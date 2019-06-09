Борис Джонсон пригрозил не платить Евросоюзу за BrexitРоссийская газета вчера в 22:53

с чего всё началось

Борис Джонсон, который занимал должность главы МИД в кабинете премьер-министра Терезы Мэй и считается фаворитом предвыборной гонки за пост лидера консервативной партии и главы кабинета министров, пообещал не выплачивать Евросоюзу отступные в сумме 39 миллиардов фунтов стерлингов (44 миллиардов долларов) без удовлетворяющей Лондон сделки.

Борис Джонсон пригрозил не платить Евросоюзу за Brexit

Политика Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет 20 июня Прямая линия с президентом Владимиром Путиным пройдет 20 июня, сообщает пресс-служба Кремля.

Единоборства Фергюсон победил Серроне техническим нокаутом Американский боец ММА Тони Фергюсон одержал победу в поединке со своим соотечественником Дональдом Серроне.

Происшествия Корреспондент «Медузы» задержан в Москве Полиция задержала корреспондента отдела расследований "Медузы" Ивана Голунова в Москве.

Политика Умер младший брат Хиллари Клинтон Бывший американский госсекретарь Хиллари Клинтон сообщила в Twitter о смерти своего младшего брата Тони Родэма.

Единоборства Сехудо победил Мораеса и стал чемпионом UFC в легчайшем весе Американец Генри Сехудо одержал победу над бразильцем Марлоном Мораесом и завоевал чемпионский титул в легчайшем весе на турнире UFC 238.

Единоборства Шевченко нокаутировала Ай и защитила титул чемпионки UFC Чемпионка UFC Валентина Шевченко впервые защитила титул в женском наилегчайшем весе, одержав победу над первым номером рейтинга дивизиона Джессикой Ай, сообщает "Советский спорт".

Единоборства Петр Ян решением судей победил Риверу на UFC 238 Российский боец Петр Ян победил американца Джимми Риверу на турнире UFC 238, сообщает "Советский спорт".

Экономика В Башкирии за неделю подорожали некоторые продукты В Башкирии за неделю подорожал ряд продуктов. Цена на яблоки, картофель и творог повысились больше всего.

Наука Полноценный сон может стабилизировать артериальное давление Аризонские врачи рассказали, что регулярный полноценный сон помогает привести показатели артериального давления в норму.

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Происшествия Появились фотографии подозреваемых в убийстве мастера спорта в Москве Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии подозреваемых в убийстве 34-летнего мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева в Москве.

Происшествия Водная гонка: в Дагестане река унесла автомобиль УАЗ «Разгневанная» река подхватила автомобиль УАЗ и утащила вниз по течению. По данным МЧС РФ по региону, инцидент произошел в субботу, 8 июня.

Общество В России ужесточили наказание за кражу электричества В России ввели штраф за повторное незаконное подключение к электрическим и тепловым сетям. Соответствующий закон вступил в силу 9 июня.

Игры К The Sims 4 выйдет дополнение Island Living «The Sims 4: Жизнь на острове» выйдет 21 июня на РС, а 16 июля — на Xbox One и PS4.

Общество Народные приметы на 9 июня – Федоры, Федорин день Наши предки называли 9 июня днем Федоры. Своё название в народном календаре этот день получил в честь мученицы Феодоры.

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Политика В Кишиневе неизвестные заблокировали государственные учреждения Новых членов правительства могут не пустить на их рабочие места, передает молдавское издание NewsMaker Неизвестные, некоторые из которых в военной форме, заблокировали Кабинет министров, министерство внутренних дел, Генеральную прокуратуру, министерство финансов и иинистерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды.

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Происшествия Врачи не обнаружили серьезных травм у Голунова Как сообщало ИА REGNUM, корреспондент «Медузы» Иван Голунов, обвиняемый в попытке сбыта наркотиков, был задержан в Москве 6 июня.