Политика

Борис Джонсон станет премьер-министром ВеликобританииКоммерсантъ 07:27

Бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон избран лидером Консервативной партии. Это означает, что теперь именно он сегодня сменит на посту премьер-министра страны Терезу Мэй.
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Премьер-министром Великобритании станет экс-мэр Лондона, сторонник Брэкзита Борис Джонсон

Фонтанка.Ру07:22

Борис Джонсон станет новым премьером Великобритании

РБК07:07

Борис Джонсон стал новым лидером Консервативной партии Великобритании

Эхо Москвы07:08

Борис Джонсон стал лидером Консервативной партии. Он займет пост премьера Великобритании

ТАСС07:25

Борис Джонсон станет новым премьером Британии

РИА Новости07:34

Нового британского премьера Джонсона увольняли из газеты за фейк

Московский Комсомолец07:27

Борис Джонсон станет премьер-министром Великобритании

Коммерсантъ07:27
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Происшествия

Выросло число детей, погибших при пожаре в лагере в Хабаровском крае

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Происшествия

В Британии полицейские устроили погоню за «динозавром»

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Общество

В Госдуме оценили законопроект об идентификации пользователей e-mail

Ранее сенаторы внесли на рассмотрение в Государственную думу законопроект, который предусматривает идентификацию пользователей электронной почты.
Обновлено в 07:18
Армия и оружие

Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи

Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
Обновлено в 00:11
Происшествия

Суд продлил меру пресечения сестрам Хачатурян

Обновлено в 04:43
Политика

В Госдуму внесли законопроект о создании единой базы данных россиян

Правительство внесло в Государственную думу законопроект о создании единого федерального информационного ресурса, содержащего сведения о населении России.
Обновлено в 07:27
Экономика

Российские производители уменьшили размер упаковки

Производители продуктов и потребительских товаров в России за последние шесть лет сократили размер упаковок на 7-20%, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование GfK.
Обновлено в 02:29
Авто

Китайская BAIC приобрела 5% немецкого автоконцерна Daimler

"BAIC приобрела долю в 5% в акционерном капитале Daimler AG, которая включает 2,48% акций и право на приобретение дополнительных прав голоса, равных 2,52% акционерного капитала Daimler", — говорится в сообщении.
Обновлено в 05:18
Происшествия

Спасение подводников на «Лошарике» было бы нарушением закона

Обновлено в 03:37
Экономика

Средние зарплаты россиян выросли

Самая распространенная зарплата в России составляет 23,5 тысячи рублей.
Обновлено вчера в 19:29
Происшествия

В Адыгее вертолет потерпел крушение

Вертолет "Ми-2" потерпел крушение в Тахтамукайском районе Адыгеи, пилот госпитализирован, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.
Обновлено в 05:16
Кино

Умер актер бондианы Дэвид Хедисон

В США ушел из жизни Дэвид Хедисон, изестный по роли сотрудника ЦРУ Феликса Лейтера в фильмах франшизы о Джеймсе Бонде «Живи и дай умереть» и «Лицензия на убийство».
Обновлено в 03:32
Экономика

Поток мигрантов в Россию признали аномальным

Миграционный прирост населения резко увеличился в первые месяцы 2019 года, с 57,1 тысячи человек в январе-апреле 2018 года до 98 тысяч в январе-апреле 2019 года, говорится в исследовании.
Обновлено в 06:00
Политика

СБ Украины подозревает кинопрокатчиков в сотрудничестве с Россией

В рамках расследования уголовного дела суд в июле дал доступ СБ Украины к документам и банковским счетам кинодистрибьюторов "Киномания" и "Вольга Украина".
Обновлено в 07:10
Космос

Робота «Федора» доставили на Байконур

Обновлено в 04:35
Политика

Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» с Россией

Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что Верховная рада Украины должна принять закон, который бы четко регламентировал отношения с Россией во всех сферах.
Обновлено вчера в 19:41
Происшествия

Троим курсантам ФСИН вынесли приговор за попытку убить однокурсницу

Трем курсантам ФСИН Кузбасса вынесли обвинительный приговор за попытку убийства однокурсницы.
Обновлено в 04:45
Гаджеты

Honor 9X и Honor 9X Pro представлены официально

Один из самых важных фактов, о которых стало известно со сцены — это то, что Honor 9X и 9X Pro первые модели компании с предустановленной прошивкой EMUI 9.1.
Обновлено в 05:41
Политика

Госдума упростила порядок получения вида на жительство в РФ

После вступления нового закона в силу будет расширен круг иностранцев, которые могут получить вид на жительство без получения разрешения на временное проживание.
Обновлено в 06:16
Политика

ЦИК Украины обработал 92,65% протоколов — «Батькивщина» обошла «ЕС»

В Верховную Раду проходят партии «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность», ВО «Батькивщина» и «Голос».
Обновлено в 00:25
Кино

Джеймс Кэмерон поздравил «Мстителей» с победой над «Аватаром»

Режиссёр Джеймс Кэмерон поздравил студию Marvel после того как фильм «Мстители: Финал» опередил его картину «Аватар» по сборам в мировом прокате и стал самым кассовым проектом в истории.
Обновлено вчера в 07:51
Общество

В сети появился самый короткий тест на IQ

Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик (Shane Frederick) сочинил самый короткий тест на IQ из трех математических вопросов.
Обновлено вчера в 07:56
Политика

Кабул потребовал у Вашингтона разъяснить слова Трампа об Афганистане

Кабул потребовал у Вашингтона разъяснений после заявления американского президента Дональда Трампа о том, что США способны выиграть войну в Афганистане за неделю.
Обновлено в 06:54
Происшествия

Туристов избили в Крыму за отказ платить за фото с орлом

В Крыму фотографы, предлагающие туристам снимки с животными, избили молодых людей за отказ заплатить за работу.
Обновлено в 06:40
Футбол

Стало известно, за сколько «Спартак» продал Ханни

Обновлено в 02:48
Политика

Кравчук назвал ошибку Порошенко, которую рискует повторить Зеленский

Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что Петр Порошенко во время президентства неправильно выстраивал кадровую систему в политике, в итоге создав бизнес-империю, и теперь нынешний лидер страны Владимир Зеленский рискует столкнуться с похожей проблемой.
Обновлено в 02:45
Политика

США создают коалицию для патрулирования Ормузского пролива

Ранее о намерении администрации президента Дональда Трампа создать международную коалицию для патрулирования в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах, находящихся около Ирана и Йемена, сообщал председатель Объединённого комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд.
Обновлено в 05:59
Политика

Соловьев высмеял реакцию украинцев на трансляцию его передачи в Киеве

Ведущий Владимир Соловьев прокомментировал новость о том, что украинцев возмутила трансляция его передачи в одном из букмекерских клубов столичного Киева.
Обновлено вчера в 19:09
Энергетика

«Дружба» работает в штатном режиме

Приемо-сдаточный пункт (ПСП) станции "Унеча" нефтепровода "Дружба" - самый западный в "Транснефти", расположен вблизи границы с Белоруссией.
Обновлено вчера в 14:03
Экономика

Российские банки предупредили о сокращении платежных терминалов

В России из-за новых требований к контрольно-кассовой технике (ККТ) может резко сократиться количество платежных терминалов, сообщает РБК со ссылкой на письмо ассоциации банков «Россия» в Федеральную налоговую службу.
Обновлено в 06:04
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