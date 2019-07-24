с чего всё началось

Борис Джонсон официально вступил в должность премьер-министра Великобритании в среду, 24 июля. Для назначения на этот пост Джонсон прибыл в Букингемский дворец на аудиенцию к королеве Елизавете II.

Политика В Турции прокомментировали сообщения о смерти Эрдогана Турецкие власти опровергли слухи о том, что 65-летний президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган якобы скончался в воскресенье, 21 июля, от сердечного приступа.

Политика Появились кадры с выступлений Вакарчука перед российскими олигархами «Уважаемые друзья, публикую ссылку на выступление морального авторитета нации Вакарчука, который в сентябре 2015 года, когда украинские воины погибали на востоке страны, веселил на Лазурном побережье в Монако московских гостей на мероприятии у одного из российских водочных олигархов», — написал Портнов.

Наука Раскрыта возможная подлинность Туринской плащаницы Группа исследователей из Франции и Италии нашла доказательства того, что результаты исследования 1988 года, которое установило якобы настоящую дату изготовления туринской плащаницы, были ошибочными.

Общество Правительство намерено разрешить вырубку леса на Байкале Кабмин намерен внести поправки в закон «Об охране озера Байкал», где прописаны расширенные полномочия РЖД по сплошным вырубкам леса.

Происшествия Медведев раскритиковал слова хабаровского губернатора о лагере "Никто и не знал, что есть палаточный лагерь, что он частный", - сказал губернатор.

Кино Уэсли Снайпс отреагировал на перезапуск «Блэйда» Снайпс, исполнивший главную роль в трех фильмах о Блэйде (1998-2004), неоднократно подчеркивал, что готов и дальше играть этого персонажа, если того пожелает руководство студии Walt Disney, однако на прошедшем в Сан-Диего фестивале Comic-Con-2019 представители студии Marvel сообщили о том, что серию ждет перезапуск с Махершалой Али.

Музыка Гитарист «Кино» сыграл композицию группы Metallica Гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян исполнил композицию Enter Sandman американской группы Metallica на концерте оркестра «Симфоническое КИНО».

Кино Появилось видео с неудачными дублями из «Мстителей: Финал» После съемок трехчасового блокбастера «Мстители: Финал» осталось множество испорченных и неудачных дублей, в которых актеры ошибаются или откровенно валяют дурака.

Игры В PlayStation Store стартовала масштабная летняя распродажа Sony продолжает активно баловать своих пользователей чередой крупных предложений: под завершение сразу четырёх акций в PS Store компания решила начать летнюю распродажу со множеством скидок на различные проекты.

Политика Министром финансов Великобритании стал Саджид Джавид Экс-глава МВД Великобритании Саджид Джавид назначен канцлером казначейства (министром финансов) страны, сообщила канцелярия премьер-министра.

Политика Зеленский обсудил с премьером Италии приговор украинцу Маркиву Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Италии Джузеппе Конте обсудили по телефону приговор бойцу украинского добровольческого батальона Виталию Маркиву по делу об убийстве итальянского репортёра Андреа Роккелли.

Шоу-бизнес Алена Апина в купальнике показала пляжное фото из Саратова Алена Апина проводит летний отпуск в родном Саратове. Звезда 90-х поддерживает общение с фанатами, показывая им новые снимки.

Общество Гидрометцентр предупредил о снеге в выходные В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании на территории всей Европейской части России.

Политика МИД возмутился блокировкой сайта в Латвии В ведомстве считают, что блокировка Baltnews.lv, принадлежащего МИА «Россия сегодня», — часть этой кампании по зачистке.

Шоу-бизнес Анастасия Винокур посоветовала не расписываться раньше 30 лет Дочь одного из самых популярных юмористов России Владимира Винокура Анастасия недавно развелась с мужем-продюсером Григорием Матвеевичевым, с которым прожила в браке 6 лет и даже успела обвенчаться.

Политика Зеленский потребовал уволить Кличко с поста мэра Киева Офис украинского лидера Владимира Зеленского выразил правительству страны свое намерение сместить мэра Киева Виталия Кличко, сообщил в своем фейсбуке шеф-редактор украинского издания "Обозреватель" Орест Сохар.

Общество Власти Приангарья ответили на заявление «о втором Чернобыле» Как уже сообщало ИА REGNUM, местом экологической катастрофы глава РосприроднадзораСветлана Радионова назвала территорию рядом с заводом «Усольехимпром» (город Усолье-Сибирское, Иркутская область).

Экономика Госдума освободила экспортёров от репатриации выручки в рублях Принятый законопроект поэтапно освобождает экспортёров от обязанности зачислять на счета в российских банках выручку по рублёвым контрактам.

Происшествия В Армении арестовали фигуранта дела об убийстве бывшего бойца ГРУ В Армении арестовали фигуранта дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина, сообщили 24 июля в республиканской Генпрокуратуре.

Общество Госдума повысила предельный возраст службы для полицейских на пять лет Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон, который повышает предельный возраст службы для сотрудников органов внутренних дел (ОВД) и расширяет для них ряд социальных гарантий.