с чего всё началось

Британский премьер-министр Борис Джонсон положил ногу на стол в Елисейском дворце в разгар своей встречи с французским президентом Эмманюэлем Макроном, сообщает издание The Business Insider. Пользователи в социальных сетях назвали поступок Джонсона "грубым", "невежественным" и "шокирующим".

Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с Макроном

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Энергетика Мировые цены на нефть сегодня утром снижаются Как отмечает агентство «Интерфакс», участники рынка находятся в ожидании решений мировых центробанков по наращиванию стимулов, что могло бы помочь оживлению глобального экономического роста.

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Политика Кличко рассказал об особом статусе Севастополя На Украине есть два города с особым статусом — Киев и Севастополь, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Политика Захарова ответила на высказывание Зеленского о возвращении России в G8 Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывание, опубликованное президентом Украины Владимиром Зеленским на своей странице в Facebook.

Общество На AliExpress можно будет вернуть товары без объяснения причин Раньше вернуть товар можно было лишь в случае его явного несоответствия заявленным характеристикам.

Политика Хельсинки пострадали от «тирании» Путина: Финские СМИ устроили «плач Ярославны» из-за визита президента России После визита президента России Владимира Путина в Хельсинки финские СМИ устроили "плач Ярославны" по поводу того, какие "страдания" пришлось пережить жителям столицы Финляндии из-за "российского тирана".

Происшествия Навальный вышел на свободу после 30 суток ареста Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный вышел на свободу после 30 суток ареста за призывы выйти на несогласованную с властями акцию 27 июля.

Армия и оружие Глава Генштаба ВСУ назвал «ключевую цель агрессивной политики» России на Украине Как пишет «Новороссия», начальник Генштаба Вооруженных сил Украины отметил, что «ключевая цель агрессивной политики Москвы» заключается в установлении контроля над всей страной и остановке ее движения к членству в Североатлантическом альянсе.

Технологии В России научились распознавать и отслеживать человека по силуэту «Заключается технология в том, что мы не только можем идентифицировать силуэт, но и отслеживать его перемещение практически по всем камерам города», — заявил он.

Политика Марин Ле Пен отметила абсурд в заявлениях о возвращении России в G8 Выступая против возвращения России к участию в формате G8, европейские политики создают абсурдную пародию на холодную войну, написала глава партии "Национальное объединение", член комитета Национального собрания Франции по международным делам Марин Ле Пен в Twitter.

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