Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализмаRT на русском 00:15

с чего всё началось

Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.

Общество В Роспотребнадзоре рассказали, как выбирать правильное молоко В Роспотребнадзоре рассказали, как выбирать правильное молоко на российских прилавках. Рекомендации размещены на сайте ведомства.

Происшествия Пожарные спасли из горящей квартиры обнаженную петербурженку Обнаженную девушку спасли с балкона горящей квартиры в доме на пересечении 7-й Красноармейской и Московского проспекта.

Политика Медведев рассказал о демонстрирующих хамство и чванство единороссах Медведев напомнил, что на Сахалине и в Новгородской области "Единая Россия" не допустила претендентов к предварительному голосованию, "потому что они своими действиями дискредитировали партию".

Происшествия В Красноярске загорелось пятиэтажное общежитие В пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю ТАСС сообщили, что загорелся пятиэтажный дом гостиничного типа.

Транспорт «Ъ»: Минтранс разработал правила регулирования карпулинга Минтранс РФ предлагает разрешить организуемые через онлайн-агрегаторы совместные поездки на авто (карпулинг) только при выполнении ряда условий - так, водитель сможет совершать не более двух таких поездок в сутки и получать деньги исключительно в безналичной форме.

Шоу-бизнес Отравление Алибасова серьезно подкосило здоровье Федосеевой-Шукшиной Артистка до сих пор находится в больнице. Бари Алибасов впервые с момента госпитализации Лидии Федосеевой-Шукшиной рассказал о её состоянии.

Политика Соловьев усомнился в востребованности Нино Катамадзе в России Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал отказ певицы Нино Катамадзе от выступлений в России.

Происшествия В Якутии главу муниципалитета заподозрили в продаже дома с жильцами В Якутии возбудили уголовное дело в отношении главы муниципального образования «Теплоключевский наслег».

Армия и оружие Зеленский прокомментировал разведение сил в Станице Луганской Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что разведение сил в Станице Луганской станет первым шагом к стабильному прекращению огня в Донбассе.

Энергетика Эксперт дал прогноз по ценам на топливо в России Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, когда в России могут повыситься цены на топливо.

Экономика Погрузка на сети РЖД снизилась в июне на 5,4% Погрузка на сети "Российских железных дорог" в июне снизилась на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 101,6 млн т. Об этом говорится в сообщении компании.

Армия и оружие Неопознанный объект упал и взорвался на Кипре Неизвестный объект упал к северу от столицы Кипра Никосии, сообщает в понедельник издание Cyprus Mail.

Происшествия Более 60 человек пострадали в результате взрыва в Кабуле Число раненных в результате мощного взрыва, прогремевшего в афганской столице в понедельник утром, достигло 65 человек, сообщил глава пресс-службы Минздрава Афганистана Вахидулла Меяр в своем твиттере.

Кино Netflix экранизирует «Песочного человека» Нила Геймана Потоковый сервис Netflix снимет многосерийную экранизацию культового комикса Нила Геймана «Песочный человек».

Теннис Хачанов и Медведев проведут матчи первого круга Уимблдона Российские теннисисты Карен Хачанов и Даниил Медведев сегодня, 1 июля, проведут свои матчи на турнире Большого шлема — Уимблдоне.

Происшествия В Калининграде задержали врача по делу о смерти младенца в роддоме По информации организации, доктора задержали в пятницу сотрудники СК РФ по делу о смерти 6 ноября 2018 года младенца в калининградском роддоме №4, исполняющая обязанности главврача которого Елена Белая сейчас также находится под домашним арестом.

Происшествия 25 человек погибли в Индии при падении автобуса в ущелье По меньшей мере 25 человек погибли в северном индийском штате Джамму и Кашмир в результате падения автобуса в горное ущелье, сообщает телеканал NDTV.

Транспорт Валуев назвал федеральную трассу в Хабаровском крае «дорогой смерти» Известный спортсмен и первый зампред комитета Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев, решив посетить Шантары, проехал на своём автомобиле по федеральной трассе «Лидога — Ванино» в Хабаровском крае.

Общество В Москве промыли около половины запланированных фасадов домов К началу июля в городе промыта уже почти половина: 13 тыс. 619 фасадов многоквартирных домов и 5 тыс. 746 - нежилых зданий.

Экономика На Украине запустили новый рынок электроэнергии Новый рынок электроэнергии запущен в понедельник на Украине, несмотря на рекомендации международных партнеров об отсрочке его открытия.

Здоровье Главный онколог Кубани Роман Мурашко: «Рак можно победить» Сегодня кубанские онкологи обладают обширным спектром диагностических методик, способных распознать рак на ранних стадиях: КТ и МРТ, маммографы, радиоизотопная диагностика, онкогенетическая лаборатория и другое.

Экономика В России второй раз за год выросли тарифы ЖКХ В ожидании второго этапа повышения тарифов за услуги ЖКХ аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza выяснила, насколько в 2018 году выросла задолженность россиян за коммунальные услуги.

Экономика Предприниматели перешли на онлайн-кассы Индивидуальные предприниматели и компании, которые раньше работали без онлайн-касс, с 1 июля должны начать их использовать.

Технологии Несколько сайтов обвинили «Яндекс» в ограничении доступа к ним Сайты ЦИАН (поиск недвижимости), Avito (частные объявления), Profi.ru (подбор специалистов), Ivi.ru (онлайн-кинотеатр) и 2ГИС (карты) обвинили российскую интернет-компанию «Яндекс» в ограничении доступа к их ресурсам – в нарушение закона о конкуренции.

Экономика В России изменились правила выдачи микрозаймов 1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.