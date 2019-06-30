Политика
Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализмаRT на русском 00:15
Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
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с чего всё началось
Бывший министр иностранных дел Великобритании написал статью в газету Daily Telegraph, вступив в полемику с президентом России Владимиром Путиным касательно того, изжил ли себя либерализм.РБКвчера в 21:35
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Политика
Кикабидзе оценил решение грузинских артистов не выступать в России
Советский артист и певец Вахтанг Кикабидзе оценил решение грузинских исполнительниц Аниты Рачвелишвили и Нино Катамадзе не приезжать в Россию ради выступлений.
Обновлено в 05:59
Транспорт
Минтранс намерен изменить регулирование совместных поездок на авто
Обновлено вчера в 21:59
Хоккей
Панарину предложили стомиллионный контракт в НХЛ
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джэкетс» выразил готовность предложить российскому нападающему Артемию Панарину восьмилетний контракт на общую сумму 100 миллионов долларов.
Обновлено в 02:37
Технологии
В России предложили обеспечить чиновников смартфонами с ОС «Аврора»
Минкомсвязи России вместе с «Ростелекомом» хотят обеспечить 1,4 миллионов чиновников в стране устройствами на татарстанской операционной системе «Аврора».
Обновлено в 06:53
Политика
В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина с Зеленским
Ранее секретарь СНБО Александр Данилюк назвал реальной возможность встречи Зеленского и Путина.
Обновлено в 06:53
Кино
В новом «Робокопе» появится костюм из оригинального фильма
Обновлено в 05:45
Энергетика
Азербайджан сообщил о постройке газопровода в Европу
Строительство Трансанатолийского газопровода (TANAP) завершено, сообщается в понедельник, 1 июля, на сайте Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR).
Обновлено в 04:15
Общество
Правила продажи молочных продуктов изменились в РФ
В России с 1 июля изменился порядок продажи молочных продуктов в продуктовых магазинах.
Обновлено вчера в 21:42
Общество
Госдума рассмотрит запрет частных дорожных камер
В Госдуму внесли законопроект, согласно которому камеры видеофиксации на российских дорогах должны находиться в собственности властей.
Обновлено в 03:23
Музыка
Матвиенко прокомментировал ситуацию с Нино Катамадзе
Российский композитор и продюсер Игорь Матвиенко в разговоре с RT прокомментировал ситуацию с отказом грузинской певицы Нино Катамадзе продолжать концертную деятельность на территории России.
Обновлено в 05:09
Игры
Remedy вернула издательские права на Alan Wake
Remedy объявила, что ей удалось заполучить издательские права на Alan Wake, которые до этого принадлежали Microsoft.
Обновлено в 06:00
Космос
Названы четыре самых опасных для Земли астероида
Обновлено в 06:37
Авто
«АвтоВАЗ» повысил цены на Lada Granta и Lada Vesta
Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» с 1 июля повысил цены на модели Lada Granta и Lada Vesta. Об этом сообщает «Лада онлайн».
Обновлено в 04:26
Общество
Названы регионы с самым доступным жильем
Аналитики исследовали рынок недвижимости и сделали вывод, что самое доступное жилье - в Магаданской области и на Ямале.
Обновлено в 02:21
Наука
США подверглись угрозе колоссальных осиных супергнезд
Даже профессиональные конторы по борьбе с вредителями обходят осиные «крепости» стороной, не говоря уже о местных жителях.
Обновлено в 07:18
Авто
С 1 июля в России перезапустят программы господдержки автопрома
Правительство России перезапустит господдержку автопрома.
Обновлено вчера в 08:58
Общество
С 1 июля увеличится размер социальных выплат
С 1 июля для более, чем двух тысяч жителей Ярославской области вырастут социальные выплаты.
Обновлено в 06:41
Политика
Иран сообщил об угрозе ОПЕК из-за России и Саудовской Аравии
Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане заявил, что Исламская республика не будет противодействовать продлению договорённостей о сокращении добычи в рамках соглашения ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, однако он констатировал приближающуюся гибель альянса из-за того, что мандатом решений в организации фактически обладает Россия и Саудовская Аравия.
Обновлено в 01:58
Политика
Глава СНБО Украины не видит смысла в визовом режиме с Россией
Украине нет необходимости вводить визовый режим с Россией, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк 1 июня в интервью изданию «Левый берег».
Обновлено в 06:59
Политика
ВАК отказалась слушать доклад академиков РАН о плагиате в диссертациях
Президиум Высшей аттестационной комиссии (ВАК) проигнорировал представителей Российской академии наук (РАН), которые собирались сделать доклад о плагиате в диссертации профессора МГУТУ Юлии Аношиной.
Обновлено в 06:52
Политика
Медведев рассказал о демонстрирующих хамство единороссах
Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетовал на представителей партии "Единая Россия", которые не стесняются демонстрировать чванство и хамство.
Обновлено вчера в 21:35
Политика
МИД России прокомментировал ситуацию с украинскими моряками
Россия сделала свое предложение по урегулированию ситуации с задержанными в РФ украинскими моряками, несмотря на первоначальный негативный ответ, украинские власти вольны изменить свое решение, заявил РИА Новости замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин.
Обновлено в 06:33
Космос
SpaceX потеряла три спутника проекта Starlink
Не менее трех спутников из 60, запущенных компанией SpaceX, перестали выходить на связь.
Обновлено вчера в 09:43
Политика
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о провале саммита ЕС
Саммит Евросоюза приостановлен до вторника.
Обновлено в 07:31
Авто
Составили топ-10 дизельных автомобилей в РФ
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных дизельных автомобилей в России.
Обновлено в 04:22