Борис Джонсон пообещал провести Brexit «назло Путину»Газета.Ru вчера в 20:43

Кандидат на пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон покинет ЕС в установленный срок "назло" президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает The Telegraph. По его словам, таким образом Британия докажет Путину ценность либерализма.

Общество Опрос показал, что большинство россиян проводит досуг у телевизора Просмотр фильмов и сериалов является наиболее популярным занятием у сограждан в свободное время, подобным образом свой досуг ежедневно проводит каждый второй россиянин, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".

Политика Медведев обнаружил дефицит доверия к «Единой России» Находясь у власти, партия «Единая Россия» показала определенный результат, сделано немало, но все равно чувствует дефицит доверия.

Общество В России изменились правила продажи молочных продуктов С 1 июля в России изменились правила продажи молочных продуктов.

Транспорт В Шереметьево объяснили проблемы с отправкой багажа Порядка полутора тысяч единиц багажа скопилось в московском аэропорту Шереметьево из-за опозданий рейсов вследствие высокой грозовой активности, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.

Здоровье Январь и май являются самыми опасными месяцами для здоровья сердца Интересно, что больше всего патологии было обнаружено в январе, а в мае увеличивалось количество случаев внезапной остановки сердца.

Политика Саакашвили и Ляшко устроили перебранку в прямом эфире Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили и депутат Верховной Рады Олег Ляшко вступили в словесную перепалку, устроив скандал в прямом эфире канала "НАШ".

Происшествия В Иркутской области подтопило почти 3,3 тыс. домов Почти 3,3 тыс. домов, где живут более 9,5 тыс. человек, подтопило в 55 населенных пунктах Иркутской области, сообщает в понедельник пресс-служба областного главка МЧС.

Происшествия В США десять человек погибли в результате крушения самолета В результате крушения легкого двухмоторного самолета в американском штате Техас погибли десять человек, сообщает местный телеканал CBS DFW со ссылкой на представителя города.

Общество Архангельского губернатора освистали на Дне города Губернатора Архангельской области Игоря Орлова освистали во время празднования Дня города в Архангельске из-за ситуации со строительством мусорного полигона на станции Шиес.

Политика Туск приостановил саммит Евросоюза Глава Евросовета Дональд Туск приостановил саммит ЕС для дополнительных двусторонних консультаций по кандидатурам на ключевые посты в евроструктурах, дискуссии возобновятся позже, сообщил журналистам представитель Евросовета.

Армия и оружие Источник обвинил ВВС Израиля в атаке на Дамаск Сирийский военный источник заявил, что недавнюю ракетную атаку на Дамаск и Хомс предприняли ВВС Израиля.

Футбол Глушаков станцевал лезгинку перед тренировкой «Ахмата» Новичок «Ахмата» полузащитник Денис Глушаков рассказал, как его приняли в грозненском клубе.

Общество В Канске из-за паводка ввели режим чрезвычайной ситуации Режим чрезвычайной ситуации введен в городе Канске Красноярского края, где подтоплены почти 120 дачных участков и около 60 придомовых территорий.

Экономика Тариф «Платон» повысили впервые с весны 2018 года С 1 июля проиндексирован тариф в системе взимания платы с грузовиков «Платон».

Кино На Украине умерла советская актриса Евгения Дембская Дембская была почетным гражданином города Одессы и кавалером Ордена княгини Ольги, заслуженной артисткой Украинской ССР и народной артисткой Украины.

Общество Госдума может запретить частные камеры фиксации нарушений ПДД Законопроект, регулирующий требования к камерам, фиксирующим нарушения правил дорожного движения (ПДД), выставлению штрафов и их обжалованию, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июля.

Общество Губернатор сообщил, когда достроят сквер на месте «Зимней вишни» Сергей Цивилев осмотрел строительную площадку сквера на месте «Зимней вишни». Строители уже монтируют фонтан и начали высадку деревьев.

Происшествия Пострадавшим от паводка выплатили 3,6 млн рублей В Иркутской области пострадавшим выплачено 3,6 млн рублей, — сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС. Денежные выплаты начались 30 июня.

Авто Ряд праворульных автомобилей запретят ввозить в Россию с 1 июля Запрет на ввоз ряда праворульных автомобилей вступает в России в силу с 1 июля 2019 года.

Политика В раде назвали ошибкой избрание Зеленского президентом Украинцы совершили ошибку, когда голосовали на президентских выборах за Владимира Зеленского, заявил 30 июня депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.

Политика Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с Тимошенко Солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко в прямом эфире украинского телевидения.

Общество Уровень воды в реке Ия упал ниже 11 метров «Уровень воды в реке Ия на 8.00 (3.00 мск) 1 июля составил 1091 сантиметр (-5)»,— сообщается на сайте городской администрации.