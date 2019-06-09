Политика
Борис Джонсон пригрозил не платить ЕС без приемлемой сделки по BrexitИзвестия вчера в 20:19
Бывший министр иностранных дел Великобритании и наиболее популярный кандидат на пост премьера Борис Джонсон пообещал не выплачивать Европейскому союзу отступные в £39 млрд (около €44 млрд) за выход из сообщества без сделки по Brexit, удовлетворяющей Лондон.
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с чего всё началось
— Я думаю, что наши друзья и партнёры должны понимать, что деньги будут удерживаться до тех пор, пока у нас не будет большей ясности относительно дальнейших действий, — приводит его слова Sunday Times.Life.ruвчера в 21:37
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