Политика
Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с МакрономРоссийская газета вчера в 16:23
Британский премьер-министр Борис Джонсон положил ногу на стол в Елисейском дворце в разгар своей встречи с французским президентом Эмманюэлем Макроном, сообщает издание The Business Insider. Пользователи в социальных сетях назвали поступок Джонсона "грубым", "невежественным" и "шокирующим".
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с чего всё началось
Как написал в Twitter журналист Sky News Том Райнер, президент Франции предположил, что столик подошёл бы и в качестве скамейки для ног, если британский премьер захочет воспользоваться такой возможностью.RT на русскомвчера в 17:05
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Общество
В Чечне откроют самую большую мечеть в Европе
Обновлено вчера в 17:12
Кино
Фильм по роману Глуховского «Метро 2033» выйдет в 2022 году
Фильм по постапокалиптическому роману "Метро 2033" выйдет в 2022 году.
Обновлено в 04:49
Армия и оружие
С-400 на учениях сбили летевшие на скорости 2000 км/ч мишени
Зенитные ракетные системы С-400 в рамках учений сбили на полигоне Ашулук в Астраханской области восемь мишеней, летевших на скорости свыше 2 тыс. километров в час и имитировавших крылатые ракеты, сообщили в Западном военном округе.
Обновлено в 05:27
Происшествия
Алексей Навальный вышел на свободу после 30 суток ареста
Обновлено в 01:58
Политика
Зеленский допустил результаты по обмену с Россией «в ближайшие дни»
Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что результаты переговоров по обмену военнопленными с Россией появятся уже в ближайшие дни.
Обновлено в 04:47
Происшествия
Найденная в нижегородском лесу девочка рассказала, как смогла выжить
Найденная в Нижегородской области пятилетняя девочка, рассказала, как бродила три дня по лесу.
Обновлено в 04:13
Происшествия
В Турцию к пострадавшей девочке приехали российские врачи
Медики из Санкт-Петербурга приехали в больницу города Денизли (Турция), где в критическом состоянии находится 12-летняя девочка, которая пострадала в бассейне отеля.
Обновлено вчера в 09:32
Происшествия
Аварийно севший в кукурузном поле А321 разрезают на части
В Подмосковье началась работа по разрезанию частей аварийно севшего на брюхо в кукурузном поле самолета А321 "Уральский авиалиний".
Обновлено в 05:37
Происшествия
В Кузбассе в ДТП с дорожным катком погибли три человека
В Кузбассе полиция устанавливает обстоятельства ДТП в Беловском районе, где погибли три человека.
Обновлено в 01:51
Армия и оружие
Армия Сирии заняла город Хан-Шейхун
Правительственная армия Сирии заняла город Хан-Шейхун в провинции Идлиб, сообщает 22 августа РИА Новости со ссылкой на сирийский полевой источник.
Обновлено вчера в 05:36
Кино
С Джеки Чана и Шварценеггера попросили взыскать 216,6 млн рублей
Обновлено в 02:36
Происшествия
Обвиняемому в шпионаже Полу Уилану вызвали в суд скорую помощь
Судья Лефортовского суда Москвы в пятницу решила лично вызвать скорую помощь обвиняемому в шпионаже американцу Полу Уилану, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 05:21
Политика
Россельхознадзор снова разрешил поставки в Россию арахиса из США
Россельхознадзор с 26 августа возобновит поставки в Россию американского арахиса.
Обновлено в 04:38
Экономика
Последний зарубежный покупатель самолетов SSJ-100 решил их продать
Мексиканский авиаперевозчик Interjet ищет покупателей на российские самолеты Sukhoi SuperJet 100 (SSJ-100).
Обновлено в 04:13
Общество
Росстат назвал регионы с самыми богатыми чиновниками
Ранее были названы российские регионы с самыми высокими доходами.
Обновлено в 05:12
Шоу-бизнес
После слухов о раке мозга Анастасия Заворотнюк отменила спектакль
В Сети недавно начали массово появляться слухи, что у 48-летней Анастасии Заворотнюк обнаружен рак мозга.
Обновлено в 03:15
Политика
Американский бизнесмен уволился после романа с Бутиной
Основатель крупного американского интернет-магазина Overstock.com Патрик Бирн, ранее заявивший о связи с россиянкой Марией Бутиной с ведома ФБР, покинул руководящий пост в компании.
Обновлено в 01:24
Общество
Теплая погода без осадков ожидается в Москве на выходных
Сухая теплая погода ожидается в Москве с пятницы по понедельник 23-26 августа.
Обновлено в 00:21
Единоборства
Ковалёв и Ярд прошли взвешивание перед боем за титул чемпиона мира WBO
Чемпион мира по версии WBO, российский боксёр Сергей Ковалёв и британец Энтони Ярд прошли процедуру взвешивания перед титульным боем.
Обновлено в 05:15
Политика
Guardian «признала» Крым российским
В Guardian часто публиковались материалы, осуждающие воссоединение Крыма с Россией.
Обновлено в 04:57
Общество
Роструд напомнил россиянам о следующих длинных выходных
В июне россияне отдохнут с 12-го по 14-е число, затем праздник ожидает граждан 4 ноября — в День народного единства.
Обновлено в 02:38
Здоровье
В больнице Нижнего Тагила уволились все хирурги
В Нижнем Тагиле уже вторая городская больница осталась без оперирующих хирургов: все врачи-хирурги ЦГБ №1 подали заявления об увольнении.
Обновлено вчера в 09:25
Экономика
Moody’s ухудшило прогноз роста ВВП России
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service ухудшило прогноз роста экономики Российской Федерации на 2019 год до 1,2% с ожидавшихся ранее 1,6%, говорится в обновленном отчете агентства Global Macro Outlook.
Обновлено вчера в 13:16
Политика
ЕС разработал план, предусматривающий пошлины на товары из США
Евросоюз разработал экономическую программу, в основе которой лежит введение в одностороннем порядке таможенных пошлин на товары из Соединенных Штатов.
Обновлено вчера в 21:43
Политика
Зеленский заявил о жесткой позиции Киева по поводу возвращения Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев занимает жесткую позицию о необходимости возвращения Крыма.
Обновлено в 04:31
Происшествия
В Петербурге ликвидировали открытое горение в складском здании
Пожарным удалось ликвидировать открытое горение в складском здании в Петербурге, сообщает городское ГУ МЧС.
Обновлено в 01:46
Энергетика
Минфин может повысить НДПИ из-за льгот для месторождения «Роснефти»
«Роснефть» просила предоставить ей десятилетний вычет по данному налогу на 46 млрд рублей в год, «Газпромнефть» — на 13,5 млрд рублей в год.
Обновлено вчера в 04:05
Транспорт
Дитрих анонсировал запуск поездов по Крымскому мосту до конца года
Движение поездов по Крымскому мосту откроется по плану — до конца текущего года.
Обновлено в 01:31