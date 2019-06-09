Борис Джонсон пригрозил не платить Евросоюзу за BrexitРоссийская газета вчера в 22:53

с чего всё началось

Борис Джонсон, который занимал должность главы МИД в кабинете премьер-министра Терезы Мэй и считается фаворитом предвыборной гонки за пост лидера консервативной партии и главы кабинета министров, пообещал не выплачивать Евросоюзу отступные в сумме 39 миллиардов фунтов стерлингов (44 миллиардов долларов) без удовлетворяющей Лондон сделки.

Борис Джонсон пригрозил не платить Евросоюзу за Brexit

Единоборства Вальдес защитил титул чемпиона мира по версии WBO В Рино (штат Невада, США) завершился турнир по профессиональному боксу, главным событием которого стала титульная встреча между чемпионом мира по версии WBO в полулёгком весе Оскаром Вальдесом (26-0, 20 КО) и Джейсоном Санчесом (14-1, 7 КО).

Общество Аномальная жара пришла в Россию. Объявлено штормовое предупреждение Синоптики выступили с заявлением о штормовом предупреждении из-за жары по всей России. Климатическая норма превышена на 7-8 градусов.

Игры Состоялась мировая премьера геймплея Star Wars Jedi: Fallen Order Презентацию геймплея Star Wars Jedi: Fallen Order провела компания Electronic Arts. Это произошло на конференции EA Play.

Шоу-бизнес Сергей Селин бросил супругу ради молодой избранницы Сергей Селин признался журналистам в том, что бросил свою супругу ради молодой избранницы.

Технологии Секретный самолет-пулю готовят к первому полету в США В США в аэропорту Южной Калифорнии заметили имеющий форму пули самолет Celera 500L, разработки которого американская компания Otto Aviation ведет в секрете уже десять лет.

Музыка Выступление «Машины времени» в День России на Красной площади отменили Выступление группы "Машина времени" в Москве под стенами Кремля в сборном концерте по случаю Дня России 12 июня отменяется, сообщил РИА Новости пресс-секретарь группы Антон Чернин.

Общество В России ужесточили наказание за кражу электричества В России ввели штраф за повторное незаконное подключение к электрическим и тепловым сетям. Соответствующий закон вступил в силу 9 июня.

Политика КС Молдавии передал полномочия Додона премьеру «Исполняющий обязанности премьер-министра Павел Филип в качестве временного исполняющего обязанности президента Республики Молдова должен обратиться в КС, чтобы констатировать наличие обстоятельств, которые оправдывают роспуск парламента X созыва, а затем издать указ о роспуске парламента и установлении даты досрочных выборов», — говорится в решении суда.

Общество 15 важных текстов Ивана Голунова Как Голунов отменил тендер на 2,2 миллиарда рублей на разработку концепции благоустройства Москвы (" Медуза") 6.

Шоу-бизнес Юлию Высоцкую перестали узнавать поклонники Поклонники Юлии Высоцкой потратили много времени на то, чтобы узнать на новом фото любимую телеведущую.

Происшествия В редакции «Медузы» пообещали продолжить расследование Голунова В заявлении редакции «Медузы» после решения суда сотрудники издания пообещали продолжить последнее расследование Ивана Голунова.

Общество Опубликованы первые результаты ЕГЭ Рособрнадзор опубликовал первые результаты единых гоэкзаменов (ЕГЭ).

Общество В воскресенье в Петербурге ожидается гроза с градом Сегодня, 9 июня, на город на Неве обрушится гроза, которая принесет за собой ливни и град.

Происшествия Адвокат Голунова подала заявление в СКР о преступлениях полицейских Адвокат Ольга Динзе, которая защищает отправленного под домашний арест по подозрению в сбыте наркотиков журналиста Ивана Голунова, подала заявление в Следственный комитет, в котором сообщила о преступных действиях полиции.

Происшествия Возгорание произошло на борту иностранного судна в Израиле Информацию о возгорании на борту иностранного грузового судна, находящегося у побережья страны в Хайфском заливе, получили власти Израиля.

Единоборства Шевченко нокаутировала Айс и защитила пояс UFC Киргизская боец смешанного стиля (ММА) Валентина Шевченко победила нокаутом Джессику Ай из США на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 238, проходившем в Чикаго.

Происшествия Увеличилось количество пострадавших при столкновении автобусов в Сочи Количество пострадавших при столкновении двух туристических автобусов в Сочи в воскресенье утром увеличилось до 15 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на главк МВД по Краснодарскому краю.

Политика Додон назвал способ мирной передачи власти в Молдавии Глава Молдавии Игорь Додон сказал, что для мирной передачи власти в стране необходим международный посредник.

Общество Температура в Москве приближается к рекордной В центре погоды "Фобос" проинформировали о том, что 9 июня температура в столице приблизится к рекордной.

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Энергетика В Беларуси подешевел бензин и дизельное топливо Подешевел на одну копейку (в белоруской валюте) бензин марки АИ-95-К5-Евро и дизельное топливо ДТ-К5.