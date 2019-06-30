Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализмаRT на русском 00:15

с чего всё началось

Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.

Политика В Брюсселе соберется экстренный саммит ЕС В воскресенье, 30 июня, в Брюсселе соберется экстренный саммит: главы государств и правительств 28 стран Евросоюза попытаются согласовать кандидатов на пять ключевых постов сообщества.

Экономика В России изменились правила выдачи микрозаймов 1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.

Энергетика Эксперт дал прогноз по ценам на топливо в России Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, когда в России могут повыситься цены на топливо.

Шоу-бизнес Ей можно всё?! Алла Пугачева проехала на машине по перрону Несколько машин, в одной из которых ехали дети артистки вместе с нянями, проехали для этого прямо по перрону.

Политика Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с Тимошенко Солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко в прямом эфире украинского телевидения.

Космос Компания Маска SpaceX потеряла три спутника Компания Илона Маска SpaceX признала потерю трех спутников из 60, направленных на орбиту для реализации проекта Starlink по созданию всепланетной системы высокоскоростного интернета.

Общество В Архангельской области вновь освистали губернатора Игоря Орлова Ранее похожая ситуация возникла в День России: губернатора освистали во время его выступления 12 июня.

Общество Правила продажи молочных продуктов изменились в РФ В России с 1 июля изменился порядок продажи молочных продуктов в продуктовых магазинах.

Политика Катамадзе удалила пост об отказе от концертов в РФ Певица Нино Катамадзе удалила свой пост в фейсбуке, в котором она заявила об отказе от концертов в России.

Общество Названы регионы, где за услуги ЖКХ платят менее 500 рублей в месяц Дешевле всего услуги ЖКХ в 2018 году были в Дагестане (457 рублей в месяц), в Республике Тыва (478 рублей) и в Ингушети (488 рублей).

Общество Рособрнадзор назвал самые популярные предметы для сдачи ЕГЭ в колониях По данным Рособрнадзора, базовую математику в форме ЕГЭ выбрал 171 человек, русский язык сдавали 176 учеников.

Политика «Коммерсантъ» узнал об отставке первого замглавы Росгвардии Первый заместитель главы Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов подал рапорт об увольнении, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на информированные источники.

Наука Наличие рассеянного склероза повышает риск развития рака Ученые из Норвегии доказали, что наличие у человека рассеянного склероза повышает риск развития гематологического рака.

Происшествия Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики По версии следствия, после появления на свет недоношенного ребенка массой тела 700 грамм, и.о. главного врача роддома Елена Белая приняла решение об убийстве новорожденного.

Политика «Северный поток-2» решили пустить в обход Дании Компания-оператор газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG отменила заявку на строительство газопровода в территориальных водах Дании.

Армия и оружие Израиль нанес ракетный удар по Дамаску Истребители ВВС Израиля атаковали окрестности Хомса и Дамаска. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.

Шоу-бизнес Орбакайте прокомментировала конфликт с Пугачевой Певица Кристина Орбакайте прокомментировала слухи в СМИ о своем конфликте с матерью Аллой Пугачевой.

Общество Новые правила «звёздности» гостиниц начали действовать в России Вначале новые правила затронут крупные гостиницы — для отелей, в которых расположены более 50 номеров, классификация станет обязательной с 1 июля 2019 года.

Общество В МЧС назвали причину наводнения в Иркутской области Причиной сложной паводковой обстановки в Иркутской области являются проливные дожди и таяние в горах Восточного Саяна.

Транспорт Сегодня в Екатеринбурге откроют движение по Макаровскому мосту Сегодня, 1 июля, в Екатеринбурге откроют движение по новой части Макаровского моста: по одной полосе в каждую сторону.