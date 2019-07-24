с чего всё началось

Тереза Мэй передала власть своему преемнику Борису Джонсону. Новый премьер-министр Великобритании должен разрешить политический кризис за 99 дней - ровно столько времени осталось до выхода страны из ЕС.

Происшествия Северная Корея задержала российское рыболовное судно Пограничники КНДР задержали российское рыболовное судно "Сянхайлинь-8", передает ТАСС.

Политика Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина Российский журналист Владимир Соловьев рассказал об обиде украинского лидера Владимира Зеленского на президента России Владимира Путина.

Политика Россиянам разрешили охотиться с луком и арбалетом Госдума в окончательном, третьем чтении приняла законопроект, разрешающий в России охоту с луком и стрелами.

Политика Власти Приангарья ответили на заявление об угрозе «нового Чернобыля» Ранее глава Росприроднадзора заявила, что на заводе "Усольехимпром" может произойти экологическая катастрофа, сравнимая с аварией на Чернобыльской АЭС Власти Иркутской области сообщили, что не имеют полномочий, чтобы ликвидировать загрязнение на заводе "Усольехимпром".

Происшествия В Турции ранили белорусского дипломата Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции, дипломат госпитализирован, сообщает турецкая газета Hurriyet.

Политика Украина задумала расширить санкции против России Торговые ограничения Экономические отношения России и Украины ухудшились в 2015 году, когда Киев принял постановление об отмене зоны свободной торговли в рамках СНГ и ввел эмбарго на ряд российских товаров.

Экономика Суд арестовал активы экс-совладельца и бывших руководителей «Открытия» ЦБ попросил суд арестовать все счета и все денежные средства, находящиеся на счетах ответчиков — физических лиц.

Общество Высшее образование в регионах может стать бесплатным В Госдуме предложили сделать получение высшего образования совершенно бесплатным в тех регионах России, которые граничат с другими государствами.

Политика Трамп наложил вето на антисаудовский законопроект сенаторов Президент США Дональд Трамп наложил вето на законопроект, который ограничивает военно-техническое сотрудничество страны в области высокоточного оружия с Саудовской Аравией, Великобританией, Испанией и Италией.

Кино Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр В возрасте 75 лет скончался знаменитый нидерландский актер, которого прославил Голливуд, — Рутгер Хауэр.

Технологии Новая система вдвое повысит точность прогноза погоды В России внедряют новейшую отечественную систему зондирования атмосферы, которая позволит вдвое повысить точность прогнозов погоды.

Политика Президент Туниса снова госпитализирован Президент Туниса Беджи Каид Эс-Себси был вновь госпитализирован из-за ухудшения здоровья, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление сына тунисского президента.

Футбол Буффон отразил три пенальти и принес «Ювентусу» победу над «Интером» Победитель в поединке определился в серии послематчевых пенальти, где героем встречи стал голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон, который смог отразить три удара.

Гаджеты Fujifilm представила камеру, распознающую номера авто за 1 километр Модель камеры видеонаблюдения от Fujifilm носит название SX800, а ее особенностью становится 40-кратный зум, который как раз и позволит распознавать номерные знаки автомобилей на расстоянии в один километр.

Авто Названы изменения в законодательстве России с 1 августа С 1 августа в России вступает в силу ряд законопроектов, способных изменить жизнь населения.

Политика Facebook оштрафовали на рекордные $5 млрд за раскрытие личных данных Федеральная комиссия по торговле США оштрафовала Facebook на рекордную сумму за раскрытие личных данных пользователей — компания должна заплатить 5 млрд долларов.

Экономика Ритейлеры грозят ЦБ бойкотом Системы быстрых платежей Крупный ритейл может отказаться от участия в проекте Центробанка – Системе быстрых платежей (СБП), которая, в частности, позволит расплачиваться в магазинах с помощью QR-кодов.

Происшествия СК завел уголовное дело по факту массовой гибели пчел В Орловской области возбудили уголовное дело по факту массовой гибели пчел, сообщает региональное управление ведомства.

Политика Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.

Музыка Гитарист «Кино» сыграл композицию группы Metallica Гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян исполнил композицию Enter Sandman американской группы Metallica на концерте оркестра «Симфоническое КИНО».

Политика Эксперты уличили СБУ в монтаже записей по делу MH17 Старший следователь по цифровой экспертизе малайзийской фирмы OG IT Forensic Services Акаш Розен утверждает, что аудиозаписи переговоров по делу, предоставленные СБУ, подвергались монтажу, на что указывает разный уровень шума в разных фрагментах и отсутствие ряда частей.

Политика Джонсон назначил главу МВД Великобритании министром финансов На посту министра внутренних дел Саджида Джавида сменит бывший министр международного развития Прити Пател Новый премьер Великобритании Борис Джонсон назначил на пост министра финансов страны главу МВД Саджида Джавида.

Политика Порошенко пришёл на допрос в ГБР Труба отметил, что Порошенко был вызван 17 июля на допрос в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов от продажи завода «Кузница в Рыбальском», писал News.ru.

Общество ФАС оштрафовала Google за рекламу написания дипломных работ Отмечается, что ранее в ФАС обратился гражданин, указавший на распространение через поисковую систему Google рекламы услуг по подготовке и написанию выпускных квалификационных работ.

Происшествия Суд арестовал Навального на 30 суток за призывы к митингу Алексей Навальный получил 30 суток ареста за призыв к участию в несанкционированной акции 27 июля.