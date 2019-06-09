Политика

Борис Джонсон пригрозил не платить ЕС без приемлемой сделки по BrexitИзвестия вчера в 20:19

Бывший министр иностранных дел Великобритании и наиболее популярный кандидат на пост премьера Борис Джонсон пообещал не выплачивать Европейскому союзу отступные в £39 млрд (около €44 млрд) за выход из сообщества без сделки по Brexit, удовлетворяющей Лондон.
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с чего всё началось
— Я думаю, что наши друзья и партнёры должны понимать, что деньги будут удерживаться до тех пор, пока у нас не будет большей ясности относительно дальнейших действий, — приводит
 его слова Sunday Times.
Life.ruвчера в 21:37

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Джонсон рассказал, в каком случае готов заплатить ЕС «отступные» за Brexit

РИА Новостивчера в 19:49

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ТАССвчера в 18:39
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Как сообщалось, утром в воскресенье в Сочи столкнулись два туристических автобуса, в результате пострадали 15 человек, среди них один ребенок.
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