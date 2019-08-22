с чего всё началось

Британский премьер-министр Борис Джонсон положил ногу на стол в Елисейском дворце в разгар своей встречи с французским президентом Эмманюэлем Макроном, сообщает издание The Business Insider. Пользователи в социальных сетях назвали поступок Джонсона "грубым", "невежественным" и "шокирующим".

Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с Макроном

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