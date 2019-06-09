Политика
Борис Джонсон пригрозил не платить Евросоюзу за BrexitРоссийская газета вчера в 22:53
Борис Джонсон, который занимал должность главы МИД в кабинете премьер-министра Терезы Мэй и считается фаворитом предвыборной гонки за пост лидера консервативной партии и главы кабинета министров, пообещал не выплачивать Евросоюзу отступные в сумме 39 миллиардов фунтов стерлингов (44 миллиардов долларов) без удовлетворяющей Лондон сделки.
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с чего всё началось
— Я думаю, что наши друзья и партнёры должны понимать, что деньги будут удерживаться до тех пор, пока у нас не будет большей ясности относительно дальнейших действий, — приводит его слова Sunday Times.Life.ruвчера в 21:37
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9 июня свой 38-й день рождения празднует американская актриса театра и кино израильского происхождения, кинорежиссер, сценаристка и продюссер Натали Портман.
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В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
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Проверку проводит полиция в Челябинске после падения качелей на ребёнка в одном из скверов города.
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Сборная России по футболу разгромила команду Сан-Марино
Сборная России по футболу разгромила команду Сан-Марино в отборе Чемпионата Европы-2020 со счетом 9:0. Игра прошла в Саранске.
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Политика
Протестующие пришли к месту съезда партии Зеленского в Киеве
Протестующие, представившиеся "делегацией из Харькова" собрались возле места, где пройдет съезд партии украинского лидера Владимира Зеленского "Слуга народа".
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Порошенко озвучил первую десятку списка своей партии на выборах в Раду
Экс-президент Украины Петр Порошенко в воскресенье в Киеве на съезде партии "Европейская солидарность" представил первую десятку ее списка кандидатов на выборы в Верховную раду.
Обновлено в 05:52
Политика
Представитель Зеленского признала, что ВСУ убивают жителей Донбасса
Войска Вооруженных сил Украины убивают в Донбассе мирных жителей – об этом заявила пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в прямом эфире телеканала "1+1".
Обновлено в 04:39
Происшествия
Голунов дал интервью «Дежурной части»
Интервью было записано в здании Управления внутренних дел Западного административного округа столицы, где журналист находился до избрания ему меры пресечения.
Обновлено в 06:55
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Врачи назвали главные приводящие к ожирению ошибки
Обновлено вчера в 18:37
Общество
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Неизвестные сообщили о «минировании» храма Христа Спасителя и Мавзолея
В воскресенье, 9 июня, анонимные сообщения о минировании поступили в 16 объектов в Москве, включая Останкинскую башню, храм Христа Спасителя и Мавзолей.
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Обновлено в 03:08
Политика
В Черногории решили добиваться автокефалии для православной церкви
Президент Черногории Мило Джуканович обратился к православному сообществу и заявил, что правительство постарается получить автокефалию для черногорской церкви от Сербской православной церкви.
Обновлено в 06:40
Политика
КС Молдавии передал полномочия Додона премьеру
«Исполняющий обязанности премьер-министра Павел Филип в качестве временного исполняющего обязанности президента Республики Молдова должен обратиться в КС, чтобы констатировать наличие обстоятельств, которые оправдывают роспуск парламента X созыва, а затем издать указ о роспуске парламента и установлении даты досрочных выборов», — говорится в решении суда.
Обновлено в 03:30
Политика
Венедиктов оправдал Голунова, не дожидаясь результатов расследования
Главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов поручился за задержанного журналиста «Медузы» Ивана Голунова, у которого ранее правоохранители обнаружили наркотики при обыске и личном досмотре.
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Хоккей
Шенн: кто бы ни вышел вместо Барбашёва, игра «Сент-Луиса» не изменится
Нападающий «Сент-Луис Блюз» Брэйден Шенн прокомментировал дисквалификацию форварда Ивана Барбашёва, пропускающего шестой матч финальной серии Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз» (3-2).
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Hyundai вывела на тесты хэтчбек Hyundai i20 нового поколения
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Обновлено в 00:34
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Главред «Медузы» прокомментировал решение суда по делу Голунова
Обновлено вчера в 16:35