Политика
Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализмаRT на русском 00:15
Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
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с чего всё началось
Бывший министр иностранных дел Великобритании написал статью в газету Daily Telegraph, вступив в полемику с президентом России Владимиром Путиным касательно того, изжил ли себя либерализм.РБКвчера в 21:35
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Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, как выбирать правильное молоко
В Роспотребнадзоре рассказали, как выбирать правильное молоко на российских прилавках. Рекомендации размещены на сайте ведомства.
Обновлено в 01:40
Происшествия
Пожарные спасли из горящей квартиры обнаженную петербурженку
Обнаженную девушку спасли с балкона горящей квартиры в доме на пересечении 7-й Красноармейской и Московского проспекта.
Обновлено вчера в 23:55
Политика
Медведев рассказал о демонстрирующих хамство и чванство единороссах
Медведев напомнил, что на Сахалине и в Новгородской области "Единая Россия" не допустила претендентов к предварительному голосованию, "потому что они своими действиями дискредитировали партию".
Обновлено вчера в 17:05
Происшествия
В Красноярске загорелось пятиэтажное общежитие
В пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю ТАСС сообщили, что загорелся пятиэтажный дом гостиничного типа.
Обновлено в 02:58
Транспорт
«Ъ»: Минтранс разработал правила регулирования карпулинга
Минтранс РФ предлагает разрешить организуемые через онлайн-агрегаторы совместные поездки на авто (карпулинг) только при выполнении ряда условий - так, водитель сможет совершать не более двух таких поездок в сутки и получать деньги исключительно в безналичной форме.
Обновлено вчера в 22:09
Шоу-бизнес
Отравление Алибасова серьезно подкосило здоровье Федосеевой-Шукшиной
Артистка до сих пор находится в больнице. Бари Алибасов впервые с момента госпитализации Лидии Федосеевой-Шукшиной рассказал о её состоянии.
Обновлено в 02:00
Политика
Соловьев усомнился в востребованности Нино Катамадзе в России
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал отказ певицы Нино Катамадзе от выступлений в России.
Обновлено вчера в 19:46
Происшествия
В Якутии главу муниципалитета заподозрили в продаже дома с жильцами
В Якутии возбудили уголовное дело в отношении главы муниципального образования «Теплоключевский наслег».
Обновлено в 00:48
Армия и оружие
Зеленский прокомментировал разведение сил в Станице Луганской
Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что разведение сил в Станице Луганской станет первым шагом к стабильному прекращению огня в Донбассе.
Обновлено в 01:49
Энергетика
Эксперт дал прогноз по ценам на топливо в России
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, когда в России могут повыситься цены на топливо.
Обновлено вчера в 21:30
Экономика
Погрузка на сети РЖД снизилась в июне на 5,4%
Погрузка на сети "Российских железных дорог" в июне снизилась на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 101,6 млн т. Об этом говорится в сообщении компании.
Обновлено в 02:39
Армия и оружие
Неопознанный объект упал и взорвался на Кипре
Неизвестный объект упал к северу от столицы Кипра Никосии, сообщает в понедельник издание Cyprus Mail.
Обновлено в 02:50
Происшествия
Более 60 человек пострадали в результате взрыва в Кабуле
Число раненных в результате мощного взрыва, прогремевшего в афганской столице в понедельник утром, достигло 65 человек, сообщил глава пресс-службы Минздрава Афганистана Вахидулла Меяр в своем твиттере.
Обновлено в 02:19
Кино
Netflix экранизирует «Песочного человека» Нила Геймана
Потоковый сервис Netflix снимет многосерийную экранизацию культового комикса Нила Геймана «Песочный человек».
Обновлено в 01:51
Теннис
Хачанов и Медведев проведут матчи первого круга Уимблдона
Российские теннисисты Карен Хачанов и Даниил Медведев сегодня, 1 июля, проведут свои матчи на турнире Большого шлема — Уимблдоне.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
В Калининграде задержали врача по делу о смерти младенца в роддоме
По информации организации, доктора задержали в пятницу сотрудники СК РФ по делу о смерти 6 ноября 2018 года младенца в калининградском роддоме №4, исполняющая обязанности главврача которого Елена Белая сейчас также находится под домашним арестом.
Обновлено 29 июня в 15:59
Происшествия
25 человек погибли в Индии при падении автобуса в ущелье
По меньшей мере 25 человек погибли в северном индийском штате Джамму и Кашмир в результате падения автобуса в горное ущелье, сообщает телеканал NDTV.
Обновлено в 00:37
Общество
В Красноярском крае топит город Канск: введён режим ЧС
В городе Канске постановлением городской администрации введён режим ЧС.
Обновлено вчера в 23:37
Транспорт
Валуев назвал федеральную трассу в Хабаровском крае «дорогой смерти»
Известный спортсмен и первый зампред комитета Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев, решив посетить Шантары, проехал на своём автомобиле по федеральной трассе «Лидога — Ванино» в Хабаровском крае.
Обновлено вчера в 22:12
Общество
В Москве промыли около половины запланированных фасадов домов
К началу июля в городе промыта уже почти половина: 13 тыс. 619 фасадов многоквартирных домов и 5 тыс. 746 - нежилых зданий.
Обновлено в 02:24
Экономика
На Украине запустили новый рынок электроэнергии
Новый рынок электроэнергии запущен в понедельник на Украине, несмотря на рекомендации международных партнеров об отсрочке его открытия.
Обновлено в 02:30
Здоровье
Главный онколог Кубани Роман Мурашко: «Рак можно победить»
Сегодня кубанские онкологи обладают обширным спектром диагностических методик, способных распознать рак на ранних стадиях: КТ и МРТ, маммографы, радиоизотопная диагностика, онкогенетическая лаборатория и другое.
Обновлено в 02:28
Экономика
В России второй раз за год выросли тарифы ЖКХ
В ожидании второго этапа повышения тарифов за услуги ЖКХ аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza выяснила, насколько в 2018 году выросла задолженность россиян за коммунальные услуги.
Обновлено в 03:00
Политика
Русским «Мистралям» быть: У России появятся свои вертолётоносцы
Строить русские «Мистрали» предполагается в рамках госпрограммы вооружений на 2018-2027 годы.
Обновлено в 00:40
Экономика
Предприниматели перешли на онлайн-кассы
Индивидуальные предприниматели и компании, которые раньше работали без онлайн-касс, с 1 июля должны начать их использовать.
Обновлено вчера в 18:00
Происшествия
При крушении самолета в Техасе погибли десять человек
Обновлено вчера в 19:40
Технологии
Несколько сайтов обвинили «Яндекс» в ограничении доступа к ним
Сайты ЦИАН (поиск недвижимости), Avito (частные объявления), Profi.ru (подбор специалистов), Ivi.ru (онлайн-кинотеатр) и 2ГИС (карты) обвинили российскую интернет-компанию «Яндекс» в ограничении доступа к их ресурсам – в нарушение закона о конкуренции.
Обновлено в 01:42
Экономика
В России изменились правила выдачи микрозаймов
1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.
Обновлено в 01:26
Общество
МВД предложило установить новый платеж для работающих иностранцев
МВД предлагает ввести дополнительные платежи для мигрантов, работающих в России на основании вида на жительство (ВНЖ) или разрешения на временное проживание (РВП), но не обязанных оплачивать патент, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.
Обновлено вчера в 22:08