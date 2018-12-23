Футбол

«Бордо» упустил победу в матче с «Амьеном»
Евро-футбол.ру
14:34

Бордо — Амьен
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Франции, сегодня
Стадион «Стад де Бордо»
5′
Матье Бодмер
Самуэль Калу
22′
Пабло
Игор Левчук
30′
36′
Шек Тимит
58′
Стивен Мендоса
Саман Годдос
Франсуа Камано
Янн Карамо
61′
66′
Алексис Блен
Эдди Ньяоре
80′
Хуан Отеро
Рафал Кужава
Юнусc Санкаре
Андреас Корнелиус
80′
87′
Эдди Ньяоре
В заключительном матче 19-го тура Лиги 1 "Бордо" играл с аутсайдерами из "Амьена". На 23-й минуте жирондицы повели в счете и в равной борьбе до последнего претендовали на три очка, но пропустили перед финальным свистком - 1:1.
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