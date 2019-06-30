Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализмаRT на русском 00:15

с чего всё началось

Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.

Политика Кикабидзе оценил решение грузинских артистов не выступать в России Советский артист и певец Вахтанг Кикабидзе оценил решение грузинских исполнительниц Аниты Рачвелишвили и Нино Катамадзе не приезжать в Россию ради выступлений.

Хоккей Панарину предложили стомиллионный контракт в НХЛ Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джэкетс» выразил готовность предложить российскому нападающему Артемию Панарину восьмилетний контракт на общую сумму 100 миллионов долларов.

Технологии В России предложили обеспечить чиновников смартфонами с ОС «Аврора» Минкомсвязи России вместе с «Ростелекомом» хотят обеспечить 1,4 миллионов чиновников в стране устройствами на татарстанской операционной системе «Аврора».

Политика В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина с Зеленским Ранее секретарь СНБО Александр Данилюк назвал реальной возможность встречи Зеленского и Путина.

Энергетика Азербайджан сообщил о постройке газопровода в Европу Строительство Трансанатолийского газопровода (TANAP) завершено, сообщается в понедельник, 1 июля, на сайте Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR).

Общество Правила продажи молочных продуктов изменились в РФ В России с 1 июля изменился порядок продажи молочных продуктов в продуктовых магазинах.

Общество Госдума рассмотрит запрет частных дорожных камер В Госдуму внесли законопроект, согласно которому камеры видеофиксации на российских дорогах должны находиться в собственности властей.

Музыка Матвиенко прокомментировал ситуацию с Нино Катамадзе Российский композитор и продюсер Игорь Матвиенко в разговоре с RT прокомментировал ситуацию с отказом грузинской певицы Нино Катамадзе продолжать концертную деятельность на территории России.

Игры Remedy вернула издательские права на Alan Wake Remedy объявила, что ей удалось заполучить издательские права на Alan Wake, которые до этого принадлежали Microsoft.

Авто «АвтоВАЗ» повысил цены на Lada Granta и Lada Vesta Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» с 1 июля повысил цены на модели Lada Granta и Lada Vesta. Об этом сообщает «Лада онлайн».

Общество Названы регионы с самым доступным жильем Аналитики исследовали рынок недвижимости и сделали вывод, что самое доступное жилье - в Магаданской области и на Ямале.

Наука США подверглись угрозе колоссальных осиных супергнезд Даже профессиональные конторы по борьбе с вредителями обходят осиные «крепости» стороной, не говоря уже о местных жителях.

Общество С 1 июля увеличится размер социальных выплат С 1 июля для более, чем двух тысяч жителей Ярославской области вырастут социальные выплаты.

Политика Иран сообщил об угрозе ОПЕК из-за России и Саудовской Аравии Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане заявил, что Исламская республика не будет противодействовать продлению договорённостей о сокращении добычи в рамках соглашения ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, однако он констатировал приближающуюся гибель альянса из-за того, что мандатом решений в организации фактически обладает Россия и Саудовская Аравия.

Политика Глава СНБО Украины не видит смысла в визовом режиме с Россией Украине нет необходимости вводить визовый режим с Россией, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк 1 июня в интервью изданию «Левый берег».

Политика ВАК отказалась слушать доклад академиков РАН о плагиате в диссертациях Президиум Высшей аттестационной комиссии (ВАК) проигнорировал представителей Российской академии наук (РАН), которые собирались сделать доклад о плагиате в диссертации профессора МГУТУ Юлии Аношиной.

Политика Медведев рассказал о демонстрирующих хамство единороссах Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетовал на представителей партии "Единая Россия", которые не стесняются демонстрировать чванство и хамство.

Политика МИД России прокомментировал ситуацию с украинскими моряками Россия сделала свое предложение по урегулированию ситуации с задержанными в РФ украинскими моряками, несмотря на первоначальный негативный ответ, украинские власти вольны изменить свое решение, заявил РИА Новости замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин.

Космос SpaceX потеряла три спутника проекта Starlink Не менее трех спутников из 60, запущенных компанией SpaceX, перестали выходить на связь.