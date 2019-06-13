Политика
Борис Джонсон лидирует на выборах премьер-министра ВеликобританииREGNUM 15:01
Лидером первого тура голосования за посты главы Консервативной партии и премьер-министра Великобритании стал бывший глава британского МИДа Борис Джонсон, 13 июня передает агентство Associated Press.
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Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 18:30, Ашберн
Общество
В Мексике обнаружили единственную запись голоса Фриды Кало
Сотрудники Национальной библиотеки Мексики обнаружили единственную запись голоса художницы Фриды Кало, сообщается на сайте правительства страны.
Обновлено в 13:51
Шоу-бизнес
Андрей Григорьев-Аполлонов изменился до неузнаваемости
Солист группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Аполлонов выложил новый пост в Instagram. Подписчики были в шоке от увиденного.
Обновлено в 09:54
Общество
СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова
ФБК сообщал, что мужчина и члены его семьи владеют несколькими объектами недвижимости в Москве.
Обновлено в 16:41
Экономика
Россия и ЕС начнут работу по переходу на расчеты в рублях и евро
Россия и Евросоюз договорились создать рабочую группу по переходу на расчеты в национальных валютах, сообщил 13 июня пресс-секретарь вице-премьера Антона Силуанова Андрей Лавров.
Обновлено в 17:05
Хоккей
Тарасенко уложил новорожденного сына в Кубок Стэнли
Российский форвард "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко, выигравший Кубок Стэнли, уложил новорожденного сына в трофей.
Обновлено в 16:24
Происшествия
Суд оштрафовал на 150 тыс. руб. участника марша в Москве
Таганский суд Москвы оштрафовал Вячеслава Стеблина, участника несогласованной акции в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова, на 150 тыс. руб. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.
Обновлено в 12:03
Экономика
Чубайс предложил ввести в России углеродный налог
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог для стимулирования промышленных компаний к снижению выбросов.
Обновлено в 00:08
Происшествия
В Подмосковье протестующие против свалки перекрывали дорогу
В Ликино-Дулево Московской области активисты перекрыли Московское большое кольцо — трассу А-108 — в знак протеста против вырубки леса для проезда мусоровозов к свалке.
Обновлено в 03:42
Общество
Forbes опубликовал список самых богатых рэперов мира
Обновлено в 14:19
Политика
Тимошенко рассказала, когда Украина сможет «догнать» Польшу
Украина с новыми парламентом, президентом и правительством может догнать Польшу за пять лет, считает депутат Верховной рады, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.
Обновлено в 16:40
Энергетика
«Нафтогаз» ответил на предложение о мировом соглашении с «Газпромом»
Украина не получала от России предложений о мировом соглашении по газовому спору, заявил 13 июня исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко.
Обновлено в 16:06
Игры
Создатели Fortnite купили приложение для видеочатов
Обновлено в 05:16
Технологии
В Mail.ru Group объяснили отключение от «Вымпелкома»
Отключение Mail.ru Group от сотового оператора «Вымпелком» связано с намерением сократить расходы в связи с повышением тарифов оператора на СМС, пишет газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 17:43
Происшествия
Мосгорсуд отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района
Мосгорсуд в четверг отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района Московской области Андрея Кулакова по обвинению в убийстве заместителя председателя палаты района Евгении Исаенковой и сократил срок содержания под стражей до 24 июня, сообщил РИА Новости его адвокат Артём Сарбашев.
Обновлено в 16:07
Армия и оружие
На границе Ростовской области и Украины продолжает оставаться «танковая орда»
Обновлено в 10:24
Шоу-бизнес
Экс-муж Натальи Водяновой станет отцом в четвертый раз
Сегодня экс-супруг 37-летней Натальи Водяновой Джастин Тревор Беркли Портман сообщил в своем микроблоге в Instagram радостную новость: через четыре недели он в четвертый раз станет отцом.
Обновлено в 10:45
Игры
Valve выпустила свою версию Auto Chess — Dota Underlords
Компания Valve презентовала собственную версию модификации Dota Auto Chess, которая получила название Dota Underlords.
Обновлено в 16:35
Политика
Путин учредил посвященную 75-летию Победы медаль
Обновлено в 14:28
Наука
Сибирские ученые разгадали тайну найденных на Камчатке алмазов
Обновлено в 02:40
Политика
Пресс-секретарь Сара Сандерс покидает Белый дом
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс покидает свой пост, написал в Twitter в четверг президент США Дональд Трамп, добавив, что это произойдет в конце июня и она вернется домой "в Великий штат Арканзас".
Обновлено в 16:39
Экономика
Беглов назвал главное достижение работы на ПМЭФ
Петербургу удалось привлечь реальные деньги для претворения в жизнь планов по развитию города.
Обновлено в 15:20
Общество
Сбой произошел в работе Instagram
Пользователи социальной сети Instagram заявили о сбое в работе социальной сети. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Обновлено в 18:20
Происшествия
Экс-главу Волгоградского СК перевели в карантин СИЗО «Лефортово»
Экс-начальник Следственного комитета по Волгоградской области, советник главы СК, Михаил Музраев, подозреваемый в причастности к покушению на жизнь главы региона, пока находится в карантинной камере в СИЗО "Лефортово", он жалуется на свое здоровье, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Обновлено в 17:48
Политика
Путин уволил двух связанных с делом Голунова генералов
Президент России Владимир Путин уволил двух генералов, связанных с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 06:40
Общество
Малышева назвала больных детей «кретинами» и «идиотами»
Телеведущая Елена Малышева в эфире программы "Жить здорово" на Первом канале назвала больных детей "кретинами".
Обновлено в 17:38
Авто
Volvo и Uber представили серийный беспилотник
Компании Volvo Cars и Uber представили совместно разработанный серийный беспилотный автомобиль, построенный на базе модели XC90.
Обновлено в 13:47
Финансы
Венесуэла вводит в оборот новые денежные купюры
Ввод новых крупных купюр в южноамериканской стране происходит в условиях высокой инфляции.
Обновлено в 08:03
Шоу-бизнес
Сын Сергея Зверева ушел в монастырь
Сына знаменитого стилиста обидело интервью отца, поэтому он решил на время отказаться от мирской жизни и сосредоточиться на служении Богу.
Обновлено в 10:00