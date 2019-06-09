Политика
Борис Джонсон пригрозил не платить Евросоюзу за BrexitРоссийская газета вчера в 22:53
Борис Джонсон, который занимал должность главы МИД в кабинете премьер-министра Терезы Мэй и считается фаворитом предвыборной гонки за пост лидера консервативной партии и главы кабинета министров, пообещал не выплачивать Евросоюзу отступные в сумме 39 миллиардов фунтов стерлингов (44 миллиардов долларов) без удовлетворяющей Лондон сделки.
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с чего всё началось
— Я думаю, что наши друзья и партнёры должны понимать, что деньги будут удерживаться до тех пор, пока у нас не будет большей ясности относительно дальнейших действий, — приводит его слова Sunday Times.Life.ruвчера в 21:37
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 03:00, Ашберн
Политика
Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет 20 июня
Прямая линия с президентом Владимиром Путиным пройдет 20 июня, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 01:05
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Фергюсон победил Серроне техническим нокаутом
Американский боец ММА Тони Фергюсон одержал победу в поединке со своим соотечественником Дональдом Серроне.
Обновлено в 00:03
Происшествия
Корреспондент «Медузы» задержан в Москве
Полиция задержала корреспондента отдела расследований "Медузы" Ивана Голунова в Москве.
Обновлено 07 июня в 03:44
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Умер младший брат Хиллари Клинтон
Бывший американский госсекретарь Хиллари Клинтон сообщила в Twitter о смерти своего младшего брата Тони Родэма.
Обновлено вчера в 18:10
Единоборства
Сехудо победил Мораеса и стал чемпионом UFC в легчайшем весе
Американец Генри Сехудо одержал победу над бразильцем Марлоном Мораесом и завоевал чемпионский титул в легчайшем весе на турнире UFC 238.
Обновлено в 01:38
Происшествия
Суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арест
Обновлено вчера в 15:20
Единоборства
Шевченко нокаутировала Ай и защитила титул чемпионки UFC
Чемпионка UFC Валентина Шевченко впервые защитила титул в женском наилегчайшем весе, одержав победу над первым номером рейтинга дивизиона Джессикой Ай, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 00:28
Единоборства
Петр Ян решением судей победил Риверу на UFC 238
Российский боец Петр Ян победил американца Джимми Риверу на турнире UFC 238, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:37
Экономика
В Башкирии за неделю подорожали некоторые продукты
В Башкирии за неделю подорожал ряд продуктов. Цена на яблоки, картофель и творог повысились больше всего.
Обновлено в 02:42
Наука
Полноценный сон может стабилизировать артериальное давление
Аризонские врачи рассказали, что регулярный полноценный сон помогает привести показатели артериального давления в норму.
Обновлено вчера в 21:12
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Роналду остановил автобус ради фото с больным лейкемией ребенком
Обновлено вчера в 20:30
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Боксёр Головкин нокаутировал Роллса
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Авто
Составлен топ-5 настоящих мужских внедорожников
Составлен ТОП-5 лучших автомобилей для работы в такси.
Обновлено в 02:13
Происшествия
Появились фотографии подозреваемых в убийстве мастера спорта в Москве
Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии подозреваемых в убийстве 34-летнего мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева в Москве.
Обновлено вчера в 14:11
Происшествия
Водная гонка: в Дагестане река унесла автомобиль УАЗ
«Разгневанная» река подхватила автомобиль УАЗ и утащила вниз по течению. По данным МЧС РФ по региону, инцидент произошел в субботу, 8 июня.
Обновлено в 01:56
Общество
В России ужесточили наказание за кражу электричества
В России ввели штраф за повторное незаконное подключение к электрическим и тепловым сетям. Соответствующий закон вступил в силу 9 июня.
Обновлено вчера в 23:21
Игры
К The Sims 4 выйдет дополнение Island Living
«The Sims 4: Жизнь на острове» выйдет 21 июня на РС, а 16 июля — на Xbox One и PS4.
Обновлено вчера в 15:09
Общество
Народные приметы на 9 июня – Федоры, Федорин день
Наши предки называли 9 июня днем Федоры. Своё название в народном календаре этот день получил в честь мученицы Феодоры.
Обновлено вчера в 11:06
Армия и оружие
В США за 1,8 млрд долларов решили создать очередное обновление ПО для F-35
Американская компания Lockheed Martin убедила эксплуатантов истребителей пятого поколения F-35 в целесообразности очередного обновления программного обеспечения, обеспечивающего работу блоков и систем боевого самолёта.
Обновлено вчера в 11:45
Автоспорт
Стюарды аннулировали время Леклера
В случае с Леклером решение было принято несколько иное – стюарды аннулировали результат его круга во второй сессии.
Обновлено вчера в 18:34
Политика
В Кишиневе неизвестные заблокировали государственные учреждения
Новых членов правительства могут не пустить на их рабочие места, передает молдавское издание NewsMaker Неизвестные, некоторые из которых в военной форме, заблокировали Кабинет министров, министерство внутренних дел, Генеральную прокуратуру, министерство финансов и иинистерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды.
Обновлено в 01:40
Шоу-бизнес
Бузова прибыла на вручение премии Муз-ТВ вместе с верблюдами
Известная телеведущая и певица Ольга Бузова прибыла на церемонию вручения премии Муз-ТВ на паланкине, который несли несколько «рабов».
Обновлено вчера в 03:59
Политика
В Казахстане пройдут выборы президента
В воскресенье жители Казахстана сделают исторический выбор - на более чем 10 тыс. избирательных участков, открытых по всей стране и за рубежом, граждане республики, имеющие право голоса - около 12 млн человек, - будут выбирать президента.
Обновлено вчера в 17:02
Политика
Дмитрий Козак дал оценку действиям бывших властей Молдавии
Вице-премьер правительства России, спецпосланник президента РФ в Молдавии Дмитрий Козак назвал "откровенно криминальными" действия ранее правившей в стране Демократической партии.
Обновлено в 00:22
Энергетика
Чистая нефть из России начала поступать в Польшу по «Дружбе»
Ранее вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов сообщил, что кондиционная нефть уже 9 июня поступит на границу с Польшей, а 10 июня зайдёт на польскую территорию.
Обновлено в 02:32
Политика
Майя Санду избрана премьер-министром Молдавии
Лидер Партии действия и солидарности Майя Санду избрана на пост премьер-министра Молдавии.
Обновлено вчера в 11:57
Происшествия
Врачи не обнаружили серьезных травм у Голунова
Как сообщало ИА REGNUM, корреспондент «Медузы» Иван Голунов, обвиняемый в попытке сбыта наркотиков, был задержан в Москве 6 июня.
Обновлено вчера в 13:32
Автоспорт
Квят показал 12-й результат в квалификации «Гран-при Канады»
Обновлено вчера в 14:49
Происшествия
В исправительной колонии в Тюмени произошел пожар
В исправительной колонии № 1 в Тюмени произошел пожар, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе МЧС.
Обновлено вчера в 16:55