Футбол
|5′
Матье Бодмер
Самуэль Калу
|22′
Пабло
Игор Левчук
|30′
|36′
Шек Тимит
|58′
Стивен Мендоса
Саман Годдос
Франсуа Камано
Янн Карамо
|61′
|66′
Алексис Блен
Эдди Ньяоре
|80′
Хуан Отеро
Рафал Кужава
Юнусc Санкаре
Андреас Корнелиус
|80′
|87′
Эдди Ньяоре
|51%
|Владение мячом
|49%
|83%
|Процент точных передач
|82%
|3
|Удары в сторону ворот
|3
|4
|Удары в створ ворот
|4
|3
|Сейвы вратарём
|5
|2
|Офсайды
|–
|6
|Угловые
|6
|15
|Отборы
|10
|10
|Фолы
|10
|–
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Бордо
Расстановка 4‑3‑3
1
Костиль
3
Паленсия
4
Кунде
6
Левчук
29
Пундже
19
Лерагер
5
Отавио
9
Корнелиус
10
Калу
8
Карамо
7
Бриан
1
Гуртнер
4
Крафт
2
Гуано
3
Аденон
12
Дибасси
21
Кужава
5
Ньяоре
24
Бодмер
6
Монкондюи
7
Годдос
20
Тимит
Амьен
Расстановка 4‑5‑1
В заключительном матче 19-го тура Лиги 1 "Бордо" играл с аутсайдерами из "Амьена". На 23-й минуте жирондицы повели в счете и в равной борьбе до последнего претендовали на три очка, но пропустили перед финальным свистком - 1:1.
Евро-футбол.ру14:34
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Бордо» — «Амьен». Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции 23 декабря 2018 года
LiveSport.ruвчера в 05:51
Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 17:54, Ашберн
Футбол
«Тоттенхэм» разгромил «Эвертон» на выезде
В матче 18-го тура Английской премьер-лиги ливерпульский "Эвертон" дома крупно уступил лондонскому "Тоттенхэму" - 2:6, передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:59
Футбол
«Райо Вальекано» победил «Леванте»
"Райо Вальекано" обыграл "Леванте" в матче 17-го тура чемпионата Испании (2:1). Победный гол забил нападающий Гомес Рауль де Томас.
Обновлено в 14:39
Футбол
Дмитрий Назаров: «Глушаков не может руководить заговором в „Спартаке“»
Известный актер театра и кино, болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров прокомментировал обвинения фанатов клуба в адрес капитана красно-белых Дениса Глушакова.
Обновлено в 17:43
Футбол
«Барселона» может заменить Вальверде наставником «Сассуоло»
"Барселона" уже ищет варианты для замены своего главного тренера Эрнесто Вальверде.
Обновлено в 14:57
Футбол
Кокорин и Мамаев сыграют футбольный матч против сотрудников СИЗО
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев примут участие в футбольном матче против сотрудников СИЗО «Бутырка», сообщает «МК».
Обновлено в 10:43
Футбол
Дзюба вошел в топ-100 лучших игроков года по версии Marca
Обновлено в 12:05
Футбол
Балотелли снялся в документальном фильме «Я не обезьяна»
Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли снялся во французском документальном фильме о расизме в футболе под названием «Я не обезьяна».
Обновлено в 14:58
Футбол
Щенсны рассказал, как изменилась игра «Ювентуса» с переходом Роналду
Голкипер "Ювентуса" Войчех Щенсны заявил, что его команда перестала беспокоиться за свои атаки с переходом нападающего Криштиану Роналду.
Обновлено в 15:00
Футбол
«Гимарайнш» прервал шестиматчевую беспроигрышную серию «Спортинга»
Спортинг прервал беспроигрышную серию из шести игр в чемпионате Португалии и с 31 очком занимает третье место в турнирной таблице, а Гимарайнш расположился на пятой строчке, имея в активе 25 очков.
Обновлено в 17:03
Футбол
Де Бур назначен главным тренером клуба МЛС
Голландец Франк де Бур назначен новым главным тренером «Атланты Юнайтед».
Обновлено в 12:53
Футбол
«Лилль» продаст Пепе только за 80 миллионов евро
Спортивный советник президента "Лилля" Луис Кампос отметил, что клуб постарается всеми силами удержать нападающего Николя Пепе.
Обновлено в 06:18
Футбол
Дом Тьяго Силвы обокрали на миллион евро во время матча «ПСЖ» – «Нант»
Обновлено в 13:23
Футбол
«Вольфсбург» вырвал победу в матче «Аугсбургом»
«Вольфсбург» на выезде победил «Аугсбург» в 17-м туре чемпионата Германии.
Обновлено в 11:32
Футбол
«Интер» отстранил Наингголана от команды за нарушение дисциплины
«Интер» подтвердил, что Раджа Наингголан временно отстранен от футбола по дисциплинарным причинам, сообщает Football Italia со ссылкой на пресс-службу клуба.
Обновлено в 11:40
Футбол
Гари Невилл: «Боюсь, что „Ливерпуль“ станет чемпионом. Тогда мне придется уехать в Папуа-Новую Гвинею»
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился мнением о лидерстве «Ливерпуля» в АПЛ.
Обновлено в 14:51