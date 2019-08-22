Политика
Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с МакрономРоссийская газета 16:23
Британский премьер-министр Борис Джонсон положил ногу на стол в Елисейском дворце в разгар своей встречи с французским президентом Эмманюэлем Макроном, сообщает издание The Business Insider. Пользователи в социальных сетях назвали поступок Джонсона "грубым", "невежественным" и "шокирующим".
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с чего всё началось
Как написал в Twitter журналист Sky News Том Райнер, президент Франции предположил, что столик подошёл бы и в качестве скамейки для ног, если британский премьер захочет воспользоваться такой возможностью.RT на русском17:05
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Музыка
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Обновлено в 10:57
Экономика
Банкам облегчили доступ к информации о потенциальных заёмщиках
Ведь финансовая организация сможет оценить кредитоспособность заемщика без обязательного использования его официальной отчетности — на основе данных об объеме выручки по онлайн-кассам и иной информации.
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Гаджеты
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Новый недорогой смартфон, который имеет дизайн легендарной Nokia 8800, выпустила компания Inoi.
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Музыка
Данил Буранов рассказал о сотрудничестве с Лепсом
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Происшествия
Обвиняемые по делу «Нового величия» опознали «сотрудника спецслужб»
22 августа на очередном заседании Люблинского районного суда, рассматривающего дело «Нового величия», адвокаты заявили суду ходатайство о проверке всех возможных совпадений между Русланом Даниловым и Родионом Зелинским.
Обновлено в 16:56
Политика
МИД Японии вызвал посла Южной Кореи
Министерство иностранных дел Японии вызвало посла Южной Кореи Нам Гван Пё из-за решения Сеула не продлевать далее договор о всеобъемлющей защите военной информации, который предполагал обмен разведывательными данными между странами.
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Политика
Зеленский призвал Туска выступить против возвращения РФ в G8
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с главой Европейского совета Дональдом Туском призвал Евросоюз выступить против возвращения РФ в «Большую семёрку».
Обновлено в 14:43
Происшествия
В Кузбассе задержали подозреваемого после массовой драки с цыганами
Полицейские Кемеровской области задержали подозреваемого в нанесении ножевых ранений двум мужчинам во время массовой драки в селе Подгорном.
Обновлено в 05:53
Футбол
«Спартак» уступил «Браге» в матче плей-офф квалификации Лиги Европы
Португальская "Брага" принимала на своем поле московский "Спартак" в рамках квалификационного матча плей-офф Лиги Европы.
Обновлено в 16:34
Культура
Скончался заслуженный артист России Виктор Власов
Обновлено в 15:20
Происшествия
Пять человек погибли на рэп-концерте в Алжире
Не менее пяти человек погибли в результате давки на рэп-концерте в столице Алжира, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в местной больнице.
Обновлено в 20:54
Политика
Глава Иркутской области Левченко оставил Алашкевич в должности
Как только разразился скандал, она спешно ушла в отпуск, отметив только, что на отдыхе дождется итогов проверки, которую инициировал ее начальник, губернатор Иркутской области Сергей Левченко.
Обновлено в 07:44
Армия и оружие
Иран представил свой зенитно-ракетный комплекс «Бавар-373»
Разработка и проектирование системы производилось только в Иране, а комплекс, по заявлению иранских военных, является более передовым, чем российский С-300.
Обновлено в 14:34
Общество
Ученики российских школ начнут изучать психологию с 1 сентября
По словам Кекелидзе, психология начнет проводиться как пилотный проект, в эксперимент будут вовлечены ученики 3-4 классов.
Обновлено в 08:04
Гаджеты
Samsung представила смартфоны Galaxy A30s и Galaxy A50s
Компания Samsung анонсировала обновленные версии своих смартфонов Galaxy A50 и A30 – Galaxy A30s и Galaxy A50s.
Обновлено в 08:37
Армия и оружие
Рассекречены документы об освобождении Кишинева
«Особый интерес у интернет-пользователей вызовет архивный документ, содержащий ультиматум генерала армии Федора Толбухина командованию 3-й румынской армии и 9-й немецкой дивизии, выдвинутый после освобождения столицы Молдавской ССР», — говорится в сообщении.
Обновлено в 21:25
Политика
Макрон назвал ошибкой предположительное возвращение России в G8
Глава Франции Эммануэль Макрон сказал, что возвращение России в G8 без разрешения вопросов на Украине было бы стратегической ошибкой, сообщает Reuters.
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Финансы
Прибыль группы Альфа-банка снизилась почти втрое
За первые шесть месяцев 2019 года чистая прибыль группы Альфа-банка (включает ABH Financial, АО «Альфа-банк» и дочерние компании) снизилась в 2,6 раза, до $249 млн, следует из отчетности банка по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
Обновлено в 19:59
Политика
Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме
Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".
Обновлено в 10:11
Общество
Медведев поставил вопрос о 4-дневной рабочей неделе перед Минтрудом
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтруду представить свою позицию о перспективах введения четырехдневной рабочей недели в России.
Обновлено в 04:24
Политика
Трамп отменил встречу с премьером Дании из-за её позиции по Гренландии
Президент США Дональд Трамп отменил запланированную встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен после её заявления о том, что Гренландия не продается.
Обновлено 20 августа в 21:07
Гаджеты
Android Q получила официальное название
Компания сообщила в официальном блоге, что новая мобильная операционная система получит имя Android 10.
Обновлено в 16:21
Политика
Над Донецком подняли российский флаг
Обновлено в 02:43
Армия и оружие
Помпео рассказал, как США намерены «возвращать» террористов из Сирии
Попавшие в плен в Сирии террористы должны быть возвращены в те страны, откуда они пришли, заявил американский госсекретарь Майк Помпео, передаёт CBC.
Обновлено в 20:14
Политика
Эксперт рассказал об уготованной Западом судьбе Украины
Донецкий социолог Евгений Копатько рассказал, какая судьба уготована Украине Западом. Об этом сообщает "ПолитНавигатор".
Обновлено в 18:24
Политика
Путин счел ситуацию в первичном звене здравоохранения провальной
Российский президент Владимир Путин сказал о том, что при отсутствии модернизации первичного звена здравоохранения количество инсультов и инфарктов уменьшить не получится, передает РИА "Новости".
Обновлено 20 августа в 22:05
Общество
Принц Уильям полетел с семьей в Шотландию в эконом-классе
Известно, что королевская семья решила воспользоваться обычным рейсом впоследствии обрушившегося недавно шквала критики на брата Уильяма - принца Гарри и его жены Меган Маркл из-за их частых разъездов на личном самолете.
Обновлено в 14:41