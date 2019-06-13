Политика
Борис Джонсон лидирует в первом туре выборов лидера консерваторовРоссийская газета 10:27
Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон лидирует в первом туре выборов главы Консервативной партии. Его кандидатуру поддержали 114 из 312 депутатов.
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Происшествия
Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву
Обновлено в 10:01
Футбол
Кокорин и Мамаев попросили у суда справедливости
Обновлено в 09:43
Происшествия
Атакованный в Оманском заливе танкер затонул
Обновлено в 04:58
Политика
Путин прокомментировал возможность возобновления отношений с Украиной
Восстановление отношений Путин считает неизбежным, так как подобной ситуации, которая сложилась сегодня, не должно быть «между частями одного и того же народа или между двумя братскими народами».
Обновлено вчера в 21:37
Футбол
Кущенко ответил на вопрос об уникальности Итудиса
Президент Единой лиги Сергей Кущенко рассказал, в чем, по его мнению, заключается уникальность Димитриса Итудиса как тренера ЦСКА.
Обновлено в 09:46
Шоу-бизнес
В Сеть попало фото со свадьбы Сергея Лазарева
Певца засняли у алтаря с эффектной брюнеткой. В Сети появился снимок, вызвавший волну слухов о том, что Сергей Лазарев женился.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия
Во Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева
Вратарь сборной России по футболу Андрей Лунев устроил пьяный дебош в аэропорту Внуково.
Обновлено вчера в 10:58
Шоу-бизнес
Садальский сообщил о смерти певицы Ирины Бржевской
Актер Станислав Садальский в соцсетях сообщил о смерти популярной в пятидесятых годах прошлого века певицы Ирины Бржевской.
Обновлено в 02:11
Происшествия
Известный ведущий MTV впал в кому
Бывший ведущий телеканала MTV Россия Михаил Рольник отравился и впал в кому в Москве, сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 08:37
Общество
Спецмагазины для алкоголя и табака могут появиться в России
В России могут появиться специальные магазины по продаже алкоголя и табака, пишут "Известия".
Обновлено в 02:57
Технологии
Huawei требует от Verizon более $1 млрд за 230 патентов
Китайская компания Huawei потребовала у американского оператора Verizon оплатить лицензионные сборы для более чем 230 патентов.
Обновлено в 06:24
Политика
Украине пригрозили трибуналом за провокацию в Керченском проливе
Россия может подать в Международный суд ООН в Гааге из-за провокации Украины в Керченском проливе.
Обновлено в 05:40
Происшествия
Песков прокомментировал проведение несанкционированной акции в Москве
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о прошедшей в среду в Москве несанкционированной акции, заявил, что разрешать или не разрешать подобные мероприятия - прерогатива городских властей, как и оценка работы на них правоохранителей.
Обновлено в 10:17
Финансы
Венесуэла выпустит в оборот новые денежные купюры
С 13 июня сразу три новых купюры в 10 тысяч, 20 тысяч и 50 тысяч боливаров выпускаются в оборот в Венесуэле.
Обновлено вчера в 19:53
Происшествия
Прокуратура Кубани установила личность похожего на Цапка человека
Сфотографированный в Сочи после ДТП 4 июня человек, похожий на умершего главаря кущёвской банды Сергея Цапка, оказался вором в федеральном розыске.
Обновлено в 05:02
Политика
Песков прогнозирует встречу Путина и Трампа «на ногах» в Осаке
Кремль исходит из того, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп вместе будут находиться на саммите "двадцатки" в Осаке и смогут побеседовать "на ногах".
Обновлено в 10:16
Происшествия
Обвиняемого в госизмене ученого не выпустили из СИЗО из-за письма о грин-карте. Оно оказалось спамом
Обвиняемого в госизмене 75-летнего ученого Виктора Кудрявцева отказался переводить под домашний арест из-за пришедшего на электронную почту письма о предварительно одобренном виде на жительство в США.
Обновлено в 07:18
Единоборства
Нурмагомедов считает, что Фергюсон заслуживает титульного боя
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов высказал мнение о возможном поединке с американцем Тони Фергюсоном.
Обновлено вчера в 11:24
Общество
Синоптики предупредили москвичей о похолодании до 1 градуса
В ночь на пятницу, 14 июня, в Московском регионе температура воздуха местами опустится до 1 градуса тепла, сообщается на сайте центра погоды «Фобос».
Обновлено вчера в 23:08
Происшествия
Автобус и легковой автомобиль столкнулись в Новой Москве
Обновлено в 07:41
Политика
Володин: Россия покинет ПАСЕ, если ее лишат полномочий
Если российская делегация будет лишена каких-либо полномочий в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), РФ оставляет за собой право покинуть ассамблею.
Обновлено в 10:02
Общество
Для автомобилистов могут ввести экспресс-тесты на наркотики
В России могут повсеместно ввести тест на наркотики для водителей. Слюну водителя проверят на экспресс-тесте.
Обновлено в 10:30
Армия и оружие
Украинские военные подошли вплотную к Донецку
Обновлено вчера в 13:32
Армия и оружие
В истребителе F-35C обнаружена критическая проблема
По сообщению американского издания Defence News, истребители F-35C при достижении сверхзвуковой скорости не могут долгое время находится в стеллс-режиме, иначе он подвергнется разрушениям и потеряет скрытность.
Обновлено в 09:57
Политика
Соловьев ответил на слова Дуды о превосходстве поляков над русскими
Ведущий Владимир Соловьев отреагировал на слова президента Польши Анджея Дуды о том, что он считает поляков более смелыми, чем русские, сообщает "Взгляд".
Обновлено в 04:41
Общество
В Госдуме предложили повысить штраф за хранение данных россиян
В конце декабря 2018 года ведомство направляло Facebook и Twitter требования о предоставлении информации о локализации баз данных российских пользователей в РФ.
Обновлено в 10:10
Космос
Назван срок гибели современной человеческой цивилизации
По мнению исследователей, катастрофическое явление приведет к технологическому коллапсу современной цивилизации, нанесет ущерб в триллионы долларов по всему миру и вызовет непредвиденные техногенные катастрофы и стихийные бедствия.
Обновлено в 10:12
Футбол
Мбаппе стал самым дорогим футболистом в мире
Французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе признан самым дорогим футболистом в мире.
Обновлено в 09:28
Происшествия
Около 60 мертвых тюленей нашли на берегу Аляски
На берегу залива Нортон-Саунд на Аляске обнаружили как минимум 60 мертвых тюленей.
Обновлено в 10:02