Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализмаRT на русском 00:15

с чего всё началось

Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.

Шоу-бизнес Алла Пугачева прокатилась по перрону вокзала на машине Многие не стали критиковать певицу за то, что она прокатилась по перрону вокзала на машине и пожелали ей "счастливого пути".

Автоспорт Стюарды Гран-при Австрии не стали лишать Ферстаппена победы Стюарды Гран-при Австрии через несколько часов после завершения этапа «Формулы-1» вынесли вердикт по эпизоду в концовке гонки между Шарлем Леклером из «Феррари» и Максом Ферстаппеном из «Ред Булла».

Общество Суд Крыма расторг договор аренды здания с раскольнической структурой "Договор аренды недвижимого имущества, заключенный 13 ноября 2002 года с управлением крымской епархии Украинской православной церкви Киевского патриархата, расторгнуть", - говорится в решении, опубликованном на сайте судебной инстанции.

Общество Усовершенствованная винтовка Мосина попала на видео Телеканал "Звезда" опубликовал кадры винтовки Мосина в новом обвесе. Модернизированный вариант оружия представили на форуме "Армия-2019".

Политика Скабеева высмеяла отказ Катамадзе выступать в России Телеведущая Ольга Скабеева высмеяла решение грузинской певицы Нино Катамадзе не выступать в России.

Экономика Какую пенсию жители республик Донбасса получат с 1 июля на Украине и у себя дома С 1 июля на Украине повысится на 67 гривен минимальная пенсия - с 1 497 до 1 564 гривен.

Происшествия Жительница Североуральска намеревалась сжечь вышку связи В Североуральске в Свердловской области в ночь с 19 по 20 мая в посёлке Калья 53-летняя местная жительница намеревалась сжечь вышку сотовой связи.

Армия и оружие Упавшую на Кипре ракету посчитали российской Неопознанный объект, упавший на территории Кипра ночью 1 июля, предположительно, является ракетой российского производства, передает Cyprus Mail со ссылкой на министра иностранных дел турецкого Кипра Кудрета Озерсая.

Шоу-бизнес Игорь Крутой из-за диабета похудел на 20 килограммов Известный продюсер Игорь Крутой за последние несколько лет похудел сразу на 20 килограммов.

Происшествия В Якутии главу муниципалитета заподозрили в продаже дома с жильцами В Якутии возбудили уголовное дело в отношении главы муниципального образования «Теплоключевский наслег».

Общество Более половины россиян не ходят в музеи и театры, показал опрос Более половины россиян (55%) не проводят свой досуг в музеях, театрах или консерваториях, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра".

Происшествия Глава Футбольной федерации Афганистана пострадал от взрыва в Кабуле Глава Футбольной федерации Афганистана Юсуф Каргар пострадал в результате взрыва в Кабуле, сообщает телеканал TOLO News.

Армия и оружие В 2020 и 2021 годах Тихоокеанский флот пополнят два новейших корвета Строительство "Героя Российской Федерации Алдара Цыденжапова" и "Резкого" ведется на Амурском судостроительном заводе Новейшие корветы "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и "Резкий" поступят на Тихоокеанский флот в 2020 и 2021 годах, заявил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.

Политика У Зеленского раскрыли позицию по русскому языку в Донбассе Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан рассказал о позиции команды президента в отношении государственного языка, пишет украинские СМИ.

Происшествия Город в Мексике оказался под слоем льда из-за сильного града Мексиканский город Гвадалахара оказался 30 июня погребен под слоем льда после сильного града, который был зарегистрирован здесь впервые, сообщило 30 июня издание Economista.

Армия и оружие Опубликовано видео ракетной атаки Израиля на Дамаск Сирийские СМИ сообщили о ракетном ударе ВВС Израиля по пригороду Дамаска, в результате которого погибли три взрослых и один ребенок.

Футбол «Дерби» освободил от тренировок ведущего переговоры с «Челси» Лэмпарда «Дерби Каунти» освободил главного тренера команды Фрэнка Лэмпарда от предсезонных занятий с командой в понедельник и вторник, сообщает официальный сайт команды.

Общество В Оренбуржье сменились главы региональных Минздрава и Минобра Еще одна волна поднялась во время недавнего визита главы федерального Минздрава Вероники Скворцовой. На этот раз информация подтвердилась.

Общество Бизнес-омбудсмен Титов после изучения даст правовую оценку дела «Рольфа» Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил РИА Новости, что после изучения даст правовую оценку дела "Рольфа".

Футбол «Спартак» обыграл ЦСКА в предсезонном матче «Спартак» одержал победу над ЦСКА в матче Кубка «Париматч Премьер». Встреча прошла в австрийском городе Пёллау и завершилась со счётом 3:1.

Политика В Совфеде назвали «изюминкой» лицо Мэй на встрече с Путиным Каменное лицо премьер-министра Британии Терезы Мэй на встрече с президентом России Владимиром Путиным является «изюминкой» саммита G20, который состоялся в японской Осаке, считает заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Экономика Вступили в силу новые правила долевого строительства В России вступили в силу новые правила строительства жилья с привлечением средств граждан.

Происшествия Число жертв наводнения в Иркутской области растет В результате наводнения в Иркутской области, по официальным данным, погибли пять человек.