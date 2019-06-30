Политика

Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализмаRT на русском 00:15

Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
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с чего всё началось
Бывший министр иностранных дел Великобритании написал статью в газету Daily Telegraph
, вступив в полемику с президентом России Владимиром Путиным касательно того, изжил ли себя либерализм.
РБКвчера в 21:35

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Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма

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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 04:42, Вашингтон
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В России изменились правила выдачи микрозаймов

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Более 60 человек пострадали в результате взрыва в Кабуле

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Назначен новый врио начальника свердловской полиции

Генерал-майор Владимир Миронов назначен временно исполняющим обязанности начальника ГУ МВД России по Свердловской области.
Обновлено в 02:42
Происшествия

ФСБ опубликовала видео задержания трех чиновников в Дагестане

ФСБ России представила видео задержания в Дагестане по делу о махинациях с бюджетными средствами трех чиновников - заместителей директора государственного казенного учреждения Республики Дагестан "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Саада Саидова, Юсупа Расулова и Магомедамина Казакбиева.
Обновлено в 03:35
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Как подростки: Дэвид и Виктория Бекхэм «зажгли» на танцполе

Посетители шоу диджея Ника Гримшоу с удивлением обнаружили «отрывающихся на всю катушку» Дэвида и Викторию Бекхэм.
Обновлено вчера в 11:38
Происшествия

При крушении самолета в Техасе погибли десять человек

На текущий момент есть информация о десяти погибших. Однако власти не знают точно, сколько человек находилось на борту в момент крушения.
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Кино

Минобороны РФ создаст собственную киностудию в парке «Патриот»

Обновлено вчера в 08:22
Общество

В красноярском Канске введен режим ЧС

В городе Канск Красноярского края введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка.
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Политика

«Ъ» узнал об отставке первого замглавы Росгвардии

Первый заместитель главы Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов уходит в отставку. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 01:04
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Андрей Аршавин отказал дочери в прописке.
Обновлено вчера в 23:00
Общество

Союз потребителей поддержал новые правила продажи молочных продуктов

Председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ в беседе с RT прокомментировал постановление российского правительства о введении с 1 июля новых правил реализации молочной продукции.
Обновлено в 02:56
Общество

Названы регионы с самым доступным жильем

Аналитики исследовали рынок недвижимости и сделали вывод, что самое доступное жилье - в Магаданской области и на Ямале.
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Армия и оружие

Неопознанный объект упал и взорвался на Кипре

Обновлено в 02:50
Общество

МВД предложило установить новый платеж для работающих иностранцев

МВД предлагает ввести дополнительные платежи для мигрантов, работающих в России на основании вида на жительство (ВНЖ) или разрешения на временное проживание (РВП), но не обязанных оплачивать патент, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.
Обновлено вчера в 22:08
Происшествия

В ДТП под Ростовом погиб пассажир маршрутки и пять пострадали

В столкновении пассажирского микроавтобуса и грузовой "Газели" на трассе М4 "Дон" в Ростовской области пострадали пять человек и один мужчина погиб.
Обновлено в 04:31
Общество

Ниже 11 метров опустился уровень воды в реке Ия в Иркутской области

Уровень воды в реке Ия, которая затопила город Тулун Иркутской области, к утру понедельника, 1 июля, упал до 1091 сантиметров.
Обновлено в 00:56
Армия и оружие

Тихоокеанский флот получит два новейших корвета проекта 20380

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Обновлено в 04:08
Общество

В Татарстане сын чиновника во время ЕГЭ 14 раз отпрашивался в туалет

В Алексеевском районе Татарстана сын начальника отдела образования Алексеевского района во время сдачи ЕГЭ ходил в туалет 14 раз, сообщила в минувшую субботу на совещании в Министерстве образования РТ глава департамента надзора и контроля в сфере образования Минобрнауки РТ Наталья Гречанникова.
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В конце июня Министерство юстиции России объявило, что этот фонд включён в перечень иностранных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.
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Политика

Русским «Мистралям» быть: У России появятся свои вертолётоносцы

Строить русские «Мистрали» предполагается в рамках госпрограммы вооружений на 2018-2027 годы.
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Назван срок вероятного скачка цен на бензин

Отмена соглашения связана с тем, что в России действует механизм демпфера, в рамках которого государство компенсирует компаниям разницу между ценой на бензин на российском рынке и ценой экспортных поставок.
Обновлено в 00:58
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Израиль нанес ракетный удар по Дамаску

Обновлено вчера в 18:51
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