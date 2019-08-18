с чего всё началось

Политика Украинский посол заявил о потере страной признаков государства Постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба опубликовал в издании «Зеркало недели» статью, в которой поделился опасениями по поводу будущего страны.

Происшествия В Ульяновской области подросток убил всю семью и покончил с собой Источник проинформировал о подростке, который в Ульяновской области убил всех членов своей семьи, а затем совершил самоубийство.

Происшествия Легкомоторный самолет рухнул на жилой дом в США Жилой дом в штате Нью-Йорк загорелся в результате падения легкомоторного самолета, сообщает 17 августа телеканал ABC со ссылкой на сообщение полиции штата.

Происшествия В ДТП с автобусом в Москве пострадали не менее 14 человек Туристический автобус столкнулся с мачтой городского освещения на востоке Москвы, пострадали не менее 14 человек.

Политика Бурджанадзе назвала выход Грузии из СНГ ошибкой Лидер оппозиционной грузинской партии «Единая Грузия — демократическое движение», бывший спикер парламента страны Нино Бурджанадзе назвала ошибкой выход Тбилиси из СНГ.

Единоборства Миочич победил Кормье нокаутом в поединке за титул чемпиона UFC Стипе Миочич отправил в нокаут Даниэля Кормье в поединке за звание чемпиона UFC в тяжёлом весе.

Путешествия Перечислены курорты, где россияне чаще всего заводят романы Сильному полу чаще везло на романы на азиатских курортах: 15 процентов респондентов ответили, что у них были отношения в Таиланде.

Шоу-бизнес Александр Овечкин и Настасья Шубская впервые показали лицо сына Молодые родители поделились совместной фотографией с ребенком, где впервые показали лицо мальчика.

Общество Синоптики рассказали, сколько осадков выпало в Москве за сутки "За минувшие сутки на ВДНХ выпало 6,1 миллиметра осадков", - сказал Леус. Он рассказал, что больше всего осадков выпало в Бутово - 18 мм.

Политика Шойгу сообщил о тратах США на нарушающие ДРСМД ракеты США почти за год до выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) начали финансировать разработки таких ракет.

Наука Популярный продукт оказался опасным для здоровья По словам ученых, всего треть чайной ложки молотых семян может быть опасной для здоровья младенца.

Шоу-бизнес Кристина Асмус пожаловалась на неудачный отдых на Мальдивах Актриса Кристина Асмус поделилась с подписчиками в Instagram впечатлениями от отдыха на Мальдивских островах.

Шоу-бизнес Стало известно о фотографиях обнаженной Мэрилин Монро в морге Стало известно о существовании фотографий обнаженной американской актрисы Мэрилин Монро, сделанных в морге.

Происшествия Украина экстрадировала в Израиль беглого наркобарона Ранее News.ru писал, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) 17 августа задержали сбежавшего накануне израильского наркобарона.

Транспорт Первый рейс приземлился в новом аэропорту Саратова Первый тестовый рейс приземлился в воскресенье в новом аэропорту Саратова - Гагарине, передает корреспондент ТАСС.

Армия и оружие Жители Германии не испугались вывода американских войск из страны Большинство немцев – 74% – не считают возможный вывод американских войск с территории ФРГ опасностью для страны, следует из опроса службы Emnid.

Экономика В России могут компенсировать затраты иностранцев за съемки кино На реализацию программы планируется выделить 70 млн рублей до конца 2019 года, рассказал президент Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов.

Происшествия Илью Яшина задержали на выходе из спецприемника Муниципального депутата Красносельского округа Москвы и незарегистрированного кандидата в Московскую городскую думу Илью Яшина задержали на выходе из спецприемника.

Происшествия Взрыв на свадьбе в Кабуле унес 63 жизни Число погибших из-за взрыва во время свадьбы в Кабуле увеличилось до 63 человек. Среди жертв и пострадавших есть женщины и дети.

Происшествия В Кишиневе покончил с собой соратник бежавшего олигарха Плахотнюка Молдавский бизнесмен Юрий Лункашу, который был одним из ближайших соратников бежавшего в июне за границу олигарха, экс-лидера бывшей правящей Демократической партии Владимира Плахотнюка, найден мертвым на окраине Кишинева.

Политика Захарова ответила на обвинения Болтона в краже технологий В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила Болтону, что США украли у России несколько расположенных на территории Штатов зданий, в которых располагались консульства РФ, а также напомнила о многочисленных гражданах России, похищенных американскими спецслужбами в разных странах.