Политика
Борис Джонсон назначен премьер-министром ВеликобританииИзвестия вчера в 10:38
23 июля прошло голосование, по результатам которого Борис Джонсон стал лидером правящей Консервативной партии и, автоматически, премьер-министром Великобритании. После оглашения результатов Джонсон пообещал «придать энергии» Британии и завершить выход королевства из состава Евросоюза к 31 октября.
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Политика
Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено вчера в 09:28
Политика
Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина
В мае пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Путин поздравит Зеленского с успехами в деле урегулирования ситуации в Донбассе и нормализации российско-украинских отношений, если таковые произойдут, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 21:29
Происшествия
Американского миллиардера-финансиста нашли на полу в тюрьме
Американский финансист Джеффри Эпштейн, подозреваемый в организации проституции и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних и содержащийся в тюрьме на Манхэттене, на этой неделе был найден лежащим «в полубессознательном состоянии» на полу своей камеры, сообщает телеканал NBC.
Обновлено в 01:55
Политика
Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17
Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
Обновлено вчера в 14:21
Общество
Высшее образование в регионах может стать бесплатным
В Госдуме предложили сделать высшее образование бесплатным в приграничных регионах.
Обновлено в 02:00
Происшествия
В Челябинской области в ДТП погибли пять человек
В Челябинской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли пять человек. Об этом 25 июля сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 21:55
Армия и оружие
Северная Корея запустила две ракеты
Обновлено вчера в 19:39
Экономика
ВТБ запустит маркетплейс по продаже изъятых квартир и автомобилей
Банк ВТБ в 2020 году запустит маркетплейс по реализации розничных непрофильных активов, где будет продавать изъятые у должников квартиры и автомобили, а также предоставлять весь комплекс услуг, связанных с покупкой, оформлением и эксплуатацией приобретенного имущества.
Обновлено вчера в 14:48
Происшествия
Власти Хабаровского края представят к госнаграде мальчика, спасавшего детей из пожара
Власти Хабаровского края представят к госнаграде десятилетнего мальчика, спасавшего из пожара детей в лагере "Холдоми".
Обновлено в 01:31
Происшествия
В МИД Белоруссии подтвердили ранение дипломата в Анкаре
Министерство иностранных дел Белоруссии подтвердило, что белорусский дипломат получил огнестрельное ранение в Турции.
Обновлено вчера в 15:19
Общество
Журналиста в Якутии оштрафовали за злоупотребление свободой информации
Суд Якутска вынес наказание журналисту Михаилу Романову по делу о злоупотреблении свободой информации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 02:15
Экономика
Сбербанк и Mail.ru Group создадут совместное предприятие
Сбербанк и Mail.ru Group создадут совместное предприятие на базе Delivery Club и «Ситимобил».
Обновлено в 02:12
Энергетика
Госдума приняла закон о контроле цен на бензин
Депутатский закон о корректировке цен на топливо Госдума приняла в третьем, окончательном чтении.
Обновлено вчера в 07:25
Экономика
Российские садоводы просят ужесточить контроль белорусских яблок
Российские садоводы предложили ужесточить контроль качества яблок из Белоруссии, ввоз которых был недавно разрешен.
Обновлено в 01:39
Экономика
Опрос: 75% россиян не хватает денег до зарплаты
Исследование сервиса онлайн-кредитования "Робот Займер" выявило, сколько денег не хватает россиянам до получения зарплаты.
Обновлено вчера в 23:38
Шоу-бизнес
Асмус показала, как изменились актеры сериала «Интерны»
Асмус сфотографировалась с Александром Ильином, который запомнился зрителям по роли Лобанова, а также Иваном Охлобыстиным и Светланой Пермяковой.
Обновлено вчера в 14:33
Кино
Трейлер российского сериала «Чернобыль» появился в Сети
Обновлено в 01:42
Политика
В Киеве заявили об историческом союзе с независимым Крымом
В конституции Украины может появиться пункт о «национальной автономии» Крыма.
Обновлено в 00:55
Общество
Гидрометцентр предупредил о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании на территории всей Европейской части России.
Обновлено вчера в 12:47
Кино
Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр
В возрасте 75 лет скончался знаменитый нидерландский актер, которого прославил Голливуд, — Рутгер Хауэр.
Обновлено вчера в 13:30
Общество
Увеличен предельный возраст службы для полицейских
Предельный возраст пребывания на полицейской службе для майоров и подполковников полиции, будет увеличен с 50 до 55 лет, для полковников – с 55 до 60, для генерал-майоров и генерал-лейтенантов – с 60 до 65 лет.
Обновлено вчера в 16:20
Происшествия
Лидер ОПГ «Олег Чёрный» задержан в Подмосковье
Обновлено в 02:04
Общество
Жители Сибири требуют ввести режим ЧС из-за лесных пожаров
Обновлено в 01:05
Спорт
Ласицкене первой из россиянок возглавила мировой рейтинг ИААФ
Обновлено в 01:49
Космос
Биолог: Рожденные в космосе дети не смогут быть людьми в полной мере
Обновлено вчера в 15:43
Наука
Употребление в пищу рыбы может сократить риск развития рака кишечника
Новые исследования показывают, что употребление трех или более порций рыбы в неделю снижает риск развития рака кишечника.
Обновлено вчера в 00:52
Армия и оружие
Южная Корея обвинила Россию в «нарушении воздушного пространства»
По информации источника, южнокорейские военные воздушные силы открыли предупредительный огонь после того, как самолеты РФ якобы дважды нарушили воздушное пространство страны в районе Японского моря.
Обновлено 22 июля в 22:44
Гаджеты
Microsoft случайно показала обновленное меню «Пуск» в Windows 10
Компания Microsoft раньше времени выпустила обновление ОС Windows 10, раскрыв новый дизайн меню «Пуск».
Обновлено в 00:40
Происшествия
Соболь сообщила о вызове на допрос
Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь сообщила о вызове на допрос.
Обновлено вчера в 18:46
Происшествия
СКР завел первое уголовное дело по факту массовой гибели пчел
Следователи завели уголовное дело по факту массовой гибели пчел в Корсаковском районе Орловской области, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).
Обновлено вчера в 14:12