Политика
Борис Джонсон лидирует после I тура выборов премьера БританииРЕН ТВ 08:14
Бывший глава британского МИД Борис Джонсон заручился наибольшей поддержкой депутатов-консерваторов в I туре выборов лидера партии и будущего премьер-министра. Кроме него во второй тур голосования прошли еще 6 кандидатов, передает ТАСС.
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Борис Джонсон получил наибольшую поддержку на выборах главы Консервативной партии
Комсомольская правда10:11
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