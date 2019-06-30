Политика

Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализмаRT на русском 00:15

Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
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с чего всё началось
Бывший министр иностранных дел Великобритании написал статью в газету Daily Telegraph
, вступив в полемику с президентом России Владимиром Путиным касательно того, изжил ли себя либерализм.
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ТАССвчера в 19:11
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 09:14, Вашингтон
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Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» удерживает первое место в антирейтинге парламента.
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Под Брянском в ДТП с маршруткой погибли три человека

Обновлено в 08:24
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В Чечне неизвестный убил полицейского на посту

Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.
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В сети появилось видео с места взрыва неопознанного объекта на Кипре

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Алла Пугачева прокатилась по перрону вокзала на машине

Народная артистка России Алла Пугачева удивила своих поклонников, когда проехалась по перрону одного из московских железнодорожных вокзалов на машине.
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Климкин решил уйти в политический отпуск

Глава МИД Украины Павел Климкин на фоне разногласий с президентом страны Владимиром Зеленским объявил о намерении уйти в политический отпуск.
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Новак: комитет ОПЕК+ поддержал продление сделки на 9 месяцев

Глава российского Министерства энергетики Александр Новак заявил, что все страны министерского мониторингового комитета ОПЕК+ поддержали предложение о продлении сделки по ограничению добычи нефти еще на девять месяцев.
Обновлено в 08:05
Экономика

В России изменились правила выдачи микрозаймов

1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.
Обновлено в 01:26
Политика

Кремль отреагировал на отказ Катамадзе выступать в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отказ грузинской певицы Нино Катамадзе выступать с концертами в России.
Обновлено в 06:24
Здоровье

Ночная потливость может сигнализировать об онкологии

Британские ученые рассказали, о чем может сигнализировать повышенное потоотделение во время сна, передает издание «Актуальные новости».
Обновлено в 04:31
Футбол

Дмитрий Баринов: «Отдадим все силы, чтобы привезти Суперкубок в Баковку»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал о настрое команды на предстоящий матч за Суперкубок России против «Зенита».
Обновлено в 08:43
Общество

В РФ изменились правила продажи молочных продуктов

В "Ашане" заявили также, что продукты без заменителя молочного жира будут выделены специальным значком.
Обновлено в 00:27
Происшествия

Жительница Челябинска нашла у подъезда миллион рублей

Вечером 21 июня жительница города Челябинска нашла у своего подъезда барсетку, в которой находилось около миллиона рублей.
Обновлено в 06:39
Общество

Навальный нашёл у лидера московских единороссов отели в Австрии

В материале, опубликованном на сайте Навального, отмечается, что у 75-летней матери политика Эльдибитты имеется особняк на Чистых прудах и пентхаус площадью 600 кв. м. Также в собственности семьи главного единоросса Москвы есть квартира в окрестностях Патриарших прудов, две дачи на Рублёвке и иные активы.
Обновлено в 08:22
Общество

Расследование Голунова о похоронном бизнесе и московском УФСБ. Главное

Как знакомые Дорофеева и Мазараки меняют похоронный рынок Подмосковья В конце 2018 года губернатор Московской области Андрей Воробьев передал надзор за похоронным бизнесом от министерства потребительского рынка главному управлению региональной безопасности (ГУРБ), которое возглавляет Роман Каратаев.
Обновлено в 09:02
Технологии

В работе приложения Тинькофф Банка произошел сбой

В работе мобильного приложения Тинькофф Банка произошел сбой.
Обновлено в 04:39
Хоккей

Богдан Киселевич вернулся в ЦСКА

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Армия и оружие

Юнус-Бек Евкуров станет 12-м заместителем Шойгу

Стало известно, что он станет 12-м заместителем Сергея Шойгу и будет отвечать за боевую подготовку и безопасность полетов.
Обновлено в 02:01
Общество

Генпрокуратура проверяет систематические задержки багажа в Шереметьево

"Сотрудниками Генпрокуратуры России совместно с работниками Московской межрегиональной транспортной прокуратуры проводится проверка исполнения законодательства о защите прав пассажиров в связи систематическими задержками выдачи багажа в международном аэропорту Шереметьево", - говорится в сообщении.
Обновлено в 07:46
Здоровье

Москвичка отсудила у стоматологов более 2 миллионов рублей

Пациентка частной стоматологической клиники в Москве отсудила у врачей более 2 миллионов рублей за плохую работу.
Обновлено в 08:59
Политика

Комитет Рады рекомендовал приостановить участие Украины в ПАСЕ

Комитет Верховной рады по иностранным делам рекомендовал парламенту приостановить участие делегации Украины в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) до получения выводов Венецианской комиссии.
Обновлено в 04:17
Экономика

Applied Materials покупает компанию Kokusai Electric за 2,2 млрд долларов

Компания Applied Materials, которая поставляет оборудование, услуги и программное обеспечение для производства микросхем, плоских дисплеев и солнечных батарей, объявила о подписании соглашения, в соответствии с которым она приобретет все находящиеся в обращении акции компании Kokusai Electric, выпускающей оборудование для полупроводникового производства.
Обновлено в 08:51
Политика

В Кремле заявили, что следят за выборами в Петербурге

Накануне замглавы Центризбиркома Николай Булаев заявил, что большинство выявленных нарушений в муниципальных избирательных комиссиях Санкт-Петербурга являются умышленными действиями, в случае обнаружения дальнейших правонарушений ЦИК России может обратиться в суд.
Обновлено в 06:41
Общество

С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому

С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.
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Минтранс придумал правила для совместных поездок

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Аксёнов пообещал показать миру данные о нанесённом Киевом ущербе Крыму

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Филипп Янковский изменился до неузнаваемости после борьбы с раком

Поклонники Филиппа Янковского предположили, что причина — следствие борьбы с недугом.
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В ДТП на переезде под Псковом погибли машинист и его помощник

В Псковской области на перегоне Заваруйка-Себеж при столкновении грузовика с локомотивом погибли два человека, это машинист и его помощник, сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.
Обновлено в 08:55
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