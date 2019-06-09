Политика
Борис Джонсон пригрозил не платить Евросоюзу за BrexitРоссийская газета вчера в 22:53
Борис Джонсон, который занимал должность главы МИД в кабинете премьер-министра Терезы Мэй и считается фаворитом предвыборной гонки за пост лидера консервативной партии и главы кабинета министров, пообещал не выплачивать Евросоюзу отступные в сумме 39 миллиардов фунтов стерлингов (44 миллиардов долларов) без удовлетворяющей Лондон сделки.
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с чего всё началось
— Я думаю, что наши друзья и партнёры должны понимать, что деньги будут удерживаться до тех пор, пока у нас не будет большей ясности относительно дальнейших действий, — приводит его слова Sunday Times.Life.ruвчера в 21:37
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Боксёр Головкин нокаутировал Роллса
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Вальдес защитил титул чемпиона мира по версии WBO
В Рино (штат Невада, США) завершился турнир по профессиональному боксу, главным событием которого стала титульная встреча между чемпионом мира по версии WBO в полулёгком весе Оскаром Вальдесом (26-0, 20 КО) и Джейсоном Санчесом (14-1, 7 КО).
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Петр Ян: Сехудо хочет бить пенсионеров
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Презентацию геймплея Star Wars Jedi: Fallen Order провела компания Electronic Arts. Это произошло на конференции EA Play.
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В США в аэропорту Южной Калифорнии заметили имеющий форму пули самолет Celera 500L, разработки которого американская компания Otto Aviation ведет в секрете уже десять лет.
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Выступление «Машины времени» в День России на Красной площади отменили
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Общество
В России ужесточили наказание за кражу электричества
В России ввели штраф за повторное незаконное подключение к электрическим и тепловым сетям. Соответствующий закон вступил в силу 9 июня.
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Политика
КС Молдавии передал полномочия Додона премьеру
«Исполняющий обязанности премьер-министра Павел Филип в качестве временного исполняющего обязанности президента Республики Молдова должен обратиться в КС, чтобы констатировать наличие обстоятельств, которые оправдывают роспуск парламента X созыва, а затем издать указ о роспуске парламента и установлении даты досрочных выборов», — говорится в решении суда.
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15 важных текстов Ивана Голунова
Как Голунов отменил тендер на 2,2 миллиарда рублей на разработку концепции благоустройства Москвы (" Медуза") 6.
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Крис Пратт и дочь Арнольда Шварценеггера Кэтрин сыграли свадьбу
Актер Крис Пратт и дочь Арнольда Шварценеггера сыграли свадьбу.
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Юлию Высоцкую перестали узнавать поклонники
Поклонники Юлии Высоцкой потратили много времени на то, чтобы узнать на новом фото любимую телеведущую.
Обновлено в 00:00
Происшествия
В редакции «Медузы» пообещали продолжить расследование Голунова
В заявлении редакции «Медузы» после решения суда сотрудники издания пообещали продолжить последнее расследование Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 16:41
Технологии
В протоколе RPD для Windows 10 (1903) нашли брешь, хотя Microsoft её не признаёт
Ведь программы пишут люди, а они могут допускать просчёты. И вот в Windows 10 (1903) им нашлось место.
Обновлено в 03:04
Общество
Опубликованы первые результаты ЕГЭ
Рособрнадзор опубликовал первые результаты единых гоэкзаменов (ЕГЭ).
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Общество
В воскресенье в Петербурге ожидается гроза с градом
Сегодня, 9 июня, на город на Неве обрушится гроза, которая принесет за собой ливни и град.
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Происшествия
Адвокат Голунова подала заявление в СКР о преступлениях полицейских
Адвокат Ольга Динзе, которая защищает отправленного под домашний арест по подозрению в сбыте наркотиков журналиста Ивана Голунова, подала заявление в Следственный комитет, в котором сообщила о преступных действиях полиции.
Обновлено в 04:10
Происшествия
Возгорание произошло на борту иностранного судна в Израиле
Информацию о возгорании на борту иностранного грузового судна, находящегося у побережья страны в Хайфском заливе, получили власти Израиля.
Обновлено в 04:08
Единоборства
Шевченко нокаутировала Айс и защитила пояс UFC
Киргизская боец смешанного стиля (ММА) Валентина Шевченко победила нокаутом Джессику Ай из США на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 238, проходившем в Чикаго.
Обновлено в 02:25
Происшествия
Увеличилось количество пострадавших при столкновении автобусов в Сочи
Количество пострадавших при столкновении двух туристических автобусов в Сочи в воскресенье утром увеличилось до 15 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на главк МВД по Краснодарскому краю.
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Дженнифер Лопес с дочерью выступили на сцене в одинаковых платьях
Для дуэта мать и дочь выбрали одинаковые красно-оранжевые платья с пышными юбками.
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Додон назвал способ мирной передачи власти в Молдавии
Глава Молдавии Игорь Додон сказал, что для мирной передачи власти в стране необходим международный посредник.
Обновлено в 03:48
Общество
Температура в Москве приближается к рекордной
В центре погоды "Фобос" проинформировали о том, что 9 июня температура в столице приблизится к рекордной.
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В Петербурге продолжаются пикеты в поддержку журналиста Ивана Голунова
Обновлено вчера в 10:11
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Врачи назвали главные приводящие к ожирению ошибки
Избыток еды при недостаточной физической активности является одной из основных ошибок, которые приводят к ожирению у взрослых и детей.
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Подешевел на одну копейку (в белоруской валюте) бензин марки АИ-95-К5-Евро и дизельное топливо ДТ-К5.
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Происшествия
Поезд метро сошел с рельсов в Бостоне
Обновлено вчера в 16:09
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Студентка решилась на 15 операций ради внешности Барби
Студентка из Болгарии Андреа Иванова сделала 15 косметических процедур за год, чтобы стать похожей на куклу Барби.
Обновлено вчера в 11:55