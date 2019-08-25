Политика
Борис Джонсон отказался платить Евросоюзу при «жестком» BrexitLenta.ru 08:22
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что его страна не будет выплачивать отступные в полном объеме (39 миллиардов фунтов стерлингов) в случае выхода из Евросоюза без заключения сделки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию телеканала ITV.
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В Ульяновске уволили сотрудника Росгвардии за отказ помочь таксисту
Сотрудника Росгвардии в Ульяновске, который проигнорировал просьбу о помощи, уволили по результатам проверки, его коллегу и руководителя привлекли к дисциплинарной ответственности.
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В Росгвардии изучат законопроект об идентификации личности сотрудников
Росгвардия изучит проект закона об обязательном размещении на форме или амуниции сотрудников хорошо различимых идентификационных номеров при несении службы в общественных местах.
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Видео с пилотажем Су-57 появилось в Сети
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Меньшикова планируют вскоре выписать из больницы
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В Абхазии началось голосование на выборах президента республики
В Абхазии открылись избирательные участки для голосования на выборах президента.
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Режиссер Игорь Хомский погиб в результате страшного ДТП на 43-м году жизни.
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В подмосковном Королеве на территории Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) произошло возгорание.
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Елизавета II пожаловалась на Трампа, испортившего ее газон
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Политика
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Назначена дата повторной стыковки «Союза» с МКС
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Происшествия
Полиция Гонконга впервые применила водометы против протестующих
Гонконгская полиция впервые применила водометы против протестующих в районе Цуен Ван, сообщает South China Morning Post.
Обновлено в 08:08
Единоборства
Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира
Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено вчера в 15:40
Происшествия
В Шушарах водитель прокатил полицейского на капоте
Обновлено в 10:18
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Американских солдат прокатили на российских «летающих танках»
Во время учений в Южной Корее военнослужащие1-й кавалерийской дивизии армии США Graywolf получили возможность ознакомиться с современной российской техникой: танками Т-80 и БМП-3, - стоящей на вооружении южнокорейских военных.
Обновлено в 06:14
Общество
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе
Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
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Происшествия
Слепую женщину с собакой не пустили в автобус, в Уфе начали проверку
В Прокуратуре Башкирии начали проверку после того, как незрячей женщине с собакой-поводырем не дали зайти в автобус.
Обновлено вчера в 08:36
Энергетика
Bloomberg: в Китай везут 12 млн баррелей нефти из США
Обновлено 23 августа в 18:10
Авто
Составлен рейтинг лучших кроссоверов для российского бездорожья
Большинство современных кроссоверов предназначены в первую очередь для города, а сколь-нибудь серьезное бездорожье совсем не для них.
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Армия и оружие
Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России
Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.
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Объемы поставок дизеля из России на Украину в августе снизились в два раза, сообщил представитель президента страны Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус в Facebook.
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Армия и оружие
Минобороны сообщило о пусках ракет «Синева» и «Булава» с подлодок
Министерство обороны России сообщило об успешном выполнении пусков баллистических ракет морского базирования «Синева» и «Булава» с подлодок «Тула» и «Юрий Долгорукий».
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Политика
В России предложили вернуть смертную казнь
Депутат Государственной Думы от ЛДПР Александр Шерин согласился с необходимостью снять мораторий на смертную казнь в качестве наказания.
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В Сети удивились исполнению гимна Украины в самолете
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Общество
Православные устроят хэппенинг на кресте Покраса Лампаса на Уралмаше
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Футбол
«Манчестер Сити» победил «Борнмут», Агуэро оформил дубль
«Манчестер Сити» в матче 3-го тура чемпионата Англии в гостях победил «Борнмут» со счетом 3:1. Дубль оформил Серхио Агуэро.
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Киберспорт
Команда OG стала чемпионом The International 2019
Команда OG стала победителем турнира The International 2019, проходящего в китайском Шанхае.
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В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких
Молодой человек повез девушку в "Больницу водников", однако там ее не приняли, сославшись на то, что до окончания их дежурства остается пять минут, а чтобы помочь пациенте требуется два часа на капельницу.
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