Политика
Борис Джонсон назначен премьер-министром ВеликобританииИзвестия вчера в 10:38
Борис Джонсон официально вступил в должность премьер-министра Великобритании в среду, 24 июля. Для назначения на этот пост Джонсон прибыл в Букингемский дворец на аудиенцию к королеве Елизавете II.
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с чего всё началось
Бывший мэр Лондона и министр иностранных дел Борис Джонсон официально вступил в должность премьер-министра Великобритании, передает телеканал Sky News.Ведомостивчера в 10:55
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«Новое-старое» лицо британской политики: Борис Джонсон станет премьер-министром
Пятый канал23 июля в 08:40
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 01:00, Вашингтон
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