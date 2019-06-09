Борис Джонсон пригрозил не платить ЕС без приемлемой сделки по BrexitИзвестия вчера в 20:19

с чего всё началось

Бывший министр иностранных дел Великобритании и наиболее популярный кандидат на пост премьера Борис Джонсон пообещал не выплачивать Европейскому союзу отступные в £39 млрд (около €44 млрд) за выход из сообщества без сделки по Brexit, удовлетворяющей Лондон.

Борис Джонсон пригрозил не платить ЕС без приемлемой сделки по Brexit

Общество Источник заразы: шесть самых зловещих вирусов в истории интернета На интернет-аукционе в Нью-Йорке в мае был продан подержанный ноутбук Samsung NC10, зараженный шестью самыми известными компьютерными вирусами в мире.

Наука Исследователи представили статистическую модель стиля Бетховена Ученые из Федеральной политехнической школы Лозанны описали статистическими методами структуру музыкальных произведений из сборника струнных квартетов Бетховена.

Происшествия В редакции «Медузы» пообещали продолжить расследование Голунова В заявлении редакции «Медузы» после решения суда сотрудники издания пообещали продолжить последнее расследование Ивана Голунова.

Наука Полноценный сон может стабилизировать артериальное давление Аризонские врачи рассказали, что регулярный полноценный сон помогает привести показатели артериального давления в норму.

Единоборства Петр Ян решением судей победил Риверу на UFC 238 Российский боец Петр Ян победил американца Джимми Риверу на турнире UFC 238, сообщает "Советский спорт".

Происшествия Появились фотографии подозреваемых в убийстве мастера спорта в Москве Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии подозреваемых в убийстве 34-летнего мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева в Москве.

Шоу-бизнес Актер Сергей Селин рассказал об уходе из семьи ради юной возлюбленной Актер Сергей Селин рассказал, как оставил семью ради молодой девушки, передает НТВ. При знакомстве девушке было 17 лет.

Происшествия В Москве задержали корреспондента «Медузы» Корреспондент отдела расследований интернет-издания «Медуза» Иван Голунов задержан в Москве, сообщил его адвокат Дмитрий Джулай.

Авто Бренд Ravon анонсировал новую бюджетную модель В настоящее время три предприятия GM Uzbekistan выпускают восемь моделей под автомобильными брендами Ravon и Chevrolet.

Общество В России ввели штраф за повторное воровство электричества Новый пункт - за повторное самовольное подключение - предусматривает штраф для физлиц от 15 тысяч до 30 тысяч, для должностных лиц - от 80 тысяч до 200 тысяч или дисквалификацию от двух до трех лет, для юрлиц - штраф от 200 тысяч до 300 тысяч.

Футбол Россия — Сан-Марино 9:0 На 31-й минуте пенальти реализовал Артем Дзюба, спустя пять минут Федор Кудряшов довел счет до разгромного, забив с передачи Антона Миранчука, а за четыре минуты до перерыва отличился и сам Миранчук.

Общество Минпросвещения опровергло введение в России уроков семейных ценностей Минпросвещения не будет вводить уроки семейных ценностей в российских школах, сообщил ТАСС в субботу, 8 июня, со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Политика Пресс-секретарь Зеленского признала, что ВСУ убивают жителей Донбасса Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в эфире телеканала 1+1 допустила, что ВСУ убивают мирных жителей в Донбассе.

Энергетика Республика Сербская и «Газпром» договорились о газификации Компания «Газпром» и руководство Республики Сербской, входящей в состав Боснии и Герцеговины, договорились о строительстве ветки газопровода от «Турецкого потока», которая позволит газифицировать республику.

Политика Советник Путина пообещал лично изучить дело журналиста Голунова Советник президента России Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, которого обвиняют в попытке сбыта наркотиков.

Здоровье Врач-терапевт рассказала о самых уязвимых в жару категориях людей Врач обратила внимание на то, что некоторым категориям людей нужно быть особенно осторожными во время жары.

Шоу-бизнес Муж Анастасии Цветаевой ушел в декретный отпуск Анастасия Цветаева рассказала, что ее муж ушел в декрет и освободил ее от домашних хлопот после рождения сына.

Политика Министры финансов США и Японии провели встречу Глава Минфина США Стивен Мнучин сообщил в своём микроблоге в Twitter, что провёл встречу с министром финансов Японии Таро Асо.

Политика Китай предупредил о последствиях от соблюдения санкций США Власти Китая предупредили иностранные компании о серьезных последствиях отказа поставок технологий китайским фирмам.

Политика Россия и Белоруссия обсуждают единую валюту Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин и министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой на Петербургском международном экономическом форуме обсудили введение единой валюты.

Общество Рособрнадзор представил первые результаты ЕГЭ «В целом результаты первых экзаменов не демонстрируют никаких аномалий, они закономерны и подтверждают прозрачность и объективность ЕГЭ», — указывается в сообщении.

Здоровье Врачи назвали главные приводящие к ожирению ошибки Избыток еды при недостаточной физической активности является одной из основных ошибок, которые приводят к ожирению у взрослых и детей.

Игры Представлен геймплей Star Wars Jedi: Fallen Order Компания Electronic Arts представила 14 минут геймплея Star Wars Jedi: Fallen Order на конференции EA Play.

Шоу-бизнес Ксения Собчак официально заявила о разводе с Виторганом Восьмого марта журналистка Ксения Собчак и актер Максим Виторган заявили о раздельном проживании.

Футбол Сборная Франции сенсационно проиграла Турции в матче отбора Евро-2020 Сборная Франции по футболу уступила национальной команде Турции в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, сообщает "Советский спорт".

Футбол «Барселона» может после подписания Гризманна приобрести и Стуани Как отмечается, каталонцы намерены приобрести игрока вслед за подписанием Антуана Гризманна из «Атлетико».

Общество Выступление «Машины времени» в День России на Красной площади отменили Выступление группы "Машина времени" в Москве под стенами Кремля в сборном концерте по случаю Дня России 12 июня отменяется, сообщил РИА Новости пресс-секретарь группы Антон Чернин.