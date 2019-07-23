Политика
Борис Джонсон стал новым премьером ВеликобританииBFM.ru 08:54
Как ожидается, 24 июля, после последней для Мэй сессии ответов на вопросы парламентариев в парламенте, королева Елизавета II примет отставку Мэй и попросит нового премьера сформировать правительство.
Читать в источнике
Оценить226
с чего всё началось
"Поздравляю Борис Джонсона с избранием лидером консерваторов, теперь нам нужно работать вместе над тем, чтобы реализовать Brexit, который подойдет для всей Великобритании, и не дать Джереми Корбину попасть в правительство", - написала Мэй в твиттере.Интерфакс08:04
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 13:41, Вашингтон
Происшествия
Отказавшихся платить за фото туристов избили в Крыму
В городе Судак в Крыму фотографы, предлагающие туристам снимки с орлом, избили отдыхающих за отказ платить за фото.
Обновлено в 08:48
Общество
В Москву придет сильное похолодание
Обновлено в 10:31
Шоу-бизнес
Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва»
Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 04:51
Музыка
Metallica в Москве спела «Группу крови» Виктора Цоя на русском
Легендарная группа группа Metallica дала большой концерт в Москве. Выступление в "Лужниках" включало фильм-концерт в формате 3D.
Обновлено вчера в 03:04
Здоровье
Десять волгоградцев пострадали от укусов гадюк
Как пояснили в медицинском учреждении, среди пострадавших было двое детей. Всего в Волгоградской области насчитывается 7 видов змей.
Обновлено в 02:53
Происшествия
В Петербурге нашли убитой активистку Елену Григорьеву
Обновлено вчера в 10:39
Политика
Опубликован перечень поручений Путина
Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания VI медиафорума независимых региональных и местных СМИ "Правда и справедливость", которое прошло в мае этого года.
Обновлено в 11:11
Политика
Константин Боровой попросил политического убежища в США
Бывший председатель Партии экономической свободы и экс-депутат Госдумы Константин Боровой попросил политического убежища в США.
Обновлено в 08:09
Происшествия
Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона
Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:18
Единоборства
Боксер Максим Дадашев скончался в больнице
Обновлено в 10:59
Здоровье
Ветслужба Ставрополья оформляла просроченную еду для детсадов
Россельхознадзор обратился в правоохранительные органы по факту оформления ветеринарной службой Ставропольского края электронных ветеринарных сопроводительных документов на просроченные продукты питания, которые потом должны были быть направлены в местные детские сады.
Обновлено в 13:21
Происшествия
Раскрыт способ массовой казни в Чечне
Вышеописанным образом, по данным газеты, был казнен Адам Дасаев, которого «Новая» в июле 2017-го включила в список жертв внесудебных расправ в Чечне.
Обновлено в 12:02
Политика
Лавров обсудит с руководством Кубы ситуацию в Венесуэле
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что во время визита на Кубу, который состоится 24 июля, обсудит с руководством страны вопросы двусторонних отношений и ситуацию вокруг Венесуэлы.
Обновлено в 13:01
Шоу-бизнес
Сергей Шнуров в стихотворной форме публично унизил Ксению Собчак
Накануне, 22 июля, Собчак опубликовала в соцсети видео с пресс-конференции, где Шнуров, отвечая на вопрос о "самом интересном сопернике в стихотворных батлах", сказал: "Богомолов, который писал за Собчак".
Обновлено в 10:14
Общество
Полиция предостерегла от участия в митинге у московской мэрии 27 июля
"Московская полиция официально предупреждает, что запланированное на 27 июля на Тверской улице несогласованное мероприятие — незаконно, и обращается к жителям и гостям города с просьбой воздержаться от участия в нем. В случае участия в акции личная безопасность жителей и гостей столицы может оказаться под угрозой", — говорится в заявлении ведомства.
Обновлено в 13:28
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принца Гарри обвинили в неуважении к принцу Джорджу
Пользователи раскритиковали подобное поздравление от Меган и Гарри, и обвинили пару в «неуважении» к принцу Джорджу, в первую очередь потому, что герцоги не назвали мальчика по имени и не упомянули его королевский титул.
Обновлено в 07:23
Армия и оружие
Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи
Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
Обновлено в 00:11
Экономика
Российские банки предупредили о сокращении платежных терминалов
В России из-за новых требований к контрольно-кассовой технике (ККТ) может резко сократиться количество платежных терминалов, сообщает РБК со ссылкой на письмо ассоциации банков «Россия» в Федеральную налоговую службу.
Обновлено в 06:04
Происшествия
Вертолет с россиянами разбился в Италии
Российское посольство подтвердило в Facebook, что на борту вертолета находились россияне.
Обновлено в 11:39
Гаджеты
Первые данные о платформе AMD Flute, которая может лечь в основу будущего Xbox
В основу устройства Sony ляжет чип с кодовым названием AMD Gonzalo, о котором мы уже писали.
Обновлено в 08:43
Происшествия
Кортеж Путина попытались заминировать
В Екатеринбурге двое мужчин якобы попытались заминировать кортеж президента России Владимира Птуина. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:09
Шоу-бизнес
Ксения Собчак не скрывает своих чувств к Константину Богомолову
Ксения Собчак поделилась с подписчиками своей странички в Instagram романтичным видео с Константином Богомоловым, которому 23 июля исполнилось 44 года.
Обновлено в 11:00
Армия и оружие
ВСУ обстреляли установщика камер для фиксации нарушений перемирия
Снайпер Воздушных сил Украины обстрелял специалиста из ДНР в поселке Гольмовский во время установки камер видеонаблюдения.
Обновлено в 11:47
Шоу-бизнес
Выпившие Пугачева и Вайкуле попали на видео
Российские певицы Алла Пугачева и Лайма Вайкуле удивили поклонников странным видео. Об этом сообщает портал 7days.ru.
Обновлено в 13:33
Футбол
Безбородов назначен на дерби ЦСКА — «Локомотив»
Центральный матч тура между ЦСКА и «Локомотивом» доверили бригаде Владислава Безбородова из Санкт-Петербурга.
Обновлено в 11:43
Спорт
Ефимова завоевала серебро ЧМ на дистанции 100 м брассом
Россиянка Юлия Ефимова заняла второе место в заплыве на 100 м брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.
Обновлено в 09:05
Происшествия
В Петербурге завели дело по факту ДТП с участием такси
Обновлено в 11:38
Политика
ЦИК Украины обработал 92,65% протоколов — «Батькивщина» обошла «ЕС»
В Верховную Раду проходят партии «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность», ВО «Батькивщина» и «Голос».
Обновлено в 00:25