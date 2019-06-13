Борис Джонсон лидирует в первом туре выборов лидера консерваторовРоссийская газета 10:27

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон лидирует в первом туре выборов главы Консервативной партии. Его кандидатуру поддержали 114 из 312 депутатов.

Политика Путин прокомментировал возможность возобновления отношений с Украиной Восстановление отношений Путин считает неизбежным, так как подобной ситуации, которая сложилась сегодня, не должно быть «между частями одного и того же народа или между двумя братскими народами».

Футбол Кущенко ответил на вопрос об уникальности Итудиса Президент Единой лиги Сергей Кущенко рассказал, в чем, по его мнению, заключается уникальность Димитриса Итудиса как тренера ЦСКА.

Шоу-бизнес В Сеть попало фото со свадьбы Сергея Лазарева Певца засняли у алтаря с эффектной брюнеткой. В Сети появился снимок, вызвавший волну слухов о том, что Сергей Лазарев женился.

Происшествия Во Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева Вратарь сборной России по футболу Андрей Лунев устроил пьяный дебош в аэропорту Внуково.

Шоу-бизнес Садальский сообщил о смерти певицы Ирины Бржевской Актер Станислав Садальский в соцсетях сообщил о смерти популярной в пятидесятых годах прошлого века певицы Ирины Бржевской.

Происшествия Известный ведущий MTV впал в кому Бывший ведущий телеканала MTV Россия Михаил Рольник отравился и впал в кому в Москве, сообщает Telegram-канал Baza.

Общество Спецмагазины для алкоголя и табака могут появиться в России В России могут появиться специальные магазины по продаже алкоголя и табака, пишут "Известия".

Технологии Huawei требует от Verizon более $1 млрд за 230 патентов Китайская компания Huawei потребовала у американского оператора Verizon оплатить лицензионные сборы для более чем 230 патентов.

Политика Украине пригрозили трибуналом за провокацию в Керченском проливе Россия может подать в Международный суд ООН в Гааге из-за провокации Украины в Керченском проливе.

Происшествия Песков прокомментировал проведение несанкционированной акции в Москве Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о прошедшей в среду в Москве несанкционированной акции, заявил, что разрешать или не разрешать подобные мероприятия - прерогатива городских властей, как и оценка работы на них правоохранителей.

Финансы Венесуэла выпустит в оборот новые денежные купюры С 13 июня сразу три новых купюры в 10 тысяч, 20 тысяч и 50 тысяч боливаров выпускаются в оборот в Венесуэле.

Происшествия Прокуратура Кубани установила личность похожего на Цапка человека Сфотографированный в Сочи после ДТП 4 июня человек, похожий на умершего главаря кущёвской банды Сергея Цапка, оказался вором в федеральном розыске.

Политика Песков прогнозирует встречу Путина и Трампа «на ногах» в Осаке Кремль исходит из того, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп вместе будут находиться на саммите "двадцатки" в Осаке и смогут побеседовать "на ногах".

Происшествия Обвиняемого в госизмене ученого не выпустили из СИЗО из-за письма о грин-карте. Оно оказалось спамом Обвиняемого в госизмене 75-летнего ученого Виктора Кудрявцева отказался переводить под домашний арест из-за пришедшего на электронную почту письма о предварительно одобренном виде на жительство в США.

Единоборства Нурмагомедов считает, что Фергюсон заслуживает титульного боя Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов высказал мнение о возможном поединке с американцем Тони Фергюсоном.

Общество Синоптики предупредили москвичей о похолодании до 1 градуса В ночь на пятницу, 14 июня, в Московском регионе температура воздуха местами опустится до 1 градуса тепла, сообщается на сайте центра погоды «Фобос».

Политика Володин: Россия покинет ПАСЕ, если ее лишат полномочий Если российская делегация будет лишена каких-либо полномочий в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), РФ оставляет за собой право покинуть ассамблею.

Общество Для автомобилистов могут ввести экспресс-тесты на наркотики В России могут повсеместно ввести тест на наркотики для водителей. Слюну водителя проверят на экспресс-тесте.

Армия и оружие В истребителе F-35C обнаружена критическая проблема По сообщению американского издания Defence News, истребители F-35C при достижении сверхзвуковой скорости не могут долгое время находится в стеллс-режиме, иначе он подвергнется разрушениям и потеряет скрытность.

Политика Соловьев ответил на слова Дуды о превосходстве поляков над русскими Ведущий Владимир Соловьев отреагировал на слова президента Польши Анджея Дуды о том, что он считает поляков более смелыми, чем русские, сообщает "Взгляд".

Общество В Госдуме предложили повысить штраф за хранение данных россиян В конце декабря 2018 года ведомство направляло Facebook и Twitter требования о предоставлении информации о локализации баз данных российских пользователей в РФ.

Космос Назван срок гибели современной человеческой цивилизации По мнению исследователей, катастрофическое явление приведет к технологическому коллапсу современной цивилизации, нанесет ущерб в триллионы долларов по всему миру и вызовет непредвиденные техногенные катастрофы и стихийные бедствия.

Футбол Мбаппе стал самым дорогим футболистом в мире Французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе признан самым дорогим футболистом в мире.