Политика

Борис Джонсон лидирует в первом туре выборов лидера консерваторовРоссийская газета 10:27

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон лидирует в первом туре выборов главы Консервативной партии. Его кандидатуру поддержали 114 из 312 депутатов.
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