Политика

Борис Джонсон лидирует на выборах премьер-министра ВеликобританииREGNUM 15:01

Лидером первого тура голосования за посты главы Консервативной партии и премьер-министра Великобритании стал бывший глава британского МИДа Борис Джонсон, 13 июня передает агентство Associated Press.
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Борис Джонсон лидирует после первого тура выборов главы Консервативной партии

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Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 21:40, Ашберн
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Сегодня на E3 2019 состоится беседа главы Bethesda Game Studios Тодда Говарда и миллиардера Илона Маска.
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Австралиец Брентон Таррант, обвиняемый в совершении терактов в мечетях Новой Зеландии, не признал свою вину, процесс по его делу начнется 4 мая 2020 года, сообщает портал Stuff.
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Адвокат Кокорина дал оценку новому решению суда по делу футболиста

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В Италии подтвержден приговор Орнелле Мути за прогул спектакля

Кассационный суд Италии подтвердил приговор известной актрисе Орнелле Мути, пропустившей спектакль в городе Порденоне.
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Зариф оценил обвинения США в причастности Ирана к «атаке» на танкеры

Обвинения США в причастности Ирана к нападениям на танкеры в Оманском заливе являются безосновательными.
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Transfermarkt обнулит трансферную стоимость Мамаева и Кокорина

Портал Transfermarkt обнулит трансферную стоимость для футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева 14 июня.
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Брайан Сингер решил откупиться от жертвы насилия

Санчес-Гузман ранее заявил, что Сингер изнасиловал его во время вечеринки на яхте в 2003 году. Тогда жертве было всего 17 лет.
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В России впервые введут стандарт для участков дорог с повышенным скоростным лимитом

В России впервые введут стандарт для участков дорог с повышенным скоростным лимитом В России впервые будет утвержден ГОСТ, позволяющий устанавливать на дорогах скоростной лимит в 130 км/ч.
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16 выпускников из Удмуртии получили 100 баллов на ЕГЭ по химии

16 выпускников из Удмуртии получили 100 баллов на Едином госэкзамене по химии.
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Экс-депутат рады рассказал о последствиях блокады Крыма для Украины

Херсонской области Украины грозит экологическая катастрофа из-за водной блокады Крыма, которую ввел Киев.
Обновлено в 20:50
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В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю

В течение недели 29 летательных аппаратов вели разведку возле российских границ.
Обновлено в 18:58
Политика

Соловьев ответил на слова Дуды о превосходстве поляков над русскими

Ведущий Владимир Соловьев отреагировал на слова президента Польши Анджея Дуды о том, что он считает поляков более смелыми, чем русские, сообщает "Взгляд".
Обновлено в 04:41
Происшествия

Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота

Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 06:39
Шоу-бизнес

CNN: умерла актриса Эдит Гонсалес

Обновлено в 20:29
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Huawei требует от Verizon более $1 млрд за 230 патентов

Китайская компания Huawei потребовала у американского оператора Verizon оплатить лицензионные сборы для более чем 230 патентов.
Обновлено в 06:24
Общество

Россиянам могут запретить держать дома крокодилов, антилоп и акул

Как пояснил РИА Новости глава комитета Госдумы по охране окружающей среды Владимир Бурматов (ЕР), таким образом перечень запрещенных к содержанию дома диких животных увеличился практически вдвое.
Обновлено в 20:11
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Вратарь ФК «Уфа» забил гол в ворота сборной России

Голкипер футбольного клуба «Уфа» Алексей Чернов отметился вчера невероятным голом, который он забил в ворота сборной России для игроков младше 20 лет.
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Врачи назвали привычки, которые могут вызвать рак

Американские ученые установили, что любовь к горячему чаю может привести к раку пищевода.
Обновлено в 00:12
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У чиновников изымут незадекларированные доходы

Минюст разрабатывает механизм конфискации у чиновников доходов, превышающих указанные в декларации, если нет подтверждения законности получения этих денежных средств.
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Путин уволил двух генералов МВД за дело Голунова

Президент Владимир Путин уволил двух генералов МВД за дело журналиста Ивана Голунова, сообщает пресс-служба Кремля.
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Происшествия

В Москве из-за угрозы взрыва проверяют четыре станции метро

Обновлено в 15:18
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В Хабаровском крае мужчина два года жил с гвоздем в голове

Житель поселка Эльбан Хабаровского края два года прожил в гвоздем в голове. Об этом сообщает портал "Губерния".
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Общество

Московских студентов выгнали из общежития за рождение ребенка

Молодоженов-студентов из МГСУ не пустили в общежитие с новорожденным ребенком, сообщил телеканал НТВ.
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Бывший глава Хорватии заявил о катастрофе из-за санкций против РФ

Ранее нынешняя глава Хорватии Колинда Грабар-Китарович высказалась против попыток изолировать Россию и заявила о необходимости диалога с Москвой.
Обновлено в 20:47
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Сын Сергея Зверева ушел в монастырь

Сына знаменитого стилиста обидело интервью отца, поэтому он решил на время отказаться от мирской жизни и сосредоточиться на служении Богу.
Обновлено в 10:00
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Пластические хирурги обсудили «за» и «против» закона о пластике

Новый закон, направленный на ужесточение требований к сфере оказания услуг пластической хирургии, обсудили сегодня, 13 июня, на площадке «АиФ-Челябинск» представители клиник пластической хирургии, управления Росздравнадзора и УФАС.
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У вратаря сборной России Лунева нашли судимость

Вратарь сборной России и санкт-петербургского "Зенита" Андрей Лунев, который вчера устроил пьяный дебош в аэропорту Внуково, ранее уже был судим, сообщает РЕН ТВ.
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