Политика

Борис Джонсон стал следующим премьер-министром ВеликобританииИнтерфакс 07:14

Бывший глава британского МИД Борис Джонсон во вторник избран новым лидером Консервативной партии и, соответственно, следующим премьер-министром Великобритании.
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Премьер-министром Великобритании станет экс-мэр Лондона, сторонник Брэкзита Борис Джонсон

Фонтанка.Ру07:22

Борис Джонсон станет новым премьером Великобритании

Российская газета07:08
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 15:11, Вашингтон
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Число людей, отравившихся едой из вендинговых автоматов Healthy Food в Москве, выросло до 86, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.
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Уточняется, что допрос состоится 26 июля. Отмечается, что повестка в суд вручена по делу о земельных махинациях.
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В Петербурге завели дело по факту ДТП с участием такси

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Полузащитник «Барселоны» Хави Симонс перешел в «ПСЖ» на правах свободного агента. Контракт футболиста с парижанами рассчитан до 2022 года.
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В 2020 году американская киностудия Warner Bros. планирует экранизировать графическую новеллу под названием «Супермен: Красный сын», написанную автором комиксов Марком Милларом.
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Трамп пожаловался на «обдирание» США со стороны ЕС

Страны ЕС «обдирают» США в торговле хуже, чем Китай.
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Политик Константин Боровой попросил убежища в США

Бывший депутат Госдумы Константин Боровой попросил политического убежища в США, об этом он рассказал в интервью «Голосу Америки».
Обновлено в 13:45
Армия и оружие

Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи

Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
Обновлено в 00:11
Армия и оружие

Генерал Минобороны вынудил спецназовца отказаться от слов про стрельбу по протестующим

Опорочил честь семьи, страны и командиров На записи интервьюер тихим голосом сначала расспрашивает о том, где учился Епифанцев, затем около 45 минут спорит с ним, заявляя, что по документам Минобороны в вашей воинской части такого опроса не проводилось .
Обновлено в 10:06
Экономика

Приток мигрантов в Россию оказался аномальным

В 2018 году приток иностранцев в Россию был самым низким за последние годы (125 тысяч человек) и не смог компенсировать естественную убыль населения.
Обновлено в 07:11
Происшествия

Посаженный на цепь мальчик рассказал, что отец и ранее наказывал его

Обновлено в 09:30
Армия и оружие

Reuters узнал о планах Европы собрать коалицию для защиты от Ирана

По словам одного из источников Reuters, миссией по защите жизненно важных морских путей для транспортировки нефти от Ирана может руководить совместное франко-британское командование.
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Армия и оружие

Пентагон проводит секретную операцию возле Вашингтона

Пентагон при помощи американских военных и вертолетов Black Hawk проводит секретную операцию вблизи Вашингтона.
Обновлено вчера в 20:56
Происшествия

В Петербурге проходит акция памяти убитой активистки Елены Григорьевой

Обновлено в 13:19
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Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва»

Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.
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Российские саблистки завоевали золото чемпионата мира по фехтованию

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Полиция предостерегла от участия в митинге у московской мэрии 27 июля

"Московская полиция официально предупреждает, что запланированное на 27 июля на Тверской улице несогласованное мероприятие — незаконно, и обращается к жителям и гостям города с просьбой воздержаться от участия в нем. В случае участия в акции личная безопасность жителей и гостей столицы может оказаться под угрозой", — говорится в заявлении ведомства.
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