлено в 13:28
Происшествия
Вертолет с россиянами разбился в Италии
Обновлено в 11:39
Экономика
Госдума проголосовала за повышение до 20% НДС на пальмовое масло
Госдума проголосовала за поправку об отмене льготной ставки НДС для пальмового масла и повышении ее до 20%.
Обновлено в 08:17
Наука
Учёные связали глобальное потепление и новую эпидемию кандидоза
Группа ученых опубликовала в научном журнале статью, в которой говорится об эпидемии кандидоза.
Обновлено в 14:52
Здоровье
Астрологи назвали, что поможет похудеть каждому знаку зодиака
Специалисты по небесным светилам уверены, что по расположению звезд можно определить лучший способ сбросить лишний вес для каждого знака Зодиака.
Обновлено в 10:54
Экономика
Минтруд назвал величину прожиточного минимума в России
В Минтруде России установили величину прожиточного минимума по стране за первый квартал 2019 года. Об этом информирует РИА "Новости".
Обновлено в 14:35
Гаджеты
Apple ведет переговоры о покупке модемного бизнеса Intel
Компания Apple ведет переговоры о покупке подразделения Intel, занятого выпуском модемов для смартфонов.
Обновлено в 01:14
Культура
Певице Таисии Повалий угрожают расправой из-за концерта в Киеве
Украинская певица, экс народный депутат Украины Таисия Повалий возвращается в Киев спустя пять лет с сольным концертом в честь своего юбилея.
Обновлено в 13:56
Политика
Жириновский: Украина вернется в состав России
Обновлено в 04:25