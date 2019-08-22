Политика

Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с МакрономРоссийская газета вчера в 16:23

Британский премьер-министр Борис Джонсон положил ногу на стол в Елисейском дворце в разгар своей встречи с французским президентом Эмманюэлем Макроном, сообщает издание The Business Insider. Пользователи в социальных сетях назвали поступок Джонсона "грубым", "невежественным" и "шокирующим".
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 в Twitter журналист Sky News Том Райнер, президент Франции предположил, что столик подошёл бы и в качестве скамейки для ног, если британский премьер захочет воспользоваться такой возможностью.
RT на русскомвчера в 17:05

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Борис Джонсон во время встречи с Макроном положил ногу на стол

РБКвчера в 18:14

Джонсон положил ногу на стол на встрече с Макроном

РИА Новостивчера в 14:55

Британский премьер на встрече с Макроном положил ногу на стол

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Джонсон положил ногу на стол перед Макроном и показал «отсутствие манер»

Lenta.ruвчера в 15:45

Джонсон на встрече с Макроном положил ногу на стол

Известиявчера в 15:37

Джонсон на встрече с Макроном положил ногу на столик

RT на русскомвчера в 17:05

Ноги на стол: Джонсона обвинили в неуважении к Макрону

РЕН ТВвчера в 14:13
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На Гавайях семь человек пострадали при аварийной посадке самолета

Пассажирский самолет авиакомпании Hawaiian Airlines, следовавший из американского города Окленда (штат Калифорния) в город Гонолулу (штат Гавайи), совершил аварийную посадку в пункте назначения из-за задымления на борту.
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Любое хирургическое заболевание органов брюшной полости требует, чтобы человека осмотрел врач, лучше хирург.
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Политика

«Ъ»: обмен 60 заключенными между РФ и Украиной может пройти в августе

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Отмечается, что корабль доставит членам экипажа МКС технику для экспериментов, медикаменты, контейнеры с питанием, посылки и робота Федора, которого космонавты будут испытывать в ходе полета.
Обновлено вчера в 12:48
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Три человека погибли и один пострадал в пятницу в результате ДТП в Кемеровской области, сообщили ТАСС в ГУ МВД по региону.
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Крым с культурной миссией намерена посетить делегация представителей из Италии.
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Обновлено вчера в 15:43
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Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
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Опубликован ультиматум советского генерала при освобождении Молдавии

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