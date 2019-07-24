23 июля прошло голосование, по результатам которого Борис Джонсон стал лидером правящей Консервативной партии и, автоматически, премьер-министром Великобритании. После оглашения результатов Джонсон пообещал «придать энергии» Британии и завершить выход королевства из состава Евросоюза к 31 октября.

Политика Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.

Политика Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина В мае пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Путин поздравит Зеленского с успехами в деле урегулирования ситуации в Донбассе и нормализации российско-украинских отношений, если таковые произойдут, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Происшествия Американского миллиардера-финансиста нашли на полу в тюрьме Американский финансист Джеффри Эпштейн, подозреваемый в организации проституции и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних и содержащийся в тюрьме на Манхэттене, на этой неделе был найден лежащим «в полубессознательном состоянии» на полу своей камеры, сообщает телеканал NBC.

Политика Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17 Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.

Общество Высшее образование в регионах может стать бесплатным В Госдуме предложили сделать высшее образование бесплатным в приграничных регионах.

Происшествия В Челябинской области в ДТП погибли пять человек В Челябинской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли пять человек. Об этом 25 июля сообщает телеканал РЕН ТВ.

Экономика ВТБ запустит маркетплейс по продаже изъятых квартир и автомобилей Банк ВТБ в 2020 году запустит маркетплейс по реализации розничных непрофильных активов, где будет продавать изъятые у должников квартиры и автомобили, а также предоставлять весь комплекс услуг, связанных с покупкой, оформлением и эксплуатацией приобретенного имущества.

Происшествия Власти Хабаровского края представят к госнаграде мальчика, спасавшего детей из пожара Власти Хабаровского края представят к госнаграде десятилетнего мальчика, спасавшего из пожара детей в лагере "Холдоми".

Происшествия В МИД Белоруссии подтвердили ранение дипломата в Анкаре Министерство иностранных дел Белоруссии подтвердило, что белорусский дипломат получил огнестрельное ранение в Турции.

Общество Журналиста в Якутии оштрафовали за злоупотребление свободой информации Суд Якутска вынес наказание журналисту Михаилу Романову по делу о злоупотреблении свободой информации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Экономика Сбербанк и Mail.ru Group создадут совместное предприятие Сбербанк и Mail.ru Group создадут совместное предприятие на базе Delivery Club и «Ситимобил».

Энергетика Госдума приняла закон о контроле цен на бензин Депутатский закон о корректировке цен на топливо Госдума приняла в третьем, окончательном чтении.

Экономика Российские садоводы просят ужесточить контроль белорусских яблок Российские садоводы предложили ужесточить контроль качества яблок из Белоруссии, ввоз которых был недавно разрешен.

Шоу-бизнес Асмус показала, как изменились актеры сериала «Интерны» Асмус сфотографировалась с Александром Ильином, который запомнился зрителям по роли Лобанова, а также Иваном Охлобыстиным и Светланой Пермяковой.

Общество Гидрометцентр предупредил о снеге в выходные В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании на территории всей Европейской части России.

Кино Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр В возрасте 75 лет скончался знаменитый нидерландский актер, которого прославил Голливуд, — Рутгер Хауэр.

Общество Увеличен предельный возраст службы для полицейских Предельный возраст пребывания на полицейской службе для майоров и подполковников полиции, будет увеличен с 50 до 55 лет, для полковников – с 55 до 60, для генерал-майоров и генерал-лейтенантов – с 60 до 65 лет.

Наука Употребление в пищу рыбы может сократить риск развития рака кишечника Новые исследования показывают, что употребление трех или более порций рыбы в неделю снижает риск развития рака кишечника.

Армия и оружие Южная Корея обвинила Россию в «нарушении воздушного пространства» По информации источника, южнокорейские военные воздушные силы открыли предупредительный огонь после того, как самолеты РФ якобы дважды нарушили воздушное пространство страны в районе Японского моря.

Гаджеты Microsoft случайно показала обновленное меню «Пуск» в Windows 10 Компания Microsoft раньше времени выпустила обновление ОС Windows 10, раскрыв новый дизайн меню «Пуск».

Происшествия Соболь сообщила о вызове на допрос Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь сообщила о вызове на допрос.