Политика

Борис Джонсон назначен премьер-министром ВеликобританииИзвестия вчера в 10:38

Борис Джонсон официально вступил в должность премьер-министра Великобритании в среду, 24 июля. Для назначения на этот пост Джонсон прибыл в Букингемский дворец на аудиенцию к королеве Елизавете II.
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с чего всё началось
Бывший мэр Лондона и министр иностранных дел Борис Джонсон официально вступил в должность премьер-министра Великобритании, передает
 телеканал Sky News.
Ведомостивчера в 10:55

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Политолог оценил новые назначения в кабмине Великобритании

RT на русскомвчера в 15:47

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РИА Новостивчера в 10:40

Борис Джонсон официально вступил в должность премьер-министра Великобритании

ТАССвчера в 10:38

Борис Джонсон официально стал премьер-министром Великобритании

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Борис Джонсон вступил в должность премьера Великобритании

Эхо Москвывчера в 12:00

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Национальная служба новостейвчера в 11:22

«Новое-старое» лицо британской политики: Борис Джонсон станет премьер-министром

Пятый канал23 июля в 08:40
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 01:00, Вашингтон
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Китай решил поставлять в Россию подержанные автомобили

В китайской экспериментальной зоне свободной торговли Наньшань в провинции Гуандун начали экспорт подержанных автомобилей в ряд стран, включая Россию.
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Обианг променял «Вест Хэм» на «Сассуоло»

Уже экс-полузащитник "молотобойцев" Педро Обианг перебрался в Италию, где будет защищать цвета "Сассуоло".
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Миллиардера-педофила нашли на полу камеры

Американского миллиардера Джеффри Эпштейна, обвиняемого в сексуальной эксплуатации детей и работорговле, нашли на полу камеры в городской тюрьме Нью-Йорка.
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Закон о ценах на бензин утвердила Госдума

Депутаты Государственной Думы утвердили в третьем чтении поправки в Налоговый кодекс, направленные на стабилизацию цен на бензин, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 07:25
Космос

Мы не одни: найдена планета, похожая на Землю

Современная астрономия может показать действительно интересные снимки, на некоторых из которых можно увидеть панорамы, напоминающие фильмы о космических путешествиях.
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Политика

Президент Туниса снова госпитализирован

Президент Туниса Беджи Каид Эс-Себси был вновь госпитализирован из-за ухудшения здоровья, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление сына тунисского президента.
Обновлено вчера в 20:01
Политика

Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы

Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено вчера в 09:28
Армия и оружие

В Судане по делу о попытке госпереворота арестовали нескольких военных

Попытка переворота против правящего Переходного военного совета была совершена 11 июня Армия Судана объявила об аресте ряда высокопоставленных военных и политических деятелей по делу о попытке госпереворота в июне этого года, сообщает агентство СУНА.
Обновлено вчера в 16:10
Политика

Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина

В мае пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Путин поздравит Зеленского с успехами в деле урегулирования ситуации в Донбассе и нормализации российско-украинских отношений, если таковые произойдут, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 21:29
Экономика

Россияне пожаловались на нехватку денег до зарплаты

Отмечается, что в дополнительных десяти тысячах рублей нуждаются 40 процентов россиян, в шести-восьми тысячах — 6,8 процента, одной тысячи рублей не хватает 11,4 процентам опрошенных, трех-четырех тысяч — 10,2 процентам.
Обновлено в 00:25
Происшествия

В Турции ранили белорусского дипломата

Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции, дипломат госпитализирован, сообщает турецкая газета Hurriyet.
Обновлено вчера в 15:02
Политика

Офис Зеленского инициировал увольнение Кличко с поста мэра Киева

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Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17

Обновлено вчера в 14:21
Общество

Россиян предупредили о снеге на выходных

В результате резкого похолодания на выходных в отдельных регионах европейской части России может выпасть мокрый снег.
Обновлено вчера в 14:31
Кино

Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр

В возрасте 75 лет скончался знаменитый нидерландский актер, которого прославил Голливуд, — Рутгер Хауэр.
Обновлено вчера в 13:30
Путешествия

Глава АТОР сообщила о распродаже путевок на конец июля

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила агентству новостей «Москва» о распродаже путевок в Болгарию, Доминиканскую республику и другие страны со скидками до 30-40%.
Обновлено вчера в 02:43
Технологии

Во Франции нашли двухметровую бедренную кость динозавра

Гигантская бедренная кость динозавра-зауропода обнаружена при раскопках в департаменте Шаранта в западной части Франции.
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Армия и оружие

В Индии 41-летний F-16 сбил новейший российский МиГ-35

Обновлено 22 июля в 06:40
Происшествия

В Бурятии осуждены замдиректора нацпарка, полицейский и коммерсант

По информации пресс-службы республиканской прокуратуры, полицейский склонил заместителя директора нацпарка составить незаконный договор по охране, защите и воспроизводству лесов с продажей древесины.
Обновлено вчера в 23:24
Армия и оружие

Абэ: Ракетный пуск КНДР не угрожал безопасности Японии

Новый ракетный пуск КНДР, осуществленный рано утром 25 июля, не вызвал прямой угрозы для национальной безопасности Японии.
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Происшествия

На Кубани отец посадил на цепь 10-летнего сына

Обновлено 23 июля в 01:51
Футбол

Махмудов: «„Нефтчи“ приехал в Тулу за победой»

Полузащитник «Нефтчи» Эмин Махмудов пообщался с прессой перед матчем 2-го квалификационного раунда Лиги Европы с тульским «Арсеналом».
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Общество

В Сибири полыхает уже более двух миллионов гектаров леса

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У оппозиционера Дмитрия Гудкова проходят обыски

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В Минтруде предложили сделать программу маткапитала бессрочной

Первый заместитель главы Министерства труда России Алексей Вовченко в беседе с РИА Новости рассказал, что, по мнению специалистов ведомства, программа материнского капитала должна стать бессрочной.
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Происшествия

КНДР задержала российское судно с моряками

Пограничники КНДР задержали российское рыболовное судно "Сянхайлинь-8" с 17-ю моряками на борту.
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Почему сгорел детский лагерь, который прошел все проверки

Детский палаточный лагерь «Холдоми» (в переводе с эвенкского "кладовая сокровищ"), сгорел ночью 23 июля.
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Политика

Захарова уличила корреспондента BBC в искажении цитаты Путина

Британский журналист BBC Уилл Грант исказил цитату из интервью президента России Владимира Путина, задавая вопрос главе российского МИД Сергею Лаврову.
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Буффон отразил три пенальти и помог «Ювентусу» обыграть «Интер»

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