Политика
Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с МакрономРоссийская газета 16:23
Британский премьер-министр Борис Джонсон положил ногу на стол в Елисейском дворце в разгар своей встречи с французским президентом Эмманюэлем Макроном, сообщает издание The Business Insider. Пользователи в социальных сетях назвали поступок Джонсона "грубым", "невежественным" и "шокирующим".
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с чего всё началось
Как написал в Twitter журналист Sky News Том Райнер, президент Франции предположил, что столик подошёл бы и в качестве скамейки для ног, если британский премьер захочет воспользоваться такой возможностью.RT на русском17:05
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Культура
Эннио Морриконе отсудил права на саундтреки к шести фильмам
Апелляционный суд постановил, что композитор Эннио Морриконе может получить права на саундтреки к шести итальянским фильмам, за которые он борется уже почти три года.
Обновлено в 12:45
Общество
Исследователи засняли повреждения «Титаника»
В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено в 11:18
Футбол
Кононов объяснил поражение «Спартака» усталостью
Главный тренер "Спартака" Олег Кононов прокомментировал итоги первого матча своей команды в раунде плей-офф Лиги Европы против "Браги" (0:1).
Обновлено в 18:13
Политика
Путин встретится с главами угледобывающих регионов
Президент России Владимир Путин 22 августа в преддверии Дня шахтера встретится с главами угледобывающих регионов страны, обсудит ситуацию в угольной отрасли, а также стратегию ее развития, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено вчера в 08:19
Политика
Королеву красоты лишили титула за поддержку Трампа
Обновлено в 14:58
Экономика
Украина обжаловала в ВС России решение о взыскании $144 млн в пользу «Татнефти»
Украина подала в российский Верховный суд кассационную жалобу на решение о взыскании со страны $144 млн в связи с потерей российской компанией «Татнефть» своих активов.
Обновлено в 20:59
Общество
Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе
Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено в 03:43
Политика
Зеленский предложил обменять Крым на место России в G8
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Москву обменять Крым на место России в составе "Большой восьмерки".
Обновлено вчера в 20:14
Происшествия
Три человека погибли в ДТП в Кемеровской области
Обновлено в 22:58
Общество
В России установлен рекорд по числу долгожителей
В России зафиксирован новый рекорд по количеству долгожителей в возрасте от 100 лет и старше.
Обновлено в 23:13
Происшествия
Пять человек погибли на рэп-концерте в Алжире
Обновлено в 20:54
Политика
В Праге осквернили памятник маршалу Коневу
Обновлено в 10:18
Происшествия
Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года ради пенсии
В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.
Обновлено в 14:08
Общество
Глава СПЧ надеется на продолжение работы правозащитников в Чечне
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов надеется, что работа правозащитных организаций в Чечне будет продолжена, несмотря на закрытие отделения правозащитного центра "Мемориал".
Обновлено в 12:07
Происшествия
Пропавшую пятилетнюю девочку в Нижегородской области нашли живой
Обновлено вчера в 16:22
Космос
Магнитогорский робот Федор полетел в космос
Обновлено в 04:32
Армия и оружие
Российская «Армата» оказалась небоеспособной
Обновлено в 17:14
Происшествия
Пассажирку «Победы» не пустили на рейс до Чебоксар
Женщина летела на похороны родственника Сотрудники авиакомпании "Победа" не пустили одну из пассажирок на рейс до Чебоксар.
Обновлено в 10:01
Происшествия
В кузбасское село ввели ОМОН после массовой драки с цыганами
В село Подгорное Кемеровской области после массовой драки с участием цыган ввели ОМОН.
Обновлено в 02:58
Политика
Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме
Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".
Обновлено в 10:11
Гаджеты
В РФ выпущен бюджетный слайдер с дизайном легендарной Nokia 8800
Новый недорогой смартфон, который имеет дизайн легендарной Nokia 8800, выпустила компания Inoi.
Обновлено в 15:27
Общество
Пострадавшим от паводка жителям Приморья собирают гумпомощь
Обновлено в 21:38
Общество
ФБК нашёл у руководителя департамента региональной безопасности Москвы квартиру за 200 миллионов рублей
Регнацкий возглавил департамент в январе. Его структура занимается, в частности, согласованием митингов и шествий в Москве.
Обновлено в 15:02
Общество
На AliExpress можно будет вернуть товары без объяснения причин
Раньше вернуть товар можно было лишь в случае его явного несоответствия заявленным характеристикам.
Обновлено в 23:15
Футбол
Кабелла получил разрыв крестообразных связок колена
Как стало известно «Чемпионату», французский полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла получил разрыв крестообразных связок колена.
Обновлено в 13:47
Политика
Помпео напомнил Канаде о необходимости увеличить оборонные расходы
Госсекретарь США Майк Помпео в ходе встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо напомнил о выполнении обязательств по НАТО, сообщает пресс-служба американского Госдепа.
Обновлено в 20:22