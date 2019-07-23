с чего всё началось

Как ожидается, 24 июля, после последней для Мэй сессии ответов на вопросы парламентариев в парламенте, королева Елизавета II примет отставку Мэй и попросит нового премьера сформировать правительство.

Происшествия Отказавшихся платить за фото туристов избили в Крыму В городе Судак в Крыму фотографы, предлагающие туристам снимки с орлом, избили отдыхающих за отказ платить за фото.

Шоу-бизнес Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва» Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.

Музыка Metallica в Москве спела «Группу крови» Виктора Цоя на русском Легендарная группа группа Metallica дала большой концерт в Москве. Выступление в "Лужниках" включало фильм-концерт в формате 3D.

Здоровье Десять волгоградцев пострадали от укусов гадюк Как пояснили в медицинском учреждении, среди пострадавших было двое детей. Всего в Волгоградской области насчитывается 7 видов змей.

Политика Опубликован перечень поручений Путина Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания VI медиафорума независимых региональных и местных СМИ "Правда и справедливость", которое прошло в мае этого года.

Политика Константин Боровой попросил политического убежища в США Бывший председатель Партии экономической свободы и экс-депутат Госдумы Константин Боровой попросил политического убежища в США.

Происшествия Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».

Здоровье Ветслужба Ставрополья оформляла просроченную еду для детсадов Россельхознадзор обратился в правоохранительные органы по факту оформления ветеринарной службой Ставропольского края электронных ветеринарных сопроводительных документов на просроченные продукты питания, которые потом должны были быть направлены в местные детские сады.

Происшествия Раскрыт способ массовой казни в Чечне Вышеописанным образом, по данным газеты, был казнен Адам Дасаев, которого «Новая» в июле 2017-го включила в список жертв внесудебных расправ в Чечне.

Политика Лавров обсудит с руководством Кубы ситуацию в Венесуэле Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что во время визита на Кубу, который состоится 24 июля, обсудит с руководством страны вопросы двусторонних отношений и ситуацию вокруг Венесуэлы.

Шоу-бизнес Сергей Шнуров в стихотворной форме публично унизил Ксению Собчак Накануне, 22 июля, Собчак опубликовала в соцсети видео с пресс-конференции, где Шнуров, отвечая на вопрос о "самом интересном сопернике в стихотворных батлах", сказал: "Богомолов, который писал за Собчак".

Общество Полиция предостерегла от участия в митинге у московской мэрии 27 июля "Московская полиция официально предупреждает, что запланированное на 27 июля на Тверской улице несогласованное мероприятие — незаконно, и обращается к жителям и гостям города с просьбой воздержаться от участия в нем. В случае участия в акции личная безопасность жителей и гостей столицы может оказаться под угрозой", — говорится в заявлении ведомства.

Шоу-бизнес Меган Маркл и принца Гарри обвинили в неуважении к принцу Джорджу Пользователи раскритиковали подобное поздравление от Меган и Гарри, и обвинили пару в «неуважении» к принцу Джорджу, в первую очередь потому, что герцоги не назвали мальчика по имени и не упомянули его королевский титул.

Армия и оружие Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.

Экономика Российские банки предупредили о сокращении платежных терминалов В России из-за новых требований к контрольно-кассовой технике (ККТ) может резко сократиться количество платежных терминалов, сообщает РБК со ссылкой на письмо ассоциации банков «Россия» в Федеральную налоговую службу.

Происшествия Вертолет с россиянами разбился в Италии Российское посольство подтвердило в Facebook, что на борту вертолета находились россияне.

Гаджеты Первые данные о платформе AMD Flute, которая может лечь в основу будущего Xbox В основу устройства Sony ляжет чип с кодовым названием AMD Gonzalo, о котором мы уже писали.

Происшествия Кортеж Путина попытались заминировать В Екатеринбурге двое мужчин якобы попытались заминировать кортеж президента России Владимира Птуина. Об этом сообщает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Ксения Собчак не скрывает своих чувств к Константину Богомолову Ксения Собчак поделилась с подписчиками своей странички в Instagram романтичным видео с Константином Богомоловым, которому 23 июля исполнилось 44 года.

Армия и оружие ВСУ обстреляли установщика камер для фиксации нарушений перемирия Снайпер Воздушных сил Украины обстрелял специалиста из ДНР в поселке Гольмовский во время установки камер видеонаблюдения.

Шоу-бизнес Выпившие Пугачева и Вайкуле попали на видео Российские певицы Алла Пугачева и Лайма Вайкуле удивили поклонников странным видео. Об этом сообщает портал 7days.ru.

Футбол Безбородов назначен на дерби ЦСКА — «Локомотив» Центральный матч тура между ЦСКА и «Локомотивом» доверили бригаде Владислава Безбородова из Санкт-Петербурга.