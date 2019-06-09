Борис Джонсон пригрозил не платить Евросоюзу за BrexitРоссийская газета вчера в 22:53

с чего всё началось

Борис Джонсон, который занимал должность главы МИД в кабинете премьер-министра Терезы Мэй и считается фаворитом предвыборной гонки за пост лидера консервативной партии и главы кабинета министров, пообещал не выплачивать Евросоюзу отступные в сумме 39 миллиардов фунтов стерлингов (44 миллиардов долларов) без удовлетворяющей Лондон сделки.

Борис Джонсон пригрозил не платить Евросоюзу за Brexit

Кино Натали Портман празднует 38-й День рождения 9 июня свой 38-й день рождения празднует американская актриса театра и кино израильского происхождения, кинорежиссер, сценаристка и продюссер Натали Портман.

Энергетика Польша возобновила прокачку российской нефти по «Дружбе» Польская сторона возобновила закачку российской нефти по нефтепроводу "Дружба" на польско-белорусской границе.

Армия и оружие Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США Телеведущий Владимир Соловьев удивился выдержке российских моряков большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с американским ракетным крейсером в Тихом океане.

Авто Показана эволюция решетки радиатора BMW за 35 лет Журналисты зарубежного издания Road & Track решили сравнить, как изменился размер радиаторной решетки автомобилей BMW, взяв BMW 3-Series (E30), который появился в 1980 году и современный BMW X7, дебютировавший в этом году.

Происшествия Пожар в двухэтажном здании на востоке Москвы потушили Спасатели потушили пожар на площади 250 квадратных метров в двухэтажном административном здании на востоке Москвы, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС.

Происшествия Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.

Происшествия Школьница утонула на соревнованиях по плаванию в российском лагере В подмосковном детском лагере 11-летняя девочка утонула во время соревнований по плаванию.

Музыка Макаревич объяснил отмену выступления «Машины времени» в День России Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич рассказал, по какой причине организаторы сборного концерта, приуроченного ко Дню России, отказали коллективу в возможности выступить на мероприятии.

Происшествия В Челябинске проводится проверка после падения качелей на ребёнка Проверку проводит полиция в Челябинске после падения качелей на ребёнка в одном из скверов города.

Футбол Сборная России по футболу разгромила команду Сан-Марино Сборная России по футболу разгромила команду Сан-Марино в отборе Чемпионата Европы-2020 со счетом 9:0. Игра прошла в Саранске.

Политика Протестующие пришли к месту съезда партии Зеленского в Киеве Протестующие, представившиеся "делегацией из Харькова" собрались возле места, где пройдет съезд партии украинского лидера Владимира Зеленского "Слуга народа".

Политика Порошенко озвучил первую десятку списка своей партии на выборах в Раду Экс-президент Украины Петр Порошенко в воскресенье в Киеве на съезде партии "Европейская солидарность" представил первую десятку ее списка кандидатов на выборы в Верховную раду.

Политика Представитель Зеленского признала, что ВСУ убивают жителей Донбасса Войска Вооруженных сил Украины убивают в Донбассе мирных жителей – об этом заявила пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в прямом эфире телеканала "1+1".

Происшествия Голунов дал интервью «Дежурной части» Интервью было записано в здании Управления внутренних дел Западного административного округа столицы, где журналист находился до избрания ему меры пресечения.

Общество Грозы, град и ветер: МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Прикамье По данным синоптиков, 9-10 июня в Прикамье ожидается облачная погода с прояснениями, ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах град.

Происшествия Неизвестные сообщили о «минировании» храма Христа Спасителя и Мавзолея В воскресенье, 9 июня, анонимные сообщения о минировании поступили в 16 объектов в Москве, включая Останкинскую башню, храм Христа Спасителя и Мавзолей.

Общество Андрей Макаревич и Чулпан Хаматова выступили в поддержку Голунова В официальном Telegram-канале «Медузы» были опубликованы ролики с участием актрисы Чулпан Хаматовой, музыканта Андрея Макаревича, писательницы Людмилы Улицкой, рэперов Оксимирона, Noize MC и других.

Политика В Черногории решили добиваться автокефалии для православной церкви Президент Черногории Мило Джуканович обратился к православному сообществу и заявил, что правительство постарается получить автокефалию для черногорской церкви от Сербской православной церкви.

Политика КС Молдавии передал полномочия Додона премьеру «Исполняющий обязанности премьер-министра Павел Филип в качестве временного исполняющего обязанности президента Республики Молдова должен обратиться в КС, чтобы констатировать наличие обстоятельств, которые оправдывают роспуск парламента X созыва, а затем издать указ о роспуске парламента и установлении даты досрочных выборов», — говорится в решении суда.

Политика Венедиктов оправдал Голунова, не дожидаясь результатов расследования Главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов поручился за задержанного журналиста «Медузы» Ивана Голунова, у которого ранее правоохранители обнаружили наркотики при обыске и личном досмотре.

Хоккей Шенн: кто бы ни вышел вместо Барбашёва, игра «Сент-Луиса» не изменится Нападающий «Сент-Луис Блюз» Брэйден Шенн прокомментировал дисквалификацию форварда Ивана Барбашёва, пропускающего шестой матч финальной серии Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз» (3-2).