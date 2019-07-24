Политика
Борис Джонсон назначен премьер-министром ВеликобританииИзвестия 10:38
Борис Джонсон официально вступил в должность премьер-министра Великобритании в среду, 24 июля. Для назначения на этот пост Джонсон прибыл в Букингемский дворец на аудиенцию к королеве Елизавете II.
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Бывший мэр Лондона и министр иностранных дел Борис Джонсон официально вступил в должность премьер-министра Великобритании, передает телеканал Sky News.Ведомости10:55
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Евроскептик Борис Джонсон вступает в должность премьера Великобритании
Московский Комсомолецвчера в 18:30
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