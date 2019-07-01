Борис Джонсон пообещал провести Brexit «назло Путину»Газета.Ru 20:43

Кандидат на пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон покинет ЕС в установленный срок "назло" президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает The Telegraph. По его словам, таким образом Британия докажет Путину ценность либерализма.

Политика Нино Катамадзе отказалась дальше выступать в России Грузинская певица Нино Катамадзе поддержала митингующих в Тбилиси и отказалась выступать в России.

Экономика В России тарифы ЖКХ с 1 июля индексируются на 2,4% Плата за коммунальные услуги в России будет индексирована во второй раз, рост с 1 июля составит 2,4% к январю 2019 года, следует из постановления правительства.

Политика Организаторы G20 обозначили Курилы как часть Японии Организаторы саммита G20 обозначили Южные Курилы на видео как часть Японии. Об этом сообщает газета "Известия".

Общество Правила продажи молочных продуктов изменились в РФ В России с 1 июля изменился порядок продажи молочных продуктов в продуктовых магазинах.

Армия и оружие Ливийская национальная армия объявила об аресте двух граждан Турции Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара объявила в воскресенье об аресте двух турецких граждан.

Футбол Глушаков станцевал лезгинку перед тренировкой «Ахмата» Новичок «Ахмата» полузащитник Денис Глушаков рассказал, как его приняли в грозненском клубе.

Политика Медведев рассказал о демонстрирующих хамство единороссах Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетовал на представителей партии "Единая Россия", которые не стесняются демонстрировать чванство и хамство.

Космос Пять спутников войдут в орбитальную группировку стран БРИКС Индийская организация космических исследований ISRO опубликовала доклад о космических аппаратах, которые войдут в орбитальную группировку стран БРИКС, сообщает корреспондент tvbrics.com со ссылкой на РИА Новости.

Экономика Тариф «Платон» повысили впервые с весны 2018 года «С 1 февраля 2020 года тариф госсистемы «Платон» составит 2,20 руб./км, с 1 февраля 2021 года — 2,35 руб./км», — сказал Дитрих.

Авто Ряд праворульных автомобилей запретят ввозить в Россию с 1 июля Запрет на ввоз ряда праворульных автомобилей вступает в России в силу с 1 июля 2019 года.

Кино На Украине умерла советская актриса Евгения Дембская Дембская была почетным гражданином города Одессы и кавалером Ордена княгини Ольги, заслуженной артисткой Украинской ССР и народной артисткой Украины.

Политика «Коммерсантъ»: два заместителя Золотова в Росгвардии подали в отставку Два заместителя директора Росгвардии Виктора Золотова — Сергей Меликов и Сергей Милейко — подали рапорты об увольнении, пишет «Коммерсантъ».

Общество В красноярском Канске введен режим ЧС В городе Канск Красноярского края введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка.

Футбол «Шальке» продлил контракт с Маккени Полузащитник «Шальке» Уэстон Маккени продлил контракт с немецким клубом.

Космос Солнце вскоре может убить человеческую цивилизацию Несмотря на грозные прогнозы, исследователи все же считают, что в настоящее время недостаточно данных для того, чтобы уверенно говорить о возможности супервспышки на Солнце.

Экономика Минпром Бурятии возглавил экс-финдиректор «Вертолетов России» Глава Бурятии Алексей Цыденов сегодня на планерном совещании представил кабинету нового министра промышленности и торговли Сергея Желтикова, который ранее семь лет проработал на Улан-Удэнском авиационном заводе, а затем в материнском холдинге - «Вертолеты России», сообщили в пресс-службе правительства республики.

Энергетика Истекает срок действия соглашения правительства с нефтяными компаниями Как писала газета «Ведомости» со ссылкой на источники в нефтяных компаниях и правительстве, несмотря на решение не продлевать договор, на словах стороны согласились не повышать цены на топливо выше инфляции.

Общество В России вступили в силу новые правила о «звёздности» гостиниц С 1 июля в России вступили в силу новые правила, которые касаются присвоения звёзд гостиницам.

Экономика Немецкий бизнес укрепился в России вопреки санкциям В Российско-германской внешнеторговой палате считают, что санкции не мешают немецкому бизнесу в России расти.

Политика В ПАСЕ готовят резолюцию против возвращения России Семь стран, покинувших Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) из-за возвращения в организацию российской делегации, подготовят проект совместной резолюции против восстановления РФ в ПАСЕ.

Здоровье Минздрав России направил двух специалистов в зону паводка в Приангарье Министерство здравоохранения России направил двух специалистов для помощи пострадавшим от наводнения в Иркутской области, сообщалось 30 июня на сайте ведомства.

Хоккей Генменеджер «Флориды»: мы предлагаем Панарину и Бобровскому будущее Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» Дэйл Тэллон прокомментировал ход переговоров с российский форвардом «Коламбус Блю Джекетс» Артемием Панариным и его одноклубником и соотечественником голкипером Сергеем Бобровским.