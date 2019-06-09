Политика
Борис Джонсон назвал условие выплаты ЕС «отступных» за BrexitГазета.Ru вчера в 20:31
Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон отказался выплачивать Евросоюзу "отступные" за Brexit в размере 39 млрд фунтов (порядка $50 млрд), пока с ЕС не будет согласована сделка, которая удовлетворит Лондон. Об этом он заявил в интервью The Sunday Times.
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— Я думаю, что наши друзья и партнёры должны понимать, что деньги будут удерживаться до тех пор, пока у нас не будет большей ясности относительно дальнейших действий, — приводит его слова Sunday Times.Life.ruвчера в 21:37
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