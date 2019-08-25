Политика

Борис Джонсон отказался платить Евросоюзу при «жестком» BrexitLenta.ru 08:22

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что его страна не будет выплачивать отступные в полном объеме (39 миллиардов фунтов стерлингов) в случае выхода из Евросоюза без заключения сделки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию телеканала ITV.
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