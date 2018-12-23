Футбол
|5′
Матье Бодмер
Самуэль Калу
|22′
Пабло
Игор Левчук
|30′
|36′
Шек Тимит
|58′
Стивен Мендоса
Саман Годдос
Франсуа Камано
Янн Карамо
|61′
|66′
Алексис Блен
Эдди Ньяоре
|80′
Хуан Отеро
Рафал Кужава
Юнусc Санкаре
Андреас Корнелиус
|80′
|87′
Эдди Ньяоре
|51%
|Владение мячом
|49%
|83%
|Процент точных передач
|82%
|3
|Удары в сторону ворот
|3
|4
|Удары в створ ворот
|4
|3
|Сейвы вратарём
|5
|2
|Офсайды
|–
|6
|Угловые
|6
|15
|Отборы
|10
|10
|Фолы
|10
|–
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Бордо
Расстановка 4‑3‑3
1
Костиль
3
Паленсия
4
Кунде
6
Левчук
29
Пундже
19
Лерагер
5
Отавио
9
Корнелиус
10
Калу
8
Карамо
7
Бриан
1
Гуртнер
4
Крафт
2
Гуано
3
Аденон
12
Дибасси
21
Кужава
5
Ньяоре
24
Бодмер
6
Монкондюи
7
Годдос
20
Тимит
Амьен
Расстановка 4‑5‑1
В заключительном матче 19-го тура Лиги 1 "Бордо" играл с аутсайдерами из "Амьена". На 23-й минуте жирондицы повели в счете и в равной борьбе до последнего претендовали на три очка, но пропустили перед финальным свистком - 1:1.
Евро-футбол.ру14:34
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«Бордо» — «Амьен». Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции 23 декабря 2018 года
LiveSport.ruвчера в 05:51
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