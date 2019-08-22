Политика
Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с МакрономРоссийская газета вчера в 16:23
Британский премьер-министр Борис Джонсон положил ногу на стол в Елисейском дворце в разгар своей встречи с французским президентом Эмманюэлем Макроном, сообщает издание The Business Insider. Пользователи в социальных сетях назвали поступок Джонсона "грубым", "невежественным" и "шокирующим".
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с чего всё началось
Как написал в Twitter журналист Sky News Том Райнер, президент Франции предположил, что столик подошёл бы и в качестве скамейки для ног, если британский премьер захочет воспользоваться такой возможностью.RT на русскомвчера в 17:05
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Политика
Зеленский прокомментировал возможность обмена между Украиной и Россией
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что первые результаты по вопросу обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией должны быть в ближайшие дни.
Обновлено в 04:33
Киберспорт
Valve показала нового персонажа Dota 2
На The International 2019 был показан новый герой Dota 2. Персонажа зовут Snapfire. Это тетушка Timbersaw, которая перемещается на ящерице.
Обновлено в 06:06
Общество
Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе
Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено вчера в 03:43
Происшествия
Врачи из Петербурга прилетели в Турцию к пострадавшей девочке
Обновлено вчера в 06:31
Авто
Названа стоимость Aurus Senat Sedan в базовой комплектации
"Автомобиль, который представлен сегодня здесь, это Aurus Senat Sedan, его цена в базовой комплектации 18 миллионов рублей", - сказал Ширинов.
Обновлено в 06:46
Армия и оружие
Президент провел совещание с постоянными членами СБ
Обновлено в 06:13
Общество
В России установлен рекорд по числу долгожителей
Число россиян в возрасте от ста лет и старше на 1 января 2019 года составило порядка 20,6 тысячи человек, пишет газета "Известия" со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено вчера в 20:03
Гаджеты
Google изменила дизайн логотипа в новой ОС Android
Вместе с изменением системы названий ОС был представлен и новый логотип Android, в котором изменили шрифт и зеленый цвет заменили на черный цвет.
Обновлено вчера в 15:13
Политика
В Кремле прокомментировали «отказ» мексиканской Interjet от SSJ-100
Возможный отказ мексиканской авиакомпании Interjet от Sukhoi Superjet 100 не ударит по имиджу, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:33
Политика
Мария Захарова станцевала лезгинку
Официальный представитель МИД Россиии Мария Захарова станцевала лезгинку перед публикой на молодежном форуме «Машук-2019».
Обновлено вчера в 12:15
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк ответил на слухи о раке мозга у актрисы
Концертный директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы.
Обновлено в 06:57
Политика
ФСБ пресекла деятельность финансировавшей террористов в Сирии ячейки
В Калужской области Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно с Росгвардией пресекла деятельность экстремистской ячейки, финансировавшей в Сирии террористов «Исламское государство» (ИГ, организация запрещена в России).
Обновлено в 07:12
Политика
Кравчук рассказал о датах завершения конфликта в Донбассе
Первый президент Украины Леонид Кравчук высказался о будущем конфликта в Донбассе. об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:35
Общество
«Гордость мусульман»: в Чечне открыли самую большую в Европе мечеть
Самую большую мечеть в Европе, вмещающую до 30 тыс. человек, открыли в день празднования 68-й годовщины со дня рождения первого президента региона Ахмата-Хаджи Кадырова в чеченском городе Шали.
Обновлено в 06:52
Армия и оружие
В зоне «ООС» пропали автомобили с чумными карателями
Семь автомобилей с киевскими боевиками, пораженными чумой, выехало под покровом ночи из зоны проведения карательной операции в Харьковский военный госпиталь, однако до пункта назначения так и не доехали.
Обновлено в 06:09
Космос
Названы тайные задачи робота «Федора» на борту МКС
Стало известно, какие функции выполнит человекоподобный робот "Федор" на Международной космической станции.
Обновлено вчера в 22:32
Общество
Исследователи засняли повреждения «Титаника»
В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено вчера в 11:18
Футбол
Футболист Антон Миранчук заявил, что хочет уехать из России
Обновлено в 04:39
Кино
С Джеки Чана и Шварценеггера попросили взыскать 216,6 млн рублей
Конкурсный управляющий "Русской фильм группы" (РФГ) обратился с иском в Арбитражный суд Москвы о взыскании с китайской компании China Film Group, а также актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера 216,6 млн рублей, сообщает в пятницу, 23 августа, газета "Ведомости".
Обновлено в 02:36
Политика
Зеленский просил поддержки у Белоруссии, заявил Лукашенко
Президент Украины Владимир Зеленский просил поддержки у Минска.
Обновлено в 06:22
Политика
Позиция США и «подхрюкивающих» стран по разоружению не удивила Москву
Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа США провели испытание крылатой ракеты наземного базирования, дальность полёта которой превышает 500 км. Такой вид вооружения ранее был запрещён Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который перестал действовать 2 августа 2019 года.
Обновлено в 00:24
Общество
Рейтинг мобильных приложений, пожирающих время, составили эксперты
Пользователи смартфонов много времени проводят за своими гаджетами.
Обновлено в 06:50
Общество
Четыре региона удержали зарплаты бюджетников на уровне майских указов
Зарплаты бюджетников, подпадавших под действие майских указов президента Владимира Путина от 2012 года, в первой половине 2019 года формально достигают целевых значений по всем категориям работников лишь в четырех регионах России.
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес
Анну Седокову заподозрили в романе с женатым баскетболистом
В Сети распространились слухи, что 36-летняя певица Анна Седокова закрутила новый роман.
Обновлено вчера в 09:31
Кино
Новый фильм об агенте Джеймсе Бонде может стать последним
Пользователи предположили, что фильм Кэри Фукунаги может стать последней частью франшизы о Джеймсе Бонде.
Обновлено в 02:26
Происшествия
Пассажирский борт совершил аварийную посадку на Гавайях
Из-за задымления на борту авиалайнера американской компании Hawaiian Airlines следовавший по маршруту Окленд – Гонолулу самолет совершил экстренную посадку в аэропорту назначения.
Обновлено вчера в 23:23
Космос
В России испугались удара американских «Жезлов от Бога»
США прорабатывают несколько масштабных проектов, предполагающих создание орбитальных ударных комплексов, в частности Rods from God («Жезлов от Бога»).
Обновлено в 06:54
Происшествия
Пятеро участников перестрелки в Краснодаре задержаны в Сочи
Пятеро участников перестрелки в Краснодаре, в результате которой погиб мужчина, задержаны правоохранительными органами в Сочи.
Обновлено в 04:03
Кино
Фильм по роману Глуховского «Метро 2033» выйдет в 2022 году
Экранизация романа «Метро 2033» писателя Дмитрия Глуховского выйдет в 2022 году.
Обновлено в 05:50