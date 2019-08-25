Политика
Борис Джонсон отказался платить Евросоюзу при «жестком» BrexitLenta.ru 08:22
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что его страна не будет выплачивать отступные в полном объеме (39 миллиардов фунтов стерлингов) в случае выхода из Евросоюза без заключения сделки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию телеканала ITV.
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В воскресенье, 25 августа, жители и гости Петербурга могли наблюдать редкое природное явление — небо было украшено солнечным гало.
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«Атлетико» одержал вторую победу подряд на старте чемпионата Испании
Мадридский «Атлетико» на выезде переиграл «Леганес» в матче 2-го тура испанской примеры.
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Армия и оружие
Израиль нанес массированный ракетный удар по Сирии
Ранее «СП» сообщала новость о том, что министерство обороны Турции сообщило, что в результате удара ВВС Сирии по колонне турецкий военных в провинции Идлиб погибли три человека и ещё 12 получили ранения.
Обновлено вчера в 18:36
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Учёные выяснили смертельную опасность работы в офисе
Учёные из Норвегии выяснили, каким физическим активностям нужно уделять время каждый день, и сколько часов сидения на месте увеличивают риск преждевременной смерти.
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Кастинги ведущих творческих проектов проходят на фестивале «Таврида – АРТ»
В рамках фестиваля «Таврида – АРТ» проходят крупные кастинги для молодых деятелей искусства и культуры.
Обновлено вчера в 23:45
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Фернандес назван лучшим игроком матча ЦСКА — «Ахмат»
Защитник ЦСКА Марио Фернандес признан лучшим игроком матча седьмого тура РПЛ с «Ахматом» (3:0). Игрок стал автором первого гола в матче, отличившись на 43-й минуте.
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Директор Софии Ротару опроверг лечение певицы от рака
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Армия и оружие
Американских солдат прокатили на российских «летающих танках»
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В Сети удивились исполнению гимна Украины в самолете
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Макрон и Зариф провели переговоры на саммите G7
На саммите G7 в Биаррице между Президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой МИД Ирана Джавадом Зарифом прошли переговоры.
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Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено вчера в 15:40
Политика
Президент Грузии назвала выборы в Абхазии фиктивными
Проходящие 25 августа в Абхазии выборы президента являются фиктивным процессом.
Обновлено в 11:52
Общество
На библиотечном конгрессе в Афинах открылись российские стенды
На проводящемся в Афинах 85-м Всемирном библиотечном и информационном конгрессе открылись стенды российской делегации.
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Гол Бекао принес «Удинезе» победу над «Миланом»
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