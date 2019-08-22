Политика

Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с МакрономРоссийская газета вчера в 16:23

Британский премьер-министр Борис Джонсон положил ногу на стол в Елисейском дворце в разгар своей встречи с французским президентом Эмманюэлем Макроном, сообщает издание The Business Insider. Пользователи в социальных сетях назвали поступок Джонсона "грубым", "невежественным" и "шокирующим".
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 в Twitter журналист Sky News Том Райнер, президент Франции предположил, что столик подошёл бы и в качестве скамейки для ног, если британский премьер захочет воспользоваться такой возможностью.
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