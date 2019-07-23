Мы нанесем поражение Джереми Корбину, мы победим лейбористов. Мы придадим энергии стране, мы осуществим Brexit к 31 октября. Наша цель – нанести поражение и выйти из ЕС.

Победителем выборов стал экс-глава МИДа и бывший мэр Лондона Борис Джонсон. Он набрал 92 153 голоса, сообщает Reuters. Соперник Джонсона в борьбе за кресло лидера партии — глава Форин-офиса Джереми Хант — получил 46 656 голосов.

Армия и оружие Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.

Политика Правительство предложило создать единую базу данных россиян Правительство внесло в Госдуму законопроект о создании единого информационного ресурса, содержащего сведения о населении РФ; документ опубликован по вторник.

Политика Джонсон назвал приоритеты на посту премьера Британии Бори Джонсон, который был избран новым главой Консервативной партии Британии, выступая с речью, объявил новыми приоритетами победу над оппозицией и выход из ЕС (Brexit) до 31 октября.

Общество В Mail.ru раскритиковали законопроект об идентификации пользователей электронной почты Законопроект об обязательной идентификации пользователей электронной почты неуместен и избыточен, заявил газете ВЗГЛЯД вице-президент и технический директор Mail.ru Group Владимир Габриелян.

Политика Элла Памфилова встретится с недопущенными кандидатами в Мосгордуму Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова официально подтвердила готовность встретиться 23 июля с 57 кандидатами в Мосгордуму, которым было отказано в регистрации из-за большого числа недействительных подписей.

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Шоу-бизнес Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва» Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.

Политика Умер бывший премьер Госсовета КНР Ли Пэн Бывший премьер Госсовета КНР Ли Пэн скончался в Пекине на 91-м году жизни, сообщило Центральное телевидение Китая.

Футбол Гацкан подписал контракт с «Крыльями Советов» Молдавский футболист прибыл в расположение самарского клуба, где и подписал соглашение. 35-летний Гацкан играл за "Ростов" с 2008 года.

Происшествия В Саратовской области из-за нехватки льготных лекарств возбуждено дело По результатам доследственной проверки после «прямой линии» президента РФ Владимира Путина в Саратовской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»).

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