с чего всё началось

Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.

Политика Партия Порошенко возглавила антирейтинг на Украине Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» удерживает первое место в антирейтинге парламента.

Происшествия В Чечне неизвестный убил полицейского на посту Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Шоу-бизнес Алла Пугачева прокатилась по перрону вокзала на машине Народная артистка России Алла Пугачева удивила своих поклонников, когда проехалась по перрону одного из московских железнодорожных вокзалов на машине.

Политика Климкин решил уйти в политический отпуск Глава МИД Украины Павел Климкин на фоне разногласий с президентом страны Владимиром Зеленским объявил о намерении уйти в политический отпуск.

Энергетика Новак: комитет ОПЕК+ поддержал продление сделки на 9 месяцев Глава российского Министерства энергетики Александр Новак заявил, что все страны министерского мониторингового комитета ОПЕК+ поддержали предложение о продлении сделки по ограничению добычи нефти еще на девять месяцев.

Экономика В России изменились правила выдачи микрозаймов 1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.

Политика Кремль отреагировал на отказ Катамадзе выступать в России Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отказ грузинской певицы Нино Катамадзе выступать с концертами в России.

Здоровье Ночная потливость может сигнализировать об онкологии Британские ученые рассказали, о чем может сигнализировать повышенное потоотделение во время сна, передает издание «Актуальные новости».

Футбол Дмитрий Баринов: «Отдадим все силы, чтобы привезти Суперкубок в Баковку» Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал о настрое команды на предстоящий матч за Суперкубок России против «Зенита».

Общество В РФ изменились правила продажи молочных продуктов В "Ашане" заявили также, что продукты без заменителя молочного жира будут выделены специальным значком.

Происшествия Жительница Челябинска нашла у подъезда миллион рублей Вечером 21 июня жительница города Челябинска нашла у своего подъезда барсетку, в которой находилось около миллиона рублей.

Общество Навальный нашёл у лидера московских единороссов отели в Австрии В материале, опубликованном на сайте Навального, отмечается, что у 75-летней матери политика Эльдибитты имеется особняк на Чистых прудах и пентхаус площадью 600 кв. м. Также в собственности семьи главного единоросса Москвы есть квартира в окрестностях Патриарших прудов, две дачи на Рублёвке и иные активы.

Общество Расследование Голунова о похоронном бизнесе и московском УФСБ. Главное Как знакомые Дорофеева и Мазараки меняют похоронный рынок Подмосковья В конце 2018 года губернатор Московской области Андрей Воробьев передал надзор за похоронным бизнесом от министерства потребительского рынка главному управлению региональной безопасности (ГУРБ), которое возглавляет Роман Каратаев.

Технологии В работе приложения Тинькофф Банка произошел сбой В работе мобильного приложения Тинькофф Банка произошел сбой.

Армия и оружие Юнус-Бек Евкуров станет 12-м заместителем Шойгу Стало известно, что он станет 12-м заместителем Сергея Шойгу и будет отвечать за боевую подготовку и безопасность полетов.

Общество Генпрокуратура проверяет систематические задержки багажа в Шереметьево "Сотрудниками Генпрокуратуры России совместно с работниками Московской межрегиональной транспортной прокуратуры проводится проверка исполнения законодательства о защите прав пассажиров в связи систематическими задержками выдачи багажа в международном аэропорту Шереметьево", - говорится в сообщении.

Здоровье Москвичка отсудила у стоматологов более 2 миллионов рублей Пациентка частной стоматологической клиники в Москве отсудила у врачей более 2 миллионов рублей за плохую работу.

Политика Комитет Рады рекомендовал приостановить участие Украины в ПАСЕ Комитет Верховной рады по иностранным делам рекомендовал парламенту приостановить участие делегации Украины в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) до получения выводов Венецианской комиссии.

Экономика Applied Materials покупает компанию Kokusai Electric за 2,2 млрд долларов Компания Applied Materials, которая поставляет оборудование, услуги и программное обеспечение для производства микросхем, плоских дисплеев и солнечных батарей, объявила о подписании соглашения, в соответствии с которым она приобретет все находящиеся в обращении акции компании Kokusai Electric, выпускающей оборудование для полупроводникового производства.

Политика В Кремле заявили, что следят за выборами в Петербурге Накануне замглавы Центризбиркома Николай Булаев заявил, что большинство выявленных нарушений в муниципальных избирательных комиссиях Санкт-Петербурга являются умышленными действиями, в случае обнаружения дальнейших правонарушений ЦИК России может обратиться в суд.

Общество С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.