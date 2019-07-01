Политика
Борис Джонсон пообещал провести Brexit «назло Путину»Газета.Ru вчера в 20:43
Кандидат на пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон покинет ЕС в установленный срок "назло" президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает The Telegraph. По его словам, таким образом Британия докажет Путину ценность либерализма.
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Общество
Поместье Жаклин Кеннеди продают за 65 миллионов долларов
Обновлено вчера в 22:24
Общество
Опрос показал, что большинство россиян проводит досуг у телевизора
Просмотр фильмов и сериалов является наиболее популярным занятием у сограждан в свободное время, подобным образом свой досуг ежедневно проводит каждый второй россиянин, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Обновлено вчера в 23:12
Политика
Медведев обнаружил дефицит доверия к «Единой России»
Находясь у власти, партия «Единая Россия» показала определенный результат, сделано немало, но все равно чувствует дефицит доверия.
Обновлено вчера в 21:56
Общество
В России изменились правила продажи молочных продуктов
С 1 июля в России изменились правила продажи молочных продуктов.
Обновлено вчера в 22:48
Транспорт
В Шереметьево объяснили проблемы с отправкой багажа
Порядка полутора тысяч единиц багажа скопилось в московском аэропорту Шереметьево из-за опозданий рейсов вследствие высокой грозовой активности, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.
Обновлено вчера в 14:21
Здоровье
Январь и май являются самыми опасными месяцами для здоровья сердца
Интересно, что больше всего патологии было обнаружено в январе, а в мае увеличивалось количество случаев внезапной остановки сердца.
Обновлено вчера в 23:38
Политика
Саакашвили и Ляшко устроили перебранку в прямом эфире
Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили и депутат Верховной Рады Олег Ляшко вступили в словесную перепалку, устроив скандал в прямом эфире канала "НАШ".
Обновлено 29 июня в 22:43
Происшествия
В Иркутской области подтопило почти 3,3 тыс. домов
Почти 3,3 тыс. домов, где живут более 9,5 тыс. человек, подтопило в 55 населенных пунктах Иркутской области, сообщает в понедельник пресс-служба областного главка МЧС.
Обновлено вчера в 22:42
Происшествия
В США десять человек погибли в результате крушения самолета
В результате крушения легкого двухмоторного самолета в американском штате Техас погибли десять человек, сообщает местный телеканал CBS DFW со ссылкой на представителя города.
Обновлено вчера в 19:16
Происшествия
Двум врачам калининградского роддома предъявили обвинения в убийстве
Обновлено вчера в 15:27
Общество
Архангельского губернатора освистали на Дне города
Губернатора Архангельской области Игоря Орлова освистали во время празднования Дня города в Архангельске из-за ситуации со строительством мусорного полигона на станции Шиес.
Обновлено вчера в 11:04
Политика
Туск приостановил саммит Евросоюза
Глава Евросовета Дональд Туск приостановил саммит ЕС для дополнительных двусторонних консультаций по кандидатурам на ключевые посты в евроструктурах, дискуссии возобновятся позже, сообщил журналистам представитель Евросовета.
Обновлено вчера в 18:15
Спорт
Футболистка сборной Швейцарии пропала во время прогулки на озере Комо
Обновлено вчера в 18:02
Политика
Нино Катамадзе удалила публикацию об отказе петь в России
Обновлено в 00:06
Армия и оружие
Источник обвинил ВВС Израиля в атаке на Дамаск
Сирийский военный источник заявил, что недавнюю ракетную атаку на Дамаск и Хомс предприняли ВВС Израиля.
Обновлено вчера в 19:01
Футбол
Глушаков станцевал лезгинку перед тренировкой «Ахмата»
Новичок «Ахмата» полузащитник Денис Глушаков рассказал, как его приняли в грозненском клубе.
Обновлено вчера в 15:22
Общество
В Канске из-за паводка ввели режим чрезвычайной ситуации
Режим чрезвычайной ситуации введен в городе Канске Красноярского края, где подтоплены почти 120 дачных участков и около 60 придомовых территорий.
Обновлено вчера в 14:06
Экономика
Тариф «Платон» повысили впервые с весны 2018 года
С 1 июля проиндексирован тариф в системе взимания платы с грузовиков «Платон».
Обновлено вчера в 21:59
Кино
На Украине умерла советская актриса Евгения Дембская
Дембская была почетным гражданином города Одессы и кавалером Ордена княгини Ольги, заслуженной артисткой Украинской ССР и народной артисткой Украины.
Обновлено вчера в 09:10
Происшествия
Хотела спасти: мать с ребёнком утонули в Кузбассе
Обновлено вчера в 22:16
Общество
Госдума может запретить частные камеры фиксации нарушений ПДД
Законопроект, регулирующий требования к камерам, фиксирующим нарушения правил дорожного движения (ПДД), выставлению штрафов и их обжалованию, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июля.
Обновлено вчера в 17:00
Общество
Губернатор сообщил, когда достроят сквер на месте «Зимней вишни»
Сергей Цивилев осмотрел строительную площадку сквера на месте «Зимней вишни». Строители уже монтируют фонтан и начали высадку деревьев.
Обновлено вчера в 22:45
Происшествия
Пострадавшим от паводка выплатили 3,6 млн рублей
В Иркутской области пострадавшим выплачено 3,6 млн рублей, — сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС. Денежные выплаты начались 30 июня.
Обновлено вчера в 12:18
Шоу-бизнес
Екатерина Вилкова о похорошевшей Анне Михалковой: «Слишком красивая. Отписываюсь!»
Анна Михалкова всегда обладала яркой индивидуальность, но, сбросив лишний вес, стала еще ярче.
Обновлено вчера в 09:00
Авто
Ряд праворульных автомобилей запретят ввозить в Россию с 1 июля
Запрет на ввоз ряда праворульных автомобилей вступает в России в силу с 1 июля 2019 года.
Обновлено вчера в 12:41
Политика
В раде назвали ошибкой избрание Зеленского президентом
Украинцы совершили ошибку, когда голосовали на президентских выборах за Владимира Зеленского, заявил 30 июня депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.
Обновлено вчера в 22:59
Футбол
«Спартак» обыграл ЦСКА на турнире в Австрии
Обновлено вчера в 14:37
Политика
Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с Тимошенко
Солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко в прямом эфире украинского телевидения.
Обновлено вчера в 03:10
Общество
Уровень воды в реке Ия упал ниже 11 метров
«Уровень воды в реке Ия на 8.00 (3.00 мск) 1 июля составил 1091 сантиметр (-5)»,— сообщается на сайте городской администрации.
Обновлено вчера в 22:03
Энергетика
Эксперты дали прогноз по ценам на бензин
Эксперты прокомментировали окончание действия сделки нефтяников с правительством о заморозке оптовых цен на топливо.
Обновлено вчера в 23:05