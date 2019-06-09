Политика

Борис Джонсон пригрозил не платить Евросоюзу за BrexitРоссийская газета вчера в 22:53

Борис Джонсон, который занимал должность главы МИД в кабинете премьер-министра Терезы Мэй и считается фаворитом предвыборной гонки за пост лидера консервативной партии и главы кабинета министров, пообещал не выплачивать Евросоюзу отступные в сумме 39 миллиардов фунтов стерлингов (44 миллиардов долларов) без удовлетворяющей Лондон сделки.
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с чего всё началось
— Я думаю, что наши друзья и партнёры должны понимать, что деньги будут удерживаться до тех пор, пока у нас не будет большей ясности относительно дальнейших действий, — приводит
 его слова Sunday Times.
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