Политика
Борис Джонсон станет новым премьером ВеликобританииРБК 07:07
Победителем выборов стал экс-глава МИДа и бывший мэр Лондона Борис Джонсон. Он набрал 92 153 голоса, сообщает Reuters. Соперник Джонсона в борьбе за кресло лидера партии — глава Форин-офиса Джереми Хант — получил 46 656 голосов.
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Мы нанесем поражение Джереми Корбину, мы победим лейбористов. Мы придадим энергии стране, мы осуществим Brexit к 31 октября. Наша цель – нанести поражение и выйти из ЕС.
— Борис Джонсон, британский политикSputnik Абхазия 07:30
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