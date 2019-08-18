Политика
Борис Джонсон хочет договориться с лидерами ЕС по-новомуВести.Ru 05:35
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует предложить лидерам ЕС перезаключить сделку о Brexit.
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Великобритания может столкнуться с дефицитом лекарств в случае "жесткого" Brexit, передает The Sunday Times со ссылкой на правительственные документы.Газета.Ru00:57
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Политика
Украинский посол заявил о потере страной признаков государства
Постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба опубликовал в издании «Зеркало недели» статью, в которой поделился опасениями по поводу будущего страны.
Обновлено в 04:40
Происшествия
В Ульяновской области подросток убил всю семью и покончил с собой
Источник проинформировал о подростке, который в Ульяновской области убил всех членов своей семьи, а затем совершил самоубийство.
Обновлено в 06:23
Происшествия
Легкомоторный самолет рухнул на жилой дом в США
Жилой дом в штате Нью-Йорк загорелся в результате падения легкомоторного самолета, сообщает 17 августа телеканал ABC со ссылкой на сообщение полиции штата.
Обновлено вчера в 19:21
Происшествия
В ДТП с автобусом в Москве пострадали не менее 14 человек
Туристический автобус столкнулся с мачтой городского освещения на востоке Москвы, пострадали не менее 14 человек.
Обновлено в 03:34
Политика
Бурджанадзе назвала выход Грузии из СНГ ошибкой
Лидер оппозиционной грузинской партии «Единая Грузия — демократическое движение», бывший спикер парламента страны Нино Бурджанадзе назвала ошибкой выход Тбилиси из СНГ.
Обновлено в 06:42
Футбол
Глушаков ответил Дзюбе на высказывание о позорном судействе
Обновлено вчера в 17:55
Единоборства
Миочич победил Кормье нокаутом в поединке за титул чемпиона UFC
Стипе Миочич отправил в нокаут Даниэля Кормье в поединке за звание чемпиона UFC в тяжёлом весе.
Обновлено в 02:15
Путешествия
Перечислены курорты, где россияне чаще всего заводят романы
Сильному полу чаще везло на романы на азиатских курортах: 15 процентов респондентов ответили, что у них были отношения в Таиланде.
Обновлено 15 августа в 22:14
Происшествия
Путин присвоил звание Героев России пилотам А321
Обновлено 16 августа в 08:55
Шоу-бизнес
Александр Овечкин и Настасья Шубская впервые показали лицо сына
Молодые родители поделились совместной фотографией с ребенком, где впервые показали лицо мальчика.
Обновлено в 06:00
Общество
Синоптики рассказали, сколько осадков выпало в Москве за сутки
"За минувшие сутки на ВДНХ выпало 6,1 миллиметра осадков", - сказал Леус. Он рассказал, что больше всего осадков выпало в Бутово - 18 мм.
Обновлено в 04:00
Политика
Шойгу сообщил о тратах США на нарушающие ДРСМД ракеты
США почти за год до выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) начали финансировать разработки таких ракет.
Обновлено в 03:31
Наука
Популярный продукт оказался опасным для здоровья
По словам ученых, всего треть чайной ложки молотых семян может быть опасной для здоровья младенца.
Обновлено в 05:50
Шоу-бизнес
Кристина Асмус пожаловалась на неудачный отдых на Мальдивах
Актриса Кристина Асмус поделилась с подписчиками в Instagram впечатлениями от отдыха на Мальдивских островах.
Обновлено в 03:42
Шоу-бизнес
Стало известно о фотографиях обнаженной Мэрилин Монро в морге
Стало известно о существовании фотографий обнаженной американской актрисы Мэрилин Монро, сделанных в морге.
Обновлено в 04:33
Здоровье
В Казахстане женщина родила двоих детей с разницей в два месяца
29-летняя Лилия Коновалова родила двоих детей с разницей в два месяца.
Обновлено вчера в 12:15
Происшествия
Украина экстрадировала в Израиль беглого наркобарона
Ранее News.ru писал, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) 17 августа задержали сбежавшего накануне израильского наркобарона.
Обновлено в 02:39
Транспорт
Первый рейс приземлился в новом аэропорту Саратова
Первый тестовый рейс приземлился в воскресенье в новом аэропорту Саратова - Гагарине, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 04:29
Армия и оружие
Жители Германии не испугались вывода американских войск из страны
Большинство немцев – 74% – не считают возможный вывод американских войск с территории ФРГ опасностью для страны, следует из опроса службы Emnid.
Обновлено в 05:29
Экономика
В России могут компенсировать затраты иностранцев за съемки кино
На реализацию программы планируется выделить 70 млн рублей до конца 2019 года, рассказал президент Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов.
Обновлено в 05:21
Происшествия
Илью Яшина задержали на выходе из спецприемника
Муниципального депутата Красносельского округа Москвы и незарегистрированного кандидата в Московскую городскую думу Илью Яшина задержали на выходе из спецприемника.
Обновлено в 06:07
Политика
В Москве прошли одиночные пикеты оппозиции
Обновлено вчера в 06:59
Происшествия
Взрыв на свадьбе в Кабуле унес 63 жизни
Число погибших из-за взрыва во время свадьбы в Кабуле увеличилось до 63 человек. Среди жертв и пострадавших есть женщины и дети.
Обновлено в 02:43
Футбол
Полузащитник «Манчестер Сити» Зинченко прервал победную серию в АПЛ
У украинского полузащитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко прервалась победная серия в Английской премьер-лиге (АПЛ).
Обновлено в 02:33
Происшествия
На АЭС в Свердловской области отключился энергоблок
Обновлено в 06:45
Футбол
Андре Шюррле: «Мы обязаны сделать все, чтобы не подвести фанатов в матче с ЦСКА»
Форвард московского «Спартака» Андре Шюррле поделился ожиданиями от предстоящего дерби с ЦСКА в рамках 6-го тура РПЛ.
Обновлено в 05:23
Происшествия
В Кишиневе покончил с собой соратник бежавшего олигарха Плахотнюка
Молдавский бизнесмен Юрий Лункашу, который был одним из ближайших соратников бежавшего в июне за границу олигарха, экс-лидера бывшей правящей Демократической партии Владимира Плахотнюка, найден мертвым на окраине Кишинева.
Обновлено в 04:56
Политика
Захарова ответила на обвинения Болтона в краже технологий
В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила Болтону, что США украли у России несколько расположенных на территории Штатов зданий, в которых располагались консульства РФ, а также напомнила о многочисленных гражданах России, похищенных американскими спецслужбами в разных странах.
Обновлено 16 августа в 12:19
Политика
Южная Осетия объяснила задержание восьми граждан Грузии
Пограничники задержали восьмерых граждан Грузии в связи с тем, что те незаконно пересекли госграницу в Цхинвальском районе Южной Осетии в состоянии алкогольного опьянения, сообщил полпред президента республики по вопросам постконфликтного урегулирования Мурат Джиоев.
Обновлено в 06:42