Политика

Борис Джонсон лидирует на выборах премьер-министра ВеликобританииREGNUM 15:01

Лидером первого тура голосования за посты главы Консервативной партии и премьер-министра Великобритании стал бывший глава британского МИДа Борис Джонсон, 13 июня передает агентство Associated Press.
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