Политика
Борис Джонсон лидирует на выборах премьер-министра ВеликобританииREGNUM 15:01
Лидером первого тура голосования за посты главы Консервативной партии и премьер-министра Великобритании стал бывший глава британского МИДа Борис Джонсон, 13 июня передает агентство Associated Press.
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«Сент-Луис» выиграл Кубок Стэнли
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«Нафтогаз» ответил на предложение о мировом соглашении с «Газпромом»
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко на своей странице в Facebook сообщил, что компания не получала предложение мирового соглашения по арбитражным разбирательствам с «Газпромом».
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Футбол
Эдена Азара официально представили в качестве игрока «Реала»
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Путин подписал указ о повышении окладов судей
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о повышении окладов судей в РФ на 4,3 п. п. с 1 октября 2019 года.
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Экономика
Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян
Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов.
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Происшествия
Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота
Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 06:39
Общество
Восемь калининградских выпускников набрали сто баллов на ЕГЭ по химии
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Экономика
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Углеродный налог, предложенный главой «Роснано» Анатолием Чубайсом, только ухудшит положение в экономике, полагает первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев.
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Шоу-бизнес
Нужно тепло Тарасова - Бузова пытается привлечь внимание спортсмена, создавая Family Look
Возможно, Бузова не теряет надежды на возобновление отношений и пытается привлечь внимание спортсмена, создавая «фэмили лук» (общий семейный стиль, когда одежда создает гармоничный ансамбль, визуально показывая окружающим, что семья - единое целое).
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Минстрой опроверг перенос сроков перехода на эскроу-счета
Сроки перехода на новую систему долевого строительства с использованием эскроу-счетов не переносятся, заявил в четверг на селекторном совещании с регионами замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин.
Обновлено в 04:06
Армия и оружие
На границе Ростовской области и Украины продолжает оставаться «танковая орда»
Обновлено в 10:24
Политика
США обвинили Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе
"Не спешите обвинять Иран" Ранее иранские и арабские СМИ сообщили о нападении в Оманском заливе на два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka Courageous.
Обновлено в 14:30
Шоу-бизнес
Меган Маркл подверглась критике за вечеринку в королевской резиденции
Меган Маркл подверглась критике за вечеринку, которую она собирается организовать в своей резиденции по случаю рождения ребенка.
Обновлено в 07:53
Футбол
Футболист Лёвен, имеющий российское гражданство, перешёл в «Герту»
Как сообщается на официальном сайте берлинского клуба, бывший полузащитник «Нюрнберга» Лёвен оформил переход в «Герту».
Обновлено в 15:09
Финансы
Международные резервы России установили пятилетний рекорд
Под международными резервами понимаются высоколиквидные финансовые активы в распоряжении ЦБ и правительства, включая иностранную валюту, счета в золоте, выпущенные нерезидентами ценные бумаги.
Обновлено в 11:18
Происшествия
В Кабардино-Балкарии задержали общественника с 263 граммами марихуаны
Экспертиза показала, что в пакетах 263,4 грамма марихуаны, отмечает полиция.
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Авто
Kia показала новый кроссовер для России
Компания Kia опубликовала второе тизерное видео, на котором можно рассмотреть некоторые особенности облика нового бюджетного паркетника Kia Seltos.
Обновлено в 12:04
Общество
Синоптики предупредили москвичей о похолодании до 1 градуса
В ночь на пятницу, 14 июня, в Московском регионе температура воздуха местами опустится до 1 градуса тепла, сообщается на сайте центра погоды «Фобос».
Обновлено вчера в 23:08
Политика
Новак заявил о готовности России продлить контракт с Украиной на газ
Глава Минэнерго России Александр Новак после переговоров с заместителем председателя Еврокомиссии по вопросам энергосоюза Марошем Шефчовичем заявил о готовности России продлить на действующих условиях контракт на транзит газа через Украину.
Обновлено в 12:04
Спорт
Ласицкене победила на этапе «Бриллиантовой лиги» в Осло
Россиянка Мария Ласицкене стала первой в прыжках в высоту на этапе "Бриллиантовой лиги" в Осло.
Обновлено в 14:55
Политика
США пригрозили Индии из-за покупки российских С-400
Заместитель помощника госсекретаря США по Южной и Центральной Азии Элис Уэллс рассказала, какие последствия ждут Индию после приобретения российских зенитных ракетных систем С-400.
Обновлено в 11:40
Шоу-бизнес
СМИ узнали имя нового избранника Ани Лорак
СМИ узнали имя нового избранника Ани Лорак Им стал саунд-продюсер Black Star Егор Глеб.
Обновлено в 07:52
Политика
Соловьев ответил на слова Дуды о превосходстве поляков над русскими
Ведущий Владимир Соловьев отреагировал на слова президента Польши Анджея Дуды о том, что он считает поляков более смелыми, чем русские, сообщает "Взгляд".
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Происшествия
Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и Кокорину
Мосгорсуд оставил в силе сроки наказания Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, осужденным в мае за две драки в центре Москвы.
Обновлено в 09:58
Экономика
Россия и ЕС создадут группу для перехода на рубли и евро в расчетах
Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович договорились создать рабочую группу, которая будет продвигать вопрос перевода расчетов во взаимной торговле на рубли и евро.
Обновлено в 14:07