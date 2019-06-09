Борис Джонсон пригрозил не платить ЕС без приемлемой сделки по BrexitИзвестия вчера в 20:19

с чего всё началось

Бывший министр иностранных дел Великобритании и наиболее популярный кандидат на пост премьера Борис Джонсон пообещал не выплачивать Европейскому союзу отступные в £39 млрд (около €44 млрд) за выход из сообщества без сделки по Brexit, удовлетворяющей Лондон.

Борис Джонсон пригрозил не платить ЕС без приемлемой сделки по Brexit

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Общество 15 важных текстов Ивана Голунова Как Голунов отменил тендер на 2,2 миллиарда рублей на разработку концепции благоустройства Москвы (" Медуза") 6.

Футбол Четыре гола Артёма Дзюбы помогли сборной России установить рекорд На поле вышел основной состав, в котором нашлось место зенитовцам Магомеду Оздоеву и Артему Дзюбе, которому была доверена капитанская повязка.

Единоборства Головкин нокаутировал Роллса в четвертом раунде Бой проходил в промежуточной весовой категории до 74,4 кг и закончился в четвертом раунде после того, как Головкин отправил Роллса в нокаут.

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Происшествия В Москве задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта по борьбе Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева.

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Происшествия Появилось видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи Как сообщалось, утром в воскресенье в Сочи столкнулись два туристических автобуса, в результате пострадали 15 человек, среди них один ребенок.

Технологии Секретный самолет-пулю готовят к первому полету в США В США в аэропорту Южной Калифорнии заметили имеющий форму пули самолет Celera 500L, разработки которого американская компания Otto Aviation ведет в секрете уже десять лет.

Происшествия В СК не подтвердили гибель девочки в подмосковном лагере Ранее федеральные СМИ сообщили о том, что 11-летняя девочка утонула во время соревнований по плаванию в бассейне детского лагеря в Подмосковье.

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