Политика
Борис Джонсон отказался платить Евросоюзу при «жестком» BrexitLenta.ru 08:22
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что его страна не будет выплачивать отступные в полном объеме (39 миллиардов фунтов стерлингов) в случае выхода из Евросоюза без заключения сделки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию телеканала ITV.
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Происшествия
Актер и режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве
42-летний российский режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве.
Обновлено в 07:40
Происшествия
На территории завода ЦНИИмаш в Королеве произошел пожар
По его данным, горела кровля здания завода. 15 июня на территории завода ЦНИИмаш уже происходил пожар. Тогда его площадь составила 50 кв. м.
Обновлено в 08:40
Общество
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе
Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено вчера в 15:37
Происшествия
В Кривом Роге сгорела церковь УПЦ МП
В Кривом Роге в Ингулецком районе сгорела церковь канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).
Обновлено в 06:14
Политика
Зеленский рассказал о взятии Дюнкерка казаками
Президент Украины Владимир Зеленский приписал казакам взятие французской крепости Дюнкерк в XVII веке.
Обновлено в 09:12
Гаджеты
OnePlus 7T с тройной камерой показали на рендерах и видео
Обновлено в 08:33
Культура
Первая очередь арт-резиденции на Ямале заработает в августе 2020 года
Первая очередь арт-резиденции на базе молодежных центров, которая станет филиалом "Тавриды", откроется в Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ) в августе 2020 года.
Обновлено в 09:10
Происшествия
NYT узнала о первом совершенном в космосе преступлении
Обновлено вчера в 15:02
Политика
Стала известна позиция лидеров G7 по вопросу возвращения России
Стала известна позиция лидеров G7 по вопросу возвращения России. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник.
Обновлено в 08:50
Общество
Как ухаживают за государственным флагом на здании правительства
К юбилею правительство РФ раскрыло секрет того, как следят за государственным флагом, развевающимся над зданием кабмина в Москве.
Обновлено в 06:51
Культура
В театре прокомментировали реанимацию Олега Меньшикова
Обновлено в 09:28
Космос
Рогозин рассказал о тренировке экипажа МКС перед перестыковкой «Союза»
Российские космонавты, находящиеся на Международной космической станции (МКС), провели тренировку по перстыковке космического корабля «Союз МС-13», сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в Twitter.
Обновлено в 09:22
Происшествия
В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких
В больнице Тюмени врачи отказались принять пациентку с отеком легких.
Обновлено в 06:23
Шоу-бизнес
Наталия Орейро и Егор Крид зажгли на afterparty «Новой волны» в Сочи
Наталию сменил Егор Крид, который зажег не хуже.
Обновлено вчера в 22:51
Происшествия
В Ульяновске уволен росгвардеец, отказавший в помощи из-за обеда
Сотрудник ульяновского управления Росгвардии, отказавшийся отреагировать на просьбу о помощи из-за обеда, уволен.
Обновлено в 08:56
Футбол
Гол Зе Луиша принес «Порту» победу над «Бенфикой»
Потенциальным лидером чемпионата является «Фамаликан», у которого также шесть очков, но после двух матчей.
Обновлено вчера в 18:06
Происшествия
В Астраханской области нашли потерявшегося в селе португальца
Обновлено вчера в 18:56
Происшествия
Названа причина обрушения автомобильного моста в Харькове
Динамический удар перегруженной фуры стал причиной обрушения части автомобильного моста в украинском городе Харькове.
Обновлено в 09:33
Здоровье
Названы ранние симптомы рака поджелудочной железы
Специалисты отметили, что зачастую рак поджелудочной железы трудно выявить на ранних стадиях, так как при опухоли небольшого размера не проявляются симптомы заболевания.
Обновлено в 05:32
Политика
В Абхазии стартовали выборы президента
В Абхазии стартовали президентские выборы, в стране открылись более 150 избирательных участков и еще три за пределами республики: в Москве, Черкесске и Стамбуле, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 02:32
Армия и оружие
Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России
Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.
Обновлено вчера в 20:21
Политика
В Сети удивились исполнению гимна Украины в самолете
Обновлено в 08:45
Кино
Стала известна дата выхода второй части фильма «Черная пантера»
Обновлено в 02:53
Политика
Трамп сожалеет, что не поднял пошлины на товары из Китая еще выше
Президент США Дональд Трамп сожалеет, что не поднял таможенные пошлины на товары из Китая еще выше.
Обновлено в 07:28
Политика
В Кремле объяснили отставку посла РФ в Великобритании
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что отставка Александра Яковенко с поста российского посла в Великобритании является обычной ротацией глав диппредставительств.
Обновлено вчера в 13:02
Гаджеты
Ученый дал советы по снижению вреда от смартфонов
Ученый американского Университета Пердана Эрна Фариза Мохт Поот рассказал журналистам о нескольких простых правилах, который помогут пользователям смартфонов снизить влияние гаджета на организм.
Обновлено в 02:15
Культура
Кастинги ведущих творческих проектов проходят на фестивале «Таврида – АРТ»
В рамках фестиваля «Таврида – АРТ» проходят крупные кастинги для молодых деятелей искусства и культуры.
Обновлено вчера в 23:45
Армия и оружие
Испытания новейшего робота для Минобороны показали на видео
Ранее стало известно, что Министерство обороны показало новый беспилотный летательный аппарат для проведения воздушной разведки.
Обновлено в 04:38